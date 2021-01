Turismo en Progreso pese al frente frío 24

Para los foráneos el “mal tiempo” resulta agradable

Turistas nacionales, principalmente, disfrutaron de la playa de Progreso en el primer domingo del año 2021 y lo que fue mal tiempo para los yucatecos por los efectos del frente frío número 24, para ellos fue un día agradable.

Los jóvenes lucieron trajes de baño y muchos caminaban por la playa, que aumentó de ancho porque el mar se alejó varios metros de la orilla precisamente por el mal tiempo.

Durante un recorrido los reporteros platicaron con familias que jugaban en la arena con sus hijos, que tomaban el poco sol que apareció por momentos, que disfrutaban de botanas y cervezas o simplemente caminaron en la arena.

Llamó la atención que los turistas nacionales y visitantes procedentes de Mérida no llenaron las palapas ni silletas de playa, sino que se tendieron en la arena, jugaron en la playa o se tomaron fotografías del recuerdo del paseo.

Una turista de Ciudad de México, que omitió su nombre por pena, informó que llegó al puerto con su pequeña hija desde el día 19 de diciembre. Se alojó en un hotel frente al malecón y ayer domingo fue su último día de paseo por Yucatán. Aprovechó su estancia para comprar un terreno en el municipio de Dzidzantún donde proyecta construir su vivienda y tener su residencia en un plazo de unos 10 años.

Cuatro turistas varones de Hidalgo caminaron con cervezas en mano y sin camisa en el malecón y preguntaron al reportero dónde podrían convivir con “unas chicas que se porten mal” un cabaré, pero se les explicó que por ahora no hay.

Otros tres turistas de Veracruz que llegaron a Yucatán para trabajar por tres meses en la Planta de Molienda Holcim, en Umán, preguntaron cómo podrían viajar a Playa del Carmen, Quintana Roo, porque querían conocer ese destino turístico. Ya con la información de dónde se ubica la Terminal ADO, el precio del boleto y el tiempo de viaje acordaron ir hoy lunes en la mañana.

Luis Cárdenas, turista solitario de Morelia, dijo que llegó el viernes en plan de vacaciones. Se hospeda en Mérida y como es la segunda vez que viene a Yucatán ya conoce la playa de Progreso y quiso disfrutarla.

“Mérida y Progreso son ciudades muy bonitas, muy tranquilas, con mucha calma, me agradan mucho”, dijo.— Joaquín Chan Caamal

“Esta paz no se encuentra fácilmente al menos en México. Vine hace 3 años a esta playa y en aquella ocasión sí me bañé en el mar. Hoy no está el clima para meterse al mar”, comentó.

El turista aseguró que recomienda y habla bien de Mérida y del

puerto de Progreso, porque aquí hay paz y calma y es un buen lugar para descansar.