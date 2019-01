“Un año de retos”

El país, en una etapa de desaceleración que podría afectar a Yucatán hacia el segundo semestre, alertan en un foro en el Diario.— Impacto y significado de la austeridad

Una combinación de factores internos y externos pone a Yucatán este año ante un escenario de desaceleración económica que no impactaría tanto a sectores que han mostrado fortaleza en los últimos años, como las manufacturas y los servicios, sino a aquellos menos favorecidos, como el campo y otros de las zonas rurales, según advirtieron especialistas en un foro convocado por el Diario.

Desde el año pasado, señalaron, el país entró en una etapa de desaceleración, como lo han detectado incluso los organismos internacionales, que están bajando sus pronósticos de crecimiento. Se anticipa que esta “parte baja de crecimiento” esté afectando a Yucatán hacia mediados del año.

Además de esa tendencia nacional a la baja, factores como las políticas y proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las fortalezas y debilidades de la economía yucateca, las tasas de interés en Estados Unidos y hasta la necesidad de observar a detalle las estadísticas económicas para un análisis real fueron temas que se abordaron en el foro sobre lo que depara 2019 para Yucatán.

Los cuatro invitados fueron el doctor Raúl Vela Sosa, especialista en Comercio Internacional y exdirector de la Facultad de Economía de la Uady; el licenciado José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex Mérida; el maestro en Economía y Administración Álvaro Cano Escalante, coordinador del Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento de la Sociedad Civil en la Península de Yucatán, y el maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía de la Uady.

En esta primera entrega nos referiremos a cómo vislumbran el futuro yucateco para este año y a los posibles efectos de las políticas públicas federal y estatal. Mañana daremos cuenta de las advertencias que hicieron sobre el proyecto de hacer en Progreso una Zona Económica Especial y el martes, de algunas recomendaciones para hacer frente de mejor manera a los desafíos este año.

El doctor Vela destacó la importancia de poner en la dimensión correcta la realidad de la economía yucateca, con objeto de hacer un mejor análisis sobre su estado actual y su futuro, ya que “a veces se ha sobrepublicitado algún indicador”.

Por ejemplo, dijo, se habla de un crecimiento industrial de Yucatán en los últimos años, pero si nos vamos al detalle nos daremos cuenta de que no es un crecimiento industrial, sino manufacturero. Y las manufacturas son solo una parte de la industria, apuntó.

También se dice que el crecimiento de Yucatán ha estado por arriba de la media nacional —añadió—, pero también habría que recalcar que Chihuahua, por ejemplo, con su 2% de crecimiento, aporta seis tantos más que Yucatán al Producto Interno Bruto nacional.

Su pronóstico es que el crecimiento de Yucatán este año será moderado, con efectos positivos en sectores como el de servicios, industria de alimentos, hotelería, turismo y manufacturas. Los efectos negativos los prevé en el sector primario —sobre todo el agrícola—, porque está bastante desatendido en el presupuesto, tiene amplios rezagos y ahí está la población más pobre.

De acuerdo con José Antonio Loret, el crecimiento de la economía estatal se mantendría entre el 3% y el 4%, impulsado principalmente por la manufactura, la construcción, el sector inmobiliario, el comercio y el turismo.

El empresario subrayó que un eje para que Yucatán se pueda seguir desarrollando como lo ha hecho es la seguridad, pública, jurídica y patrimonial. Pero esta gran fortaleza puede estar puesta a prueba durante los próximos meses, advirtió.

Sobre los programas sociales anunciados por el gobierno de López Obrador, señaló que, si pueden ser analizados en su forma y en su fondo, representan una derrama económica para ciertos segmentos de la población y de una u otra manera compensarían una posible disminución del crecimiento.

Evidentemente hay algo fundamental en el presupuesto federal 2019 que nos hubiese encantado ver y no vimos: la inversión productiva, para infraestructura, añadió. “Entonces vemos, ante un posible escenario de desaceleración, gasto y no inversión”.

Para el maestro Álvaro Cano, 2019 es un año de retos para Yucatán, un estado que aún no tiene una estructura lo suficientemente grande para crecer por sí mismo, independientemente de los movimientos macroeconómicos del país o del extranjero. Otro gran pendiente que ve es la centralización de la economía yucateca en la capital del estado, algo que tiene sentido por la concentración de habitantes, pero se deben encontrar mecanismos para la creación de otros polos de desarrollo en los municipios.

