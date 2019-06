Tristeza por un joven fallecido

Dos versiones de una muerte enla colonia Maya

Una noche de fútbol terminó en una tragedia el martes pasado por la muerte de un joven en la colonia Maya.

En un principio se dijo que A. V. G., de 18 años de edad, falleció luego de que presuntamente recibió una descarga eléctrica.

A. V. G. jugaba fútbol con sus amigos y cuando fue a buscar el balón se apoyó en la malla de la cancha que, según se dijo, hacía contacto accidental con algún cable de los postes de alumbrado.

Sin embargo, anoche el caso dio un giro de 180 grados al trascender que el muchacho falleció a causa de una broncoaspiración.

De acuerdo con información extraoficial, el joven perdió la vida tras “sentirse mal” pues había cenado en su casa antes de jugar fútbol.

Trascendió que el ahora occiso y compañía jugaban en las canchas de la calle 13 entre 26 y 28 de la colonia.

En un momento dado, A. V. G. se puso mal y al acercarse al enrejado broncoaspiró, cayó y se asfixió.

Tras el reporte acudieron al sitio agentes estatales y paramédicos de la misma corporación, quienes nada pudieron hacer por el ahora fallecido.

Apoyo a la familia

Ayer en la mañana, el alcalde Renán Barrera Concha ofreció una conferencia de prensa en la que habló de lo ocurrido.

El informe del primer edil fue en la sala de prensa del Centro Cultural Olimpo y estuvo acompañado de Gerardo Acevedo Macari, director de Gobernación, quien lamentó el hecho y dijo que desde anoche ofrecieron el total apoyo a la familia.

El funcionario explicó que el accidente fue a las 10 de la noche, cuando el joven jugaba fútbol y se recargó en la malla ciclónica que “topó” con un poste de alumbrado.

Al saber de lo ocurrido, dijo, se suspendió la electricidad en todo el parque y éste se resguardó para evitar otro accidente, además de que la SSP mantiene una guardia en el perímetro para evitar que las personas ingresen al lugar.

Por su parte, el alcalde calificó como un hecho triste y lamentable lo ocurrido, y comentó que se puso en contacto directo con la familia, pidió a los Servicios Públicos Municipales y a la unidad de Protección Civil que colaboren con las autoridades para esclarecer el hecho, además de tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder.

Durante la rueda de prensa no hubo lugar para preguntas y luego de terminar, el alcalde se retiró de la sala.

En el estado hay el precedente de un niño electrocutado en un parque de Acanceh, el 3 de junio de 2016.

De acuerdo con los archivos del Diario, a las 8:30 p. m. Yadier de Jesús Cob May, de nueve años, jugaba fútbol en el parque principal y, según la denuncia penal de sus padres, se electrocutó al tocar la malla ciclónica que se electrificó con un poste de luz luego de un aguacero.

Como publicamos en su momento, luego del lamentable hecho se presentó al sitio el entonces director de Alumbrado Público, Arturo Escalante Escalante, quien aseguró que “la gente no sabe nada de electricidad, no hay cortocircuito en el poste”, lo que indignó a la gente que cortó el suministro eléctrico y aseguró la zona.— Gabriel Chan Uicab / Ernesto Pinzón Franco

Carlos Arsenio Cob Iuit y Gladys May Tamayo, padres de Yadier de Jesús, denunciaron al Ayuntamiento por homicidio, dado que no atendió las quejas vecinales de que la malla ciclónica del parque daba “toques” y rechazaron el acta de defunción en la que un médico particular asentó que el niño murió de fiebre y paro cardíaco. Incluso se exhumó el cuerpo del niño debido a la denuncia penal por homicidio contra la Comuna.