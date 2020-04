Turno del Congreso para avalar reforma constitucional sobre bienestar social

El Congreso daría luz verde mañana a minuta federal

Política y gobierno

Es probable que el Congreso del Estado sesione de nuevo mañana sábado para aprobar la minuta que envió el Senado, en la cual se reforma la Constitución Mexicana en materia de bienestar social.

Con ello Yucatán sería el estado número 14 en aprobar la minuta y solo faltaría tres entidades para que sea válida, se integren los cambios y garanticen beneficios sobre todo a la población más vulnerable del país.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sesionó ayer precisamente para emitir por unanimidad el dictamen aprobatorio de la minuta del Senado, considerada importante porque aborda el tema del derecho a la salud y otros beneficios sociales en medio de la pandemia.

Por cierto, fue muy señalada la ausencia de tres de los nueve diputados que son parte de esta comisión, por considerar que todos deberían asistir a trabajar como lo hacen los demás pesar de la contingencia, según expuso Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI, a quien Miguel Candila Noh le pidió que, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, solicité a la mesa directiva convoque a una sesión plenaria mañana para aprobar esta minuta.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Los diputados que no asistieron fueron Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN; su compañero de bancada Miguel Rodríguez Baqueiro, y la legisladora Silvia López Escoffié, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, quienes, según Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, hablaron para decir que no podrían asistir, pero aún no presentan la justificación de por qué no acudieron.

Inasistencias

Karla Franco Blanco, presidenta de la comisión, informó de las inasistencias.

Diputados

Dijo que tres diputados hablaron para decir que no podrían asistir, pero aún no presentan la justificación. Ellos son Rosa Adriana Díaz Lizama y Miguel Rodríguez Baqueiro, del PAN, y Silvia López Escoffié, de MC.

Síguenos en Google Noticias