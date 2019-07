Tres modificaciones a “Yucatán Seguro”

El lunes se votará en el Congreso la iniciativa estatal

Para cerrar este tercer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, el próximo lunes se turnará a la reunión plenaria para su autorización la iniciativa que permita al gobernador Mauricio Vila Dosal contratar una deuda hasta por 2,620 millones de pesos para el programa “Yucatán Seguro”, y por segunda vez se pondrá a consideración del pleno la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario, que fue rechazada la primera vez.

La jornada de ayer en el Congreso del Estado se inició alrededor de las 11 horas con cuatro sesiones de comisiones permanentes, en las que hubo desde reuniones tranquilas hasta algunas con discusiones casi a gritos entre diputadas de Morena y el PAN, que incluyó hasta el intento de la bancada del PRI por aumentar de 2,620 millones a 2,916 millones de pesos, que finalmente no procedió, y concluyeron las juntas privadas y públicas alrededor de las 19 horas.

La Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal que fue la segunda en sesionar, inicio con 25 minutos de atraso —a las 12:25 horas—, y en esta luego de prolongados recesos (el primero por casi tres horas) y discusiones entre los legisladores, se aprobó hacer tres modificaciones a la iniciativa del gobernador para contratar la deuda.

Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI, presentó dos modificaciones a nombre de su bancada, la primera para precisar que la contratación de la deuda será a través de un fideicomiso y se descarta la posibilidad dehacerlo de manera directa.

La segunda propuesta que generó discusiones, sobre todo porque al principio Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, no estaba de acuerdo y trató de modificarla, fue para que se instale un comité de seguimiento a la aplicación de los recursos de la deuda y el funcionamiento del proyecto de seguridad.

La discusión fue por quiénes integrarán este comité, Rosa Adriana pretendía que fuera como el instalado para el programa Escudo, sin la participación de los diputados, mientras Milagros Romero Bastarrachea, legisladora de Movimiento Ciudadano, se negaba a que se incluyera a cámaras del sector privado, y en su lugar a organizaciones ciudadanas y de profesionistas.

Cuando Milagros Romero intervenía para sumarse a la propuesta de Janice Escobedo, la diputada panista la interrumpió pidiendo una moción de orden, cuando no había ningún desorden y, sin que el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca, diputado panista, le diera la palabra empezó a intervenir, lo que le enojó a la primera reclamando que ella estaba en el uso de la palabra y se hicieron reclamos llegando casi a los gritos, al grado de que el presidente intervino pidiéndoles “serenidad”.

Janice Escobedo hizo una contrapropuesta incluyendo la lista de integrantes propuestos por Milagros Romero y precisando que se incluiría a lo menos dos diputados, como se aprobó luego de que Rosa Adriana retiró su propuesta en este tema, y se decidió que la integrarán: El Colegio de Contadores, Coparmex, el Centro de Investigación y Estudios de Antropología Social, y por lo menos 2 diputados locales.

Posteriormente los priistas Warnel May Escobar y Luis Borjas Romero propusieron aumentar la deuda con 104 millones de pesos más para patrullas en los municipios, en este punto se les sumo también para apoyarlo la priista Lila Frías Castillo; y otros 192 millones de pesos para la compra de camiones con el sistema de inspección no intrusiva a través de rayos X.

Consulta

Para consultar con el Ejecutivo estatal la posibilidad de aumentar el monto de la deuda como lo proponían estos últimos priistas a las 13:45 se decretó un receso de 20 minutos, aunque regresaron hasta las 16:30, porque a pesar de que el gobierno les respondió que no era viable, los priistas no se ponían de acuerdo, tanto May Escobar como Borjas Romero insistían en su propuesta, aunque la mayoría de sus compañeros del PRI no estaban de acuerdo, pero no querían llegar a la sesión y evidenciar su división en la votación.

Finalmente como una salida “salomónica”, para no demostrar que tuvieron que ceder, se acordó incluir en la iniciativa la tercera modificación que consistió en que luego de hacer todas las adquisiciones y las metas para lo que se aprobó la deuda, si existieran economías o ahorros, o sea si sobrará algo, se destinaría para apoyar a los municipios en seguridad y la compra de camiones con rayos X.

Milagros Romero aclaró que apoyarán la iniciativa de la deuda, pero no están de acuerdo con este último punto, porque si se lograrán tales ahorros y se pudiese lograr que la deuda sea por menos de los 2,620 millones, ahora con este punto se obligará al gobierno a gastarlo todo.

A las 17:08 horas se aprobó por mayoría el dictamen, con el único voto en contra de la diputada de Morena Leticia Euán Mis, a pesar de que ella fue una de las que propuso se integrará el comité de seguimiento con más de dos diputados, pero según uno de sus colaboradores, se opuso porque están a favor de la seguridad, pero no a este costo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

A las 18:35 horas la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sesionó, para retomar la iniciativa del matrimonio igualitario, que por ley, al ser rechazada en el pleno del Congreso, se debe regresar a la comisión, para su revisión análisis y nuevo dictamen.

En cumplimiento con esta disposición, se revisó el dictamen se le hicieron algunos cambios y se le agregó un anexo de un criterio judicial de la Suprema Corte de Justicia, una jurisprudencia, donde se precisa que: En medio del control constitucional la exclusión de parejas del mismo sexo en las legislaciones locales, no constituyen una omisión legislativa, pero se destaca lo favorable que es acortar las distancias en la materia, para que lo permitan.

Al final de esta que fue la última sesión de comisiones, Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, declaró que este dictamen permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al igual que el dictamen de la deuda para seguridad, se pondrán a consideración del pleno el próximo lunes en la última sesión plenaria de este tercer periodo ordinario del primer año de esta legislatura.

El diputado priista comentó que en caso de que el pleno de nuevo decida no aprobar este dictamen del matrimonio igualitario, como sucedió en la sesión del pasado día 10 de abril, entonces será desechada en definitiva, pero eso no impide que se pueda volver a intentar pasar de nuevo al Congreso con una nueva iniciativa en ese sentido.

La primera vez que se rechazó la votación de los diputados fue en secreto, y en este caso la mesa directiva decidirá el próximo lunes como se votará, lo que si, al menos en el PRI la votación no será en bloque por bancada, sino que cada quien podrá decidir libremente el sentido de su voto.