Para el maestro Rodríguez Cedillo, en las condiciones actuales el sector privado tiene la gran responsabilidad de tomar la batuta para seguir el desarrollo, ya que al gobierno le corresponde darle un buen acompañamiento y generar los mecanismos y el entramado institucional.

Los analistas también hablaron de las medidas de austeridad de los gobiernos federal y estatal, y aunque reconocieron que puede tratarse de políticas y señales positivas, hay actores en ambos lados que confunden la austeridad con demagogia y populismo. Gastar solo por gastar no es austeridad, sino una irresponsabilidad, alertaron.

También consideraron que el gobierno federal no gastará menos, sino que hizo una redistribución y reasignación de los recursos para sus programas, con lo que busca de paso evitar el “huachicoleo presupuestal”.

Otros aspectos que subrayaron tienen que ver con la necesidad de que los recursos que se ahorran con la austeridad no se destinen solo a subsidios, que en ocasiones pueden ser muy necesarios, sino también a inversión productiva o a la formación del capital social intelectual, “aunque el presupuesto ya está muy comprometido”.— Víctor Manuel Dzul Zum

Las dos primeras preguntas del foro y las respectivas respuestas de los invitados fueron:

1) ¿Cómo cree que se comportará la economía local en 2019? ¿En qué rubros considera que nos irá bien y en cuáles mal?

Gabriel Rodríguez Cedillo:

En los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento bueno, redituable, por arriba del 4% en algunos momentos, en algunos trimestres llegando a 6%. En 2019, manteniendo esa lógica, manteniendo los factores de crecimiento, siendo éstos la demanda efectiva (en la que el consumidor vierte dinero al mercado) y la inversión, podemos decir que en 2019 puede mantenerse el mismo ritmo que venimos trayendo, no dejando de estar pendiente de los acontecimientos nacionales, de las decisiones de política económica, y también de los factores internacionales, de los cuales Yucatán sí tiene una correlación muy fuerte con algunos sectores a nivel internacional.

Ahora es responsabilidad de los agentes económicos locales. En este momento sería muy importante reflexionar sobre la importancia del sector privado en este ritmo que hemos traído. Va a ser una gran responsabilidad del sector privado tomar la batuta en este desarrollo, con las cuestiones que se están dando en materia presupuestal por parte del gobierno. Por tanto, es el momento en que se debe reforzar la inversión local.

No hay que perder de vista que tenemos una gran infraestructura empresarial local y hay que darle esa atención. Ellos mismos (los empresarios) deben impulsar o mantener este crecimiento y, por consiguiente, el gobierno del estado debe darles un buen acompañamiento, creando los mecanismos y el entramado institucional para que puedan seguir impulsando el crecimiento.

Pero, aun cuando hemos estado creciendo en los últimos cinco años a tasas por arriba de la media nacional, no hemos pasado de estar en los últimos 10 lugares en aportación del PIB nacional. Yucatán está peleando entre el lugar 20 y el 23 en la tabla nacional. No hemos saltado de ese 1.5% del PIB nacional.

Entonces es importante también voltear a ver cuáles son los elementos que pudiesen llevarnos a despegar y avanzar en la tabla nacional.

Otro elemento muy importante es que la dinámica local está reforzada simplemente por la capital del estado. El 80% de la actividad económica se realiza en la capital y esto trae dos importantes factores que pueden redituar en un efecto negativo en la dinámica local. ¿Cuál es? La alta concentración de la actividad económica se queda acá, se tranca, siempre la capital del estado como el elemento idóneo para la inversión.

El segundo punto es que se profundiza la desigualdad y este factor puede traer elementos negativos para la dinámica local.

¿Cuál son los rubros en los que nos va a ir bien en este 2019? De acuerdo con el anuncio del presupuesto de egresos, con los programas sociales que van a ser una transferencia directa a los pobladores, va a ayudar a mantener esta variable de crecimiento que es la demanda efectiva.

Otro elemento que puede ayudar a que nos vaya bien es que se concreten las inversiones en Tabasco y Campeche. Hay que entender que Yucatán es un centro atractivo comercial, habitacional, educativo y de salud para habitantes de Campeche y de Tabasco. Somos una referencia para ellos. Hay muchos habitantes de esos lugares residiendo actualmente en Yucatán.

