Un cambio de rumbo

La tendencia a la baja en el ritmo de los contagios del Covid se debe en gran parte a que se estableció mayor control del transporte público, asegura un investigador.— Tres etapas

Si se asumen como ciertos los datos del gobierno estatal, que muestran una reducción en el número de nuevos casos de Covid, lo que se observa es una epidemia y una relación con la política pública en tres etapas, considera el Dr. Luis Ramírez Carrillo, investigador de la UADY.

La primera fase, que va del 13 de marzo —cuando se reportó el primer caso— a principios de junio, se caracterizó por una política de prevención muy efectiva basada en una cuarentena estricta y el cierre de actividades. “El gobierno aplicó medidas exitosas que ayudaron a controlar la epidemia”.

El lunes 8 de junio, sin embargo, dio inicio la etapa de fracaso. Con la reapertura, al gobierno local le dio por emular la errática política federal, que lo único que hacía era combatir la pandemia con saliva, con declaraciones. Vila pensó que con decirle a la gente “quédate en casa” era suficiente.

“La apertura se acompañó únicamente de una campaña publicitaria, intensa si se quiere, pero sólo publicitaria. No se tomaron medidas concretas, no hubo sanciones significativas ni un seguimiento de los comercios que volvieron a la actividad. Esos factores se mezclaron con el inicio de la temporada en la playa para dar como resultado un coctel fatal”.

La combinación de las vacaciones de verano con una apertura sin nada más que exhortos a la prevención produjo las características que marcaron la segunda fase del Covid en Yucatán: la etapa del descontrol.

“A un control estricto le siguió una apertura caótica, lo que redundó en una aceleración violenta de la enfermedad. Del 8 de junio al 23 de agosto los yucatecos vivimos 12 semanas pavorosas”.

Durante ese tiempo el gobierno estatal no encontró su esquina. La prohibición de bebidas alcohólicas fue la medida más estricta que puso en marcha, pensando ingenuamente que con eso podría controlar la epidemia, dice. Luego impuso horarios de circulación, que tampoco funcionaron.

“No fue sino hasta que se reconsideraron las condiciones de la apertura que se adoptaron las medidas más efectivas hasta ahora. Para empezar, mayor control del transporte público, algo en lo que muchos, incluido el Diario, estuvimos insistiendo meses”.

El Dr. Ramírez explica lo que, considera, sucedió con la reapertura en junio: al no querer las autoridades intervenir en el transporte, el punto nodal de contagios se descuidó. El cierre en la primera etapa implicó que la gente no tuviera que usar camiones o combis, lo que ayudó mucho a que no se diseminara el contagio.

En cambio con la apertura desorganizada hubo control en los lugares a los que la gente acudía, pero se descuidó la calle. Y fue allí donde se propagó el virus. “En pocas palabras, sacamos al virus de casas y centros de trabajo, pero lo subimos al camión y lo regamos por toda la ciudad”.

Un giro a tiempo

En la tercera etapa se empezó a cuidar la calle y a aceptar la desigualdad social que está detrás de la pandemia, indica. “Y es que no se puede esperar que todas las clases sociales tengan la misma respuesta a simples avisos o amenazas no cumplidas. La autoridad tiene que aplicar controles más estrictos porque muchísima gente no tiene más opción que salir a trabajar y usa a diario el transporte público”.

La fase actual radica en dos elementos de carácter social vinculados con el control del transporte, asegura. Uno, el efecto directo: el cambio de paraderos, con todos sus inconvenientes, ha desparramado a la gente de los lugares donde se concentraba en el Centro. Y que haya menor cantidad de pasajeros por camión ha reducido significativamente la posibilidad de contagios.

Dos, el efecto indirecto: el simple cambio de paraderos fue una advertencia a la gente de la gravedad de la situación. Al inicio de la epidemia la gente se quejaba mucho, pero en realidad no se había hecho nada por rebajar los contactos. “Hoy los cambios físicos son como un aviso diario de que hay un problema. O sea, el 8 de junio la gente volvió a la normalidad, salió a la calle, esperó el camión donde siempre, se bajó donde siempre. Ahora, al reubicar paraderos, se siente en el ambiente que hay algo raro, anormal”.

“Hoy estuve en el Centro y con los macetones, con una sola fila para los vehículos lo sentí mucho más raro que cuando estaba la pandemia en su punto. En esos días vi los paraderos a reventar, impresionante. Todo seguía como siempre, como si nada estuviera pasando”, recuerda.

Y esa normalidad hizo que la gente bajara la guardia. Ahora, ver su escenario cotidiano transformado es un aviso permanente de que debe tener cuidado porque algo grave está sucediendo. “Y eso motiva a ponerse cubrebocas”. (Continuará).— Megamedia

“Eso explicaría en gran medida la baja en el ritmo de contagios”, dice.