Un avión de la Fuerza Aérea irá por yucateca en Perú

Su regreso está asegurado

La señora Ethel del Carmen Trujillo Trujillo, la yucateca aislada desde hace varios días en un hotel de Cusco, Perú, tras el fallecimiento de su esposo, profesor Isaías Rodríguez y Rivero, por complicaciones a causa del Covid-19, arribará a Mérida en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Ya es un hecho”, confirmó al Diario Alonso Rodríguez Trujillo, hijo de la maestra yucateca, minutos después de que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunciara que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana iría por ella.

En la conferencia vespertina para dar a conocer los nuevos casos confirmados, de la cual informamos en la sección Nacional-Internacional, Ebrard dijo que Ethel Trujillo estaría en México entre la noche de mañana y la mañana del martes. Llegaría a Mérida, donde sería atendida.

Rodríguez Trujillo resaltó que el Ministerio de Salud de Perú pidió ciertos requisitos a la Embajada de México para el traslado de la señora, sobre todo por cuestiones médicas.

Para su regreso a México, la señora Trujillo Trujillo será transportada en helicóptero a Arequipa y de allí tomará el avión que la devolverá al país.

El médico Darío Navarro Mendoza, director regional de Salud de Cusco, ya había adelantado en una entrevista que le hizo la periodista Edith Sinchi Roca, de la Compañía de Televisión Cusqueña (CTC) y corresponsal de Diario en esa región, antes que el traslado a México sea un hecho, que la profesora sería transportada de Cusco a Lima por vía aérea, pues “hacerlo vía terrestre sería de mayor riesgo”.

En la entrevista el funcionario de salud de Cusco dio a conocer que la señora Trujillo Trujillo dio positivo a la prueba de Covid-19.

El canciller Marcelo Ebrard, según citó el periódico “Reforma” en su portal, confirmó que la señora Trujillo dio positivo a Covid-19.

Alonso Rodríguez, hijo de la señora Trujillo, precisó que su madre no tiene Covid-19 sino SARS-Cov-2. “El Covid-19 es cuando se desarrolla la enfermedad y el SARS 2 es cuando no la desarrollas. Ella solo es portadora”.

Señaló que es un error que se diga que tiene Covid-19, pues no tiene la enfermedad. Ella tiene el SARS 2 desde el 14, no lo acaba de adquirir y no desarrolló la enfermedad”, agregó.

Rodríguez Trujillo señaló que las cenizas de su padre, quien falleció el martes 24, permanecerán en resguardo, pues deben ser liberadas por el gobierno de Perú, que ya está trabajando en ello.

Como informamos, la señora Ethel Trujillo y su esposo, el profesor Isaías Rodríguez y Rivero, viajaron a Perú como parte de una excursión de yucatecos a destinos religiosos de la zona.

Durante su estancia, se desató la pandemia y a un par de días de retornar a México, Perú cerró sus fronteras, pero cuando por fin les permitieron salir, el señor Rodríguez y Rivero presentó un cuadro infeccioso y fue puesto en cuarentena a partir del viernes 20. Falleció cuatro días después. Desde entonces, su esposa, la maestra Ethel quedó aislada en un hotel, donde permanece.— Jorge Iván Canul Ek