En cuanto a los efectos negativos, habría que comunicar bien la política económica del gobierno del estado y tratar de emparejar bien los proyectos locales con los nacionales, para que tengan ese impulso. Si no se logra tener una buena relación, una buena comunicación, yo creo que allá no vamos a generar la certeza, el mensaje y la certidumbre para los agentes económicos.

Otro factor por el que nos puede ir mal es la no reacción de los agentes económicos a este clima que estamos viviendo.

Alvaro Cano Escalante:

Calificaría a 2019 como un año de retos. El análisis no es tan optimista. Tenemos dos grandes grupos de variables que estarían afectando al estado: uno a modo de amenazas y otro, a modo de oportunidades, que podrían ayudar a reducir el impacto negativo de las amenazas.

En primer lugar Yucatán es un estado que ha crecido por arriba del promedio nacional y esto se debe principamente a esta lógica económica en que se encuentra no solo Yucatán sino todo el sureste, en el sentido de que es una economía local que está fuertemente encadenada a los grandes movimientos nacionales. Es decir, Yucatán todavía no tiene una estructura lo suficientemente grande que le permita crecer o jalar los movimientos macroeconómicos del país.

Esto significa que cuando México arrancó el motor de crecimiento por ahí del año 2010, 2011, después de la grave crisis que padecimos, Yucatán -al estar en ese tren de crecimiento- alcanzó una velocidad mayor. La propia inercia del crecimiento nacional provoca que estas economías, un poco de la parte del medio hacia el final, tengan un impulso fuerte.

Sin embargo, la economía nacional ha presentado dos momentos de desaceleración importantes en esta década. El primero fue en el año 2013, cuando tuvimos una desaceleración, una baja en el crecimiento, que llegó a 1% nacional. Pero Yucatán traía todavía ese impulso de los años previos.

El segundo momento de desaceleración que vive nuestro país se inició el año pasado. Ahorita estamos en la parte baja del crecimiento y algunos analistas, incluso organismos internacionales, ya están detectando esta situación nacional y están bajando sus pronósticos de crecimiento. Esto quiere decir que estas tasas que previeron para el estado van a empezar a reducirse también, con un rezago de tres o cuatro trimestres, pero vamos a empezar a sentirlas. Y las vamos a empezar a sentir con el mismo efecto que las sentimos en años anteriores, pero en un sentido inverso. Nos va a afectar más esta desaceleración del país a estados como el nuestro.

Así se ha visto antes y no ha habido un cambio real en la estructura económica estatal que nos permita suponer que va a ser diferente en esta ocasión.

Entonces tenemos ahí un efecto negativo. Si bien todavía a inicios de este año no estaba confirmada esta situación de desaceleración, ahora sí hay más evidencias respecto de esto. Es decir, México pasó un poco más de dos años en un crecimiento sostenido bajo, porque estaba pegado al movimiento tendencial de la economía nacional. Ahora ese movimiento tendencial macro ya está desacelerándose y se observa en un aumento en la tasa de desocupación de diciembre, que normalmente es al alza. La tasa de diciembre, por ser estacional, permite la contratación temporal de ciertos grupos de mano de obra no especializada y esto provoca una reducción de la tasa de desocupación. No se dio.

El pronóstico de los indicadores de comercio al por menor y al mayoreo también son en este momento a la baja. Todavía no tenemos los datos, pero están esperándose resultados no tan favorables como en otros fines de año.

Esta circunstancia estaría afectando desde luego a Yucatán a partir de mediados del año.

Pero por otro lado esta invención del gobierno federal de incrementar el gasto, la infraestructura, el apoyo a los estados del sureste. Y esta es una oportunidad importante. El multicitado Tren Maya, más allá -podríamos tener un foro completo sobre si es económicamente viable o adecuado o no- va el tren maya, o por lo menos eso es lo que se ha anunciado. Y esta es una oportunidad para aprovechar este incremento de la inversión y gasto que va a generar.

No será quizás el mejor, pero ahí va a estar. Y creo que genera oportunidades no solo por parte del gobierno, para canalizar un programa de política estatal hacia ese proyecto, sino también en el ámbito empresarial. Es decir, hay oportunidades de negocio relacionadas con este proyecto y con otros proyectos, como el de la Zona Económica Especial.

Entonces, hay también ciertos elementos que nos permitirían potenciar el crecimiento y sobrellevar esta situación que puede ser adversa en 2019. Pero tiene que hacerse de una manera ordenada.

