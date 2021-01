Un amanecer frío y un ambiente calurosa para el último día de enero

MÉRIDA.— Este sábado 30 de enero hubo un amanecer frío con tiempo estable y ambiente caluroso con cielo despejado viento del este y sureste. Domino el día las temperaturas máximas, las cuales fueron:

Mérida

Gerpy poniente: 29,0 C

Observatorio Mérida suroeste: 30,3 C

Ciafeme Nororiente: 30,4 C

Fiuady norte: 30,7 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 29,0 C

Celestun: 29,5 C

Oriente

Valladolid: 30,2 C

Noreste

Rio Lagartos: 28,7 C

Tizimin: 29,6 C

Pronóstico para el domingo 31

Debido a los remanentes de la masa de aire frío que acompaño al Frente Frío No 32 se espera amanecer frío y luego tiempo estable con ambiente caluroso durante el día, y con cielo de despejado a medio nublado.

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 11 C a 13 C para el cono sur, cinturón de cenotes central y ex zona henequenera y para el resto del estado incluyendo la ciudad de Mérida de 15 C a 17 C.

En cuanto a las temperaturas máximas, de entre 29 C a 32 C en las primeras horas de la tarde.

Mayor información: www.ciafeme.uady.mx - Con información de Juan Vazquez Montalvo.