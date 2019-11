Un alcalde con “muchas influencias”

Queja en Kanasín por amenazas a la síndica municipal

Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, síndica del Ayuntamiento de Kanasín, envió un inédito llamado de auxilio a la Presidencia de la República, a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey), a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a otras autoridades por atropellos que atribuye al alcalde de ese municipio, William Román Pérez Cabrera.

“Como ciudadana, como mujer y como madre de familia les solicito su valioso apoyo, ya que temo por mi seguridad y la de mi familia”, relata la regidora. “Por el solo hecho de ejercer mis derechos y atribuciones como síndica municipal he recibido amenazas, malos tratos, insultos y violaciones a mis derechos humanos por parte del presidente municipal”.

En un escrito, que también está dirigido a la Auditoría Superior del Estado y al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), la síndica relata que desde el inicio de sus funciones recibió amenazas del alcalde “para que no me metiera en los asuntos del Ayuntamiento y me limitara a cobrar mi sueldo”.

Flor de Liz dice que Pérez Cabrera se ha negado a entregarle copias de las actas de las sesiones de Cabildo, de los presupuestos de egresos, del padrón de proveedores del municipio, de las obras públicas que ha realizado la presente administración y de otros asuntos en los que ella debe tener injerencia, con motivo de sus funciones de síndica.

Cuando presentó esas solicitudes, de acuerdo con su relato, el presidente municipal se enojó, ordenó que dieran de baja a una de sus asistentes y le retiraron vales de gasolina. Además, ordenó a todos los demás funcionarios del Ayuntamiento que no le recibieran ni sellaran documentos ni la convocaran a actos del Cabildo.

“No importándole mi condición de mujer, me insultó y dijo que él era la máxima autoridad en Kanasín, un hombre muy poderoso y con muchas influencias, y que ninguna persona, mucho menos una ‘pobre mujer ignorante’ como yo, iba a poder con él”, añade.

“Igual me reiteró que no necesitaba mi firma de regidora para la aprobación de las cuentas públicas, ya que una vez que las maquille las aprobarán los demás regidores y el Congreso del Estado, porque hay un diputado con el que tiene nexos de negocios en el ramo de la seguridad pública que lo va a ayudar”.

Uno de nuestros reporteros estuvo ayer en Kanasín con el objetivo de abundar en el tema. La síndica no se encontraba en su oficina, pero más tarde se comunicó vía telefónica con el periodista y ratificó las acusaciones.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Kanasín Más detalles

Flor de Liz Delgado Caballero acusa al alcalde de Kanasín de atropellos y conductas ilícitas.

Ni su sueldo le pagan

Hasta anoche no le habían pagado su sueldo de la quincena. Otros funcionarios del Ayuntamiento sí recibieron su paga, según dijo.

Amenazó con destruirla

La síndica es del mismo partido que el presidente municipal, el PRI. Responsabiliza a éste de cualquier daño a su persona o su familia, pues dijo que la va a “destruir”.