Yucatán tiene deudas pendientes. Falta una descentralización económica. Desde luego, la mayor parte de la población está en Mérida, pero una descentralización económica desde luego que tiene sentido. Porque eso permite encadenar a Yucatán más fácilmente con el resto, es decir crear polos de desarrollo en zonas que permiten por su cercanía, por sus condiciones, etc., por la condición de la población, desde luego, pero también de la estructura económica local, permitiría cierto ahorro de costos, atraer industria, actividades hacia esos polos. Y también el problema de la desigualdad. Tenemos que encontrar estos mecanismos que nos permitan mejorar el pago que se hace a la mano de obra.

José Antonio Loret de Mola:

Consideramos que por tratarse de un año de cambios en los gobiernos federal y estatales, no estamos esperando cambios significativos en la economía de Yucatán.

Tenemos que dar una pauta necesaria, no es que la querramos dar, pero hay que dar una pauta a este engranaje entre la política pública federal y las políticas estatales que se puedan ir desarrollando.

En ese sentido, la iniciativa privada, para bien o para mal, se vuelve un poco más cauta en la realización de nuevas inversiones y de la toma de riesgos. El país está entrando a una nueva etapa de política pública social, económica, y sin dejar de ver las grandes oportunidades y retos -que asumiremos- simple y sencillamente hay que terminar de entender dónde estamos parados y hacia dónde va el país.

En ese sentido celebramos el llamado del Consejo Coordinador Empresarial del país para hacer una propuesta en mayo para una reforma hacendaria. Muchas cosas se podrán ir aclarando si logramos dar este paso de transparencia de un ejercicio democrático en el país.

Estimamos que el crecimiento de la economía estatal en este año pueda seguir manteniéndose en los órdenes entre el 3 y el 4%, precisamente por todo lo que se ha hablado, esta inercia que llevamos y principalmente impulsado por la manufactura, la construcción, el sector inmobiliario, el comercio y el turismo.

Sin embargo, vemos que hay un eje para que Yucatán pueda seguirse desarrollando de la manera en que lo ha estado haciendo, no solo económica sino también socialmente y es el tema de la seguridad. De la seguridad pública y de la jurídica y patrimonial que priva en el estado y que coadyuvaremos para que se definan mejores estrategias en cuanto a táctica, técnica y operaciones, como toda la cultura ciudadana y la prevención del delito.

Consideramos que Yucatán ha venido creciendo precisamente porque somos una entidad que ha privilegiado el tema de la seguridad, que es multifactorial. Por esta cohesión, por esta pertenencia social, tenemos una gran fortaleza que puede estar puesta a prueba durante los próximos meses.

Entre los proyectos prioritarios de la administración federal que estarían beneficiando a la economía yucateca están el tren maya, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la beca universal para estudiantes de educación media y superior, jóvenes construyendo el futuro, crédito ganadero a la palabra y precios de garantía a productos alimentarios básicos, entre otros.

Si bien cada uno de estos programas federales puede también ser analizado en su forma y en su fondo, representan derrama económica a ciertos segmentos de la población y de una u otra manera compensará una posible disminución del crecimiento.

Evidentemente hay una tema fundamental para el presupuesto 2019 que nos hubiese encantado ver y no vimos que era presupuestos para la inversión productiva, para infraestructura y de ahí definir estrategias específicas en cada uno de los rubros de la economía.

Entonces vemos, ante un posible escenario de desaceleración, gasto y no inversión. Y eso evidentemente nos ocupa y creo que es algo en lo que tenemos que estar muy vigilantes para que no nos perdamos en el camino, toda vez que el crecimiento económico requiere de la creación de infraestructura pública que facilite la atracción de nuevas inversiones en el estado.

Un tema que nos sigue llamando mucho la atención es la tasa de informalidad que prevalece en Yucatán. No podemos desarrollarnos plenamente cuando el 60% de la economía del estado sigue siendo informal y eso afecta todos los parámetros, todas las mediciones y evidentemente el manejo de los recursos en las arcas públicas. Creo que ahí hay un área de oportunidad y que ya está siendo un lastre si no se ejecutan medidas específicas para acabar y contener esta gran problemática.

Y aunque el estado no decide la política monetaria, sí vemos una afectación por decisiones tomadas por el Banco de México, en particular por la tasa de interés objetivo de alrededor del 8.25% que, sin embargo, se justifica porque el objetivo es el control de la inflación. Pero por otra parte frena el crecimiento económico y la realización de algunos proyectos de inversión.

