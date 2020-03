A las mujeres no solo hay que respetarlas sino también promoverlas, dice Coparmex

Para la Coparmex, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la equidad de talento, no es un asunto de coyuntura o de moda sino una decisión institucional que va mucho más allá del respeto al sector femenil, sostiene el líder nacional de esa agrupación empresarial, Gustavo de Hoyos Walther.

Nosotros, recuerda, desde hace algún tiempo modificamos nuestros estatutos y hoy hay un mandato para quienes encabezamos la organización para promover no solo el respeto sino apoyar de manera afirmativa la igualdad de oportunidades.

En nuestro consejo hemos tenido una evolución muy relevante, pues pasamos de apenas seis mujeres integrantes en 2015 a 42 este año, precisa. Aunque todavía no estamos en un nivel paritario, tampoco lo hemos hecho por cumplir cuotas sino que ha sido por una decisión institucional de promover la participación, reconociendo que entre las mujeres hay mucho talento, pero hay que encontrarlo, promoverlo y, desde luego, motivando que éste se manifieste.

En la oficina nacional de Coparmex, explica el presidente en entrevista con el Diario, el 80% de los cuadros de mando son mujeres; en las direcciones regionales el porcentaje es de más de 75%.

En esta lógica, no es extraño que desde el principio y sin ambigüedades la Coparmex haya decidido de manera unánime en su consejo apoyar el movimiento “Un día sin mujeres”, tanto en las manifestaciones programadas para hoy en todo el país, en las que se espera la participación de millones de mujeres, como en el paro convocado para mañana lunes.

Hemos recomendado a las empresas afiliadas a Coparmex, como se ha hecho en otros lados, que no solo haya respeto sino que también se promueva la participación de las mujeres, si esa es su decisión, porque nos parece que es una ocasión que va a marcar un antes y un después en la vida de este país. Es un movimiento que bien vale la pena.

Lo que sí resulta absolutamente lamentable, dice, es que el presidente de la República, que es el jefe de las instituciones de este país, haya tratado, y lo siga haciendo hasta ahora, de estigmatizar el movimiento, atribuyéndolo a fuerzas conservadoras, cuando se trata de un movimiento de origen netamente ciudadano y social.

De acuerdo con De Hoyos Walther, el Presidente ha incurrido, en este caso, en una desafortunada secuela de errores, que tuvo otro momento notorio apenas el miércoles cuando dijo que “ni tenía en cuenta que el lunes 9 era el día del paro” nacional de las mujeres, pero “para no caer en provocaciones” había decido posponer para el martes 10 el inicio de la venta de los boletos para la rifa del valor del avión presidencial.

Yo creo que no hay nadie en el país que no sepa que el de las mujeres es el evento más relevante que tenemos ahora en México y que el jefe del Estado mexicano diga que no lo tenga en su radar habla por lo menos de una franca desconexión con la sociedad, se lamenta el líder nacional de Coparmex.— Víctor Manuel Dzul Zum

Síguenos en Google Noticias