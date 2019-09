Tribunal estatal acéfalo

Dictamen sobre un magistrado abriría 2 caminos

Mañana lunes amanecerá el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios acéfalo en su presidencia, porque el dictamen que hoy se pasará al pleno del Congreso va en el sentido de aprobar la no ratificación de su magistrado presidente, César Antuña Aguilar, y si la mayoría de diputados no lo aprueba, el dictamen tendría que regresar a comisiones para volverse a discutir.

De acuerdo con el proceso para la ratificación o nombramiento del magistrado presidente, ya sea que se apruebe el dictamen de no ratificarlo, con lo se iniciaría un proceso en el que el gobernador deberá enviar una terna de candidatos para elegir entre estos al nuevo, o no se le dé luz verde, con lo que regresaría a comisiones para análisis y lo que abriría la posibilidad de que sí sea ratificado, en cualquiera de esos dos casos le llevaría días o semanas al Congreso estatal para ratificar al magistrado o nombrar a uno nuevo.

En funciones

Por esta situación y para no afectar el funcionamiento del tribunal, a partir de mañana entrará en funciones de presidente provisional el secretario de acuerdos.

Como se informó ayer, el viernes pasado la Comisión de Justicia del Congreso emitió un dictamen en el sentido de no ratificar en el cargo a Antuña Aguilar, que fue aprobado por la mayoría, cinco diputados integrantes de la comisión, y el voto en contra de los cuatro priistas, que también son parte de este órgano colegiado.

Entrevistado al respecto Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada priista y presidente de la junta de gobierno del Congreso, precisó que “no es un tema nada más del PRI, es de consideraciones legales que hicimos, por eso las hice constar, la ley lo que establece en el proceso de ratificación es que sea evaluado por el Tribunal Superior de Justicia y de ser favorable se turna al Congreso y aquí se determina si se ratifica o no”.

En este caso —continuó el priista— el Poder Judicial en pleno turnó la evaluación aprobatoria del magistrado, sugirió su ratificación y fue lo que hicimos constar para poder negar una ratificación en una comisión, que son auxiliares técnicos en el Congreso del estado. “Si no hay una razón técnica, un fundamente técnico para negar esa ratificación, no debería de ser negada”.

El diputado recordó que así se procedió en el caso de ratificaciones de funcionarios del Ejecutivo estatal, que fueron enviados bajo consideración del mismo gobierno como los mejores y lo que se evalúa acá es si es correcta la parte documental, la parte legal, jurídica y si esto es así se aprueba. “En ese entonces se repitió mucho que había que darle las herramientas al Ejecutivo para que trabajara, y así se hizo”.

“Aquí la consideración que hice fue que había que darle al Poder Judicial las herramientas que estaba solicitando para poder trabajar”, precisó el legislador.

Sesión

Luego de emitirse el dictamen, el priista explicó que hoy domingo se someterá a votación de los diputados asistentes en la que será la primera sesión plenaria ordinaria y, en este caso se puede aprobar este dictamen negativo, es decir, que puede no ratificarse al magistrado o puede desecharse, en cuyo caso regresaría a la comisión para otra vez someterse a discusión.

Cervera Hernández consideró que quienes están por la no ratificación —los del PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza— no lo hacen por razones políticas, más bien tienen consideraciones personales con las que no coinciden los del PRI.

“Desde el punto de vista jurídico no coincidimos, aquí debíamos hacer consideraciones jurídicas, y no coincidimos con algunos de nuestros compañeros, con la mayor parte de los integrantes de la comisión, pero no siento que sea un tema ni político ni de ninguna otra naturaleza”, afirmó.

El priista comentó que en la comisión se hicieron consideraciones de orden particular, observaciones que desde su punto de vista y el de sus compañeros del PRI que votaron en contra de este dictamen, no fueron sustentadas jurídicamente y ahora se someterá a consideración del pleno.

“Nosotros aquí no escuchamos en la sesión un solo argumento sustentado jurídicamente que pudiera desechar o ser más importante que las consideraciones que hizo el Tribunal Superior de Justicia y nosotros por eso votamos en contra de la consideración de los demás”, indicó Felipe Cervera.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Órgano Temporal

Ayer se clausuró la Diputación Permanente que funcionó durante el receso de sesiones plenarias del Congreso.

Agenda

Con la aprobación o no del dictamen para no ratificar al magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipio y la aprobación de convocatorias para designar consejeros honorarios del Instituto de Transparencia, y a un integrante de la Comisión de Designaciones del Sistema Anticorrupción, así como de un oficio de Morena relacionado con su coordinador de bancada iniciará hoy el Congreso su periodo ordinario de sesiones.

Directiva

En la mesa directiva del Congreso estatal que a partir de hoy domingo y durante un año estará en funciones, el único que repite es su presidente, Enrique Castillo Ruz, diputado del PRI.