En resumen, empezamos a desacelerar, hay que controlar la inflación, suben las tasas de interés y pues el dinero empieza a ser más caro y a escasear y, por ende, los proyectos no se empiezan a dar en tiempo y forma.

Y un tema fundamental para este 2019 es la política pública de energéticos. Durante 2018 tuvo un impacto absolutamente negativo en la actividad económica del estado, en la industria, el comercio e incluso ya con afectaciones en la sociedad en su conjunto, elevando desorbitadamente los precios de la electricidad y el gas.

La expectativa es que la iniciativa privada logre moderar dicha política pública en 2019. No ha sido ni será fácil la interlocución con el gobierno federal sobre cómo privilegiar este rubro tan importante para Yucatán: seguridad, infraestructura, estrategia y energía, para que podamos seguir con tasas de crecimiento como las que veníamos teniendo.

Yucatán tiene grandes oportunidades en los sectores económicos que hemos mencionado, pero juntos sociedad y gobierno debemos de establecer una estrategia muy puntual para cada una de las áreas económicas. No significa que haya ocurrencias, no podemos dejar al estado en ocurrencias o ideas que vengan de un día para otro, para implementar en un sector económico u otro. Hay una estrategia y tiene que ser hecha de la mano sociedad y gobierno, sector empresarial, y que tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Raúl Vela Sosa:

El crecimiento económico en 2019 va a ser moderado. Tenemos una inercia y va a haber efectos positivos en determinados sectores, como el de los servicios, la industria de alimentos, hotelería, turismo, restaurantes. También el sector manufacturero, maquilador, textil (confección).

Los efectos negativos creo que van a ser en el sector primario, el agrícola, agropecuario, porque está bastante desatendido presupuestariamente, con rezagos amplios; ahí está la población de menos ingreso; en algunos casos es una economía de subsistencia, la gente siembra para comer o tiene sus pequeños negocios. Este sector es el que va a tener más problemas este año.

El sector terciario de la economía, el de los servicios, es el más dinámico en Yucatán. La estructura económica yucateca es fundamentalmente de servicios.

Cuando vemos las cifras del crecimiento industrial en los últimos años hay que irse al detalle para darse cuenta de que no es un crecimiento industrial, sino crecimiento mafacturero.

Las manufacturas son una de las cinco partes de la industria: hay construcción, gas, electricidad, Yucatán no es un estado petrolero. Cuando hablamos de crecimiento real de la economía es manufactura, no es la industria. La economía de Yucatán se basa en el sector servicios.

También hay que aclarar lo de las cifras. Hay términos absolutos y términos relativos. Se dice que la economía de Yucatán ha crecido en un porcentaje por arriba de la media. Sí, pero si los otros estados tienen que medir petróleo, industria pesada, pues sí quedan fuera y nosotros crecemos. Nosotros crecemos por default.

Decimos que el crecimiento de Yucatán en el tercer trimestre de 2017 estuvo por arriba de la media nacional. Sí, pero Chihuahua con su 2% aporta al producto seis tantos más que Yucatán.

Si nos vamos a la masa salarial, podremos ver que no ha crecido. Independientemente de que nos digan cómo ha crecido en términos de porcentaje. Los empleos también, tendremos que ir al detalle. Cuáles son los empleos creados, los nuevos, y cuáles son los que se transfirieron, o que ya estaban creados pero no registrados en el IMSS. Eso no es creación de empleo, sino oficialización de empleos.

Si dividimos el total de la inversión extranjera entre los ciudadanos, veremos que la inversión extranjera per cápita es baja, porque ha crecido la población, ha habido migración.

Los detalles muestran que los números globales no son tan favorables. Son positivos, eso sí, pero a veces se ha sobrepublicitado algún indicador y eso es delicado porque los que están arriesgando su capital y están generando empleos tienen que atender esos ciclos y no pensar que estamos en una etapa de auge.

El otro detalle son los factores externos. Hay una recesión probable en la economía estadounidense, a la que estamos muy ligados como país y como estado. Las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos ya están más altas que las de corto plazo. Eso habla de que hay una intención de amarrar los capitales a más tiempo. Por eso el crecimiento de nuestras tasas de interés en términos de inversión sí resultan atractivas para algunos y no irse al sector productivo, pero también es una manera de llamar al capital extranjero.

En eso de las tasas de interés algunos ganan, otros pierden. Es un tema delicado, pero son mecanismos que se tienen que usar en la política fiscal.

