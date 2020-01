UMA: ¿qué es y cómo afecta al bolsillo de los yucatecos?

YUCATÁN.- El 1 de febrero entrará en vigor el nuevo cálculo del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza cada año.

¿Cuánto vale la UMA en 2020?

El valor diario de la UMA será de 86.88 pesos en 2020, cifra 2.83% superior a los 84.49 pesos vigentes en 2019. Su valor mensual será de 2 mil 641.15 pesos y el anual de 31 mil 693.80 pesos.

¿Qué la UMA?

La UMA es una referencia económica aprobada y usada desde el 27 enero de 2016, introducida para sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM) con el que se calculaba el pago de obligaciones.

Ahora bien, ¿cómo afecta a tu bolsillo? te decimos cuáles son los trámites gubernamentales que subirán sus costos en Yucatán y México a partir de la actualización.

El cobro del impuesto estatal por la seguridad

De acuerdo con la nueva disposición legal, que entró en vigor el 1 de enero, los contribuyentes deberán pagar una cuota mensual de 3.44 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que significa (a partir de febrero de 2020) $298.86.

Multas de tránsito en Yucatán

Las multa de tránsito serán variables de acuerdo a la sanción impuesta y a la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) al día de la comisión de la infracción, establecida en el Artículo 451, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán (vigente).

Costo de sanciones leves: 1 a 15 U.M.A. (De 86.88 pesos a 1,303.2 pesos).

Costo de sanciones graves: 16 a 25 U.M.A. (De 1390 pesos a 2,172 pesos).

Costo de sanciones muy graves: 90 a 100 U.M.A. (De 7,819 pesos a 8, 678 pesos).

Cada artículo infringido ya tiene asignado las Unidades de Media y Actualización para su pago, y eso depende del grupo donde se encuentre ubicado.

Por ejemplo, el conductor que no haga un uso conveniente del claxon de su vehículo, se haría acreedor a una multa que va de cinco a 10 veces la UMA. Lo anterior significa que si actualmente paga de 403 a 806 pesos por la infracción, a partir de febrero serán de 423 a 845 pesos, es decir, 2.83% más.

En caso de circular en sentido contrario, la multa asciende como máximo a 20 veces la UMA, lo que actualmente equivale a mil 612 pesos; sin embargo, cuando entre en vigor el nuevo valor, la infracción subirá a mil 690 pesos.

n los casos en que el conductor insulte, denigre o golpeé al personal de tránsito, o circule sobre carriles exclusivos del transporte público, el valor máximo de la multa es de 30 veces la UMA, por lo que su monto pasará de 2 mil 418 a 2 mil 535 pesos.

Otros trámites

I mpuestos

Créditos hipotecarios

Prestaciones

Multas en general

Créditos Infonavit

Reemplacamiento.

La unidad se creó con la finalidad de que un aumento en el salario mínimo de los trabajadores no tuviera un impacto inflacionario tan marcado, pues su ajuste no sólo incrementaba los sueldos, también las obligaciones fiscales.

De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, la actualización se debe realizar anualmente.

