Ultimátum a SSY: si no les cumplen, personal tomará oficinas el martes

Trabajadores y el doctor Eulogio Piña Briceño, líder de la sección 67 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA), definieron medidas de protesta contra la Secretaría de Salud en Yucatán (SSY).

Esta mañana acordaron que si el lunes no les dan respuesta a sus demandas de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente, al día siguiente tomarán las oficinas centrales de la dependencia, en la avenida Reforma.

En la reunión los ánimos estaban caldeados porque el gobierno estatal no atiende con prontitud las violaciones al contrato laboral.

Varios inconformes pretendían ir, al término de la asamblea informativa, a cerrar de una vez las oficinas donde despacha el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas.

Sin embargo, el doctor Piña Briceño les informó que el funcionario no estaba en su despacho porque viajó a Ciudad de México para la puesta en marcha del Instituto Nacional del Bienestar, que sustituye al Seguro Popular.

Como varias mujeres querían ir de una vez, el líder sindical les advirtió que sí iría desde ahora, pero nadie se podría quitar porque siempre ocurre que cuando toman un lugar muchos no resisten todo el movimiento.

Daniel Lara Mijangos apaciguó la tensión y reclamos con un exhorto de que se permita al doctor Piña que realice sus gestiones el lunes.

Si no hay respuesta, planteó, entonces puede convocar a toda la base para que tomen el edificio el martes.

"Si ustedes empiezan con sus gritos y sobresaltos, así los presentarán en los medios", dijo.

No es un pleito, no es una confrontación, no es grilla, es un diálogo para que la autoridad entienda que la Secretaría de Salud no está respetando los términos del contrato de trabajo"