La desaceleración del crecimiento económico internacional y nacional en el corto plazo es un indicador de complejidad. Yo me iría un poquito más al mediano y largo plazos sobre la transformación que están teniendo las economías con las automatización y robotización. Si nuestro crecimiento industrial, manufacturero, en el mediano y largo plazos no da ese salto tecnológico, pues vamos a tener un aparato productivo viejo, no quisiera decir obsoleto; va a funcionar, pero con unas diferencias en productividad enormes con el resto de las entidades del país.

Hay partes positivas, como la cultura arraigada en ciertos sectores productivos, como el mueblero, y que los flujos de inversión que vamos a tener son los que se han mantenido. No siento que vaya a haber una regresión en los próximos años.

2) ¿En qué grado afectarán las medidas de austeridad federales y estatales la dinámica económica local?

Alvaro Cano Escalante:

Como gran generador de movimiento económico, el gobierno federal y estatal tiene un papel . Es parte de los retos que estaremos enfrentando. Se ha hablado mucho en el gobierno federal de compromiso con la austeridad, con el uso adecuado de los recursos.

Me parece que es de entrada una buena noticia. Ha sido una demanda de la sociedad: cómo se han manejado las finanzas. hablar de una reestructuración del gasto a través de una política de austeridad me parece de lo más adecuado.

Esto no se va a lograr solo con un buen deseo. Debe haber verdaderas medidas para la canalización de los recursos hacia los sectores donde realmente tengan un impacto y que vayan acompañadas también con el fortalecimiento de la transparencia. El acompañamiento ciudadano en el ejercicio del gasto público.

En estas primeras semanas de gobierno federal no se han generado las condiciones para que esta transparencia se haga realidad. Ha habido emergencias que han obligado a actuar al gobierno federal. Todavía no podemos evaluar porque son pocos días.

La austeridad debe significar además reasignar recursos hacia actividades como el desarrollo industrial, la generación de empleos de largo plazo, que no solamente resuelvan una emergencia del momento. Esa sería una verdadera política de austeridad que tenga un impacto positivo en la vida de los mexicanos.

La austeridad tiene que ser transparente, vigilada y con indicadores. No debe traducirse solamente en un subsidio. Abrir la llave del gasto per sé no es la solución de los problemas económicos y en algunos casos incluso genera una dependencia y eso empeora la situación de la región o entidad.

José Antonio Loret de Mola:

Las medidas de austeridad genuinas tomadas desde el gobierno federal y el estatal son consecuencia de la exigencia de muchos de nuestros sectores de la sociedad de que los gobiernos gasten menos en su operación. Nadie puede poner en discusión que en un país con tantas carencias sociales, donde la mayoría de la población está por debajo de la línea de bienestar que marca la Coneval, no podemos pretender vivir como un país rico.

La austeridad bien llevada es una exigencia y sin embargo reconocemos a los gobiernos federal y estatal una señal positiva en ese sentido.

Sin embargo, creo que muchos actores del gobierno federal y quizá del estatal están confundiendo la austeridad con la demagogia y el populismo, y ahí es donde hay que tener una línea divisoria muy clara para la sociedad de que gastar ese dinero per sé no significa austeridad, significa irresponsabilidad, porque los recursos, como todos sabemos y como marcan las reglas básicas de la economía, siempre son limitados.

Por tanto, tenemos que eficientarlos y canalizarlos hacia lo que requiere la sociedad: servicios, infraestructura, orden, para que podamos cohabitar, convivir, y para que nuestra línea de bienestar vaya ascendiendo.

¿Qué nos preocupa en alguna posible mal llamada austeridad? Que 500,000 millones de pesos se destinen, si bien para gente que lo requiere y que lo necesita vía subsidios, sea el único mecanismo del Estado para pretender desarrollar a la sociedad y eso es totalmente equivocado desde nuestro punto de vista, porque no solo no va a lograr el crecimiento sino que va a tener dependencias que pueden ser mal utilizadas políticamente, como lo hemos visto muchas décadas en este país y en este estado.

En el caso específico de Yucatán, medidas de austeridad de mil millones de pesos sobre un presupuesto de alrededor de 40,000 millones de pesos, pues estamos hablando de un porcentaje interesante en términos generales, pero todavía más interesante cuando desagregamos todo lo que son programas federales, sueldos y salarios, y lo que queda de gasto corriente y gasto para inversión.

Creo que el gobierno del estado está mandando una buena señal, pero hay que decirle que el presupuesto estatal 2019 tiene muchos retos, carencias, debilidades, hay secretarías que van a tener cero pesos para programas inherentes a su competencia.

Estamos en un momento coyuntural, en un parteaguas histórico, en el que este aprovechamiento de los recursos se debe invertir en un política pública social sostenible de largo plazo, en infraestructura para que generemos mayor riqueza y que regrese a la hacienda pública para que pueda seguir renovándose, y en servicios fundamentales fundamentales, que son los únicos que van a hacer que este país cambie la tendencia, particularmente en educación y en salud.

Hacia ahí es donde nosotros hemos insistido y exigido que los recursos deben ser reencausados.

Nadie puede estar en contra de que se gaste menos dinero en vehículos , en insumos, en gasto corriente. La pregunta es ¿hacia dónde se va ir ese dinero ? ¿Hacia donde se va dispersar? Ahí es el gran reto. No hay espacio de maniobra: se tiene que ir a donde se debe ir. No nos podemos equivocar, ni en el estado, ni en la federación. No podemos seguir perdiendo el tiempo porque la realidad tan dolorosa del país nos puede llevar a una situación social mucho más compleja si no se realiza de esta manera.

Raúl Vela Sosa:

No puede haber gobierno caro ante una sociedad tan necesitada.

El gobierno nos cuesta demasiado; es muy importante reducir ese gasto que finalmente no va a actividades productivas ni a sostener subsidios necesarios; se pierde ese recurso de gasto corriente.

Ningún estado de la República y nunca el gobierno federal ha gastado menos o igual, siempre ha gastado más. La ampliación presupuestal es un término recurrente.

Hay un cambio en la estrategia de distribución del gasto, que es fortalecer el mercado interno, el consumo. El presupuesto está muy comprometido y es muy poco lo que queda para inversión productiva.

La estrategia ahora es retomar de aquellos fondos, de aquellas bolsas, aquellos ramos donde no se veía una actitud muy católica en su ejercicio y redistribuirlo en esos fondos de proyecto social.

Las becas para los jóvenes que están estudiando en nivel superior para que hagan prácticas en las empresas no son a fondo perdido, porque estamos construyendo capital social intelectual, que va a ir al mercado laboral. Finalmente va a bienestar. Eso podríamos decir que justifica el nuevo patrón de distribución del ingreso.

En el fondo tiene mucho que ver con esas deficiencias o desviaciones en la distribución del gasto en los estados. El gobierno central dijo: no tiene ningún caso que yo siga mandando un ramo desetiquetado a las entidades si luego, cuando viene la rendición de cuentas, se ve que no se invirtió donde debió ser, o no todo.

El gobierno central lo que está evitando de esta manera es el “huachicoleo presupuestal”. Porque así como en el combustible hay ductos, en el presupuesto hay líneas de distribución del recurso que si lo ordeñas, no llega.

La política monetaria en el país está buscando que no se nos dispare la inflación. Por eso tampoco hay gasto adicional, sino una reorganización y redistribución del gasto.

La austeridad hoy en el país es un mandato y por lo tanto hay que rendir cuentas. No es una voluntad, es ley, norma. En consecuencia, la sociedad está en todo su derecho de pedir transparencia y rendición de cuentas.

Gabriel Rodríguez Cedillo:

Ahora llamamos “austeridad” a lo que solíamos denominar “consolidación fiscal”. La austeridad es algo atractivo en términos políticos, pero mal utilizado; vía instrumentos y condiciones económicos, puede traer efectos negativos en la economía.

La austeridad es más una medida política que económica. En esta lógica, la mal llamada política de austeridad es una política de reasignación eficiente del gasto.

Para que sea una verdadera política de austeridad no solo se hubiera centrado en el recorte administrativo, se hubiesen tomado medidas más amplias como: transparentar el padrón de proveedores, fusionado secretarías, priorizado programas, transparentado el gasto.

Para hacer más eficiente el gasto, la sociedad civil organizada debe participar en la priorización, seguimiento y evaluación del impacto en la sociedad.

Si el gobierno desea contribuir a la recuperación, la manera correcta de proceder es no volver a sus viejos hábitos de gastos extravagantes, sino abolir aquellas restricciones al comercio y al libre movimiento de capitales…que están en la actualidad impidiendo incluso el inicio de una recuperación.