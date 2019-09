Un entorno con dudas

Próximo taller de la USEM sobre la reforma laboral

Ante las dudas y la desinformación originada por la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) en Yucatán organiza el Taller Relaciones Laborales Colaborativas para que las empresas y unidades jurídicas tengan una información uniforme y veraz sobre la implementación de los cambios laborales, sindicales y participación de los trabajadores formales.

Con las delegaciones locales de Coparmex, Canacintra, Canaco y la Asociación Mexicana de Hoteles como aliadas de la convocatoria, y bajo la coordinación del Instituto Megamedia, la USEM local, que preside María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, presentó ayer en “petit comité” este curso a una docena de empresarios y directivos que escucharon algunos temas de voz de los expertos Jesús Garnica González y Jorge Ramírez Sánchez. El otro ponente es Enrique Niembro Santoveña, instructor certificado en capacitación y desarrollo por la Universidad de Texas A&M, la Universidad Intercontinental, Instituto Covey Leadership y el Icami, y experto en procesos de desarrollo humano y liderazgo.

El Taller de Relaciones Laborales Colaborativas será en forma presencial los días 25 y 26 de septiembre en el salón del edificio Lugardas 32, ubicado en la Avenida 32 No. 396 con calle 33 del fraccionamiento Montebello. Este salón se encuentra en el segundo piso de “Foodshop”. El horario del taller será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los interesados en asistir pueden pedir información a los teléfonos 942-22-22, extensiones 2100 y 2101, al teléfono celular 9992-337188 y al correo contacto@institutomegamedia.mx.

De acuerdo con la información difundida entre los asistentes, el taller servirá para conocer el entorno, impacto y trascendencia de la reforma laboral y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ayudará a generar un plan de acción para su aplicación en la empresa, potenciará el diálogo y la negociación constructiva y efectiva, identificará la importancia de la participación de la tríada gobierno-colaboradores-empresa para lograr el bien común, permitirá comprender los mecanismos para vivir la subsidiaridad y participación en la empresa como condiciones para generar productividad, solidez y valor compartido. Además, permitirá tener elementos para elaborar un plan de desarrollo humano de la empresa para el progreso compartido.

El tema laboral actual es delicado en estos momentos, sostuvo el consejero del Instituto de Política Laboral e instructor del USEM Jesús Garnica, porque está en tránsito la implementación gradual de las reformas a 500 artículos laborales constitucionales y la creación de 28 artículos transitorios en la Ley Federal del Trabajo. Y todos estos cambios deben entrar en vigor en cuatro años y ya se ve una desinformación, amenazas de emplazamiento de huelgas en algunos estados, hay infiltraciones en empresas para la creación de un sindicato donde no lo hay y para que penetre otra agrupación sindical distinta con la que tiene contrato colectivo de trabajo.

Explicó que el taller tiene tres perfiles: empresas que ya tienen sindicato activo y registrado y tienen una estructura directiva sindical y un contrato colectivo vigente; qué acciones puede tener la empresa ante los otros sindicatos que está creando este mundo laboral; las empresas que tienen contrato colectivo de protección, que son más del 85%, y que es la garantía para que no tengan otro sindicato que quiera alterar el clima laboral; y cómo cambiar el outsourcing que se va a eliminar.

El taller también abarcará los esquemas de participación que se deben seguir en caso de que el personal de una empresa no quiera tener un sindicato, que es lo ideal, porque ahora las nuevas generaciones como los millenials y centennials no quieren pertenecer a los sindicatos, por lo tanto deben tener modelos de participación para que su inclusión sea exitosa al campo laboral.

La capacitación aplica para todas las empresas, independientemente de cuál de los tres perfiles antes descritos maneje.

“Ya pasó el factor sorpresa de la reforma desde abril y hoy tenemos un escenario de mucha distorsión”, asegura Jesús Garnica.

“Si preguntan a sus trabajadores de lo que escuchan en los medios sobre la reforma laboral, van a ver que hay confusión, generalmente preguntan si van a tener sindicato, si van a pagar una cuota, si pueden pertenecer a varios sindicatos. Son muchas las dudas que se ha generado en este entorno y también hay un desconocimiento del sector patronal y de los jefes intermedios porque no pueden manejar un solo discurso uniforme ante esta situación. La USEM está preocupada de que todos los empresarios tengamos una información uniforme de esta reforma, todo lo relacionado a lo nuevo de los sindicatos, de lo que viene y que se está presentando en algunas zonas del país como Matamoros, Zacatecas y Aguascalientes con algunos sindicatos que están emplazando a huelga por la detentación del contrato colectivo”, apunta el consejero.

“Toda esta temática es lo que pretende abrir USEM en este foro, además de alentar a la empresa a un blindaje para estos embates”, reitera Jesús Garnica. “De otra forma tenemos que decidir qué tipo de esquema vamos a seguir con un modelo de participación. Me decían los del ramo de hotelería de Cancún que no acostumbran tener sindicatos y contratos firmados. Y ante esto, lo que tenemos que hacer las empresas es preguntar lo que quiere la gente, si no quiere un sindicato estaría perfecto, así se ha trabajado durante muchos años, solo que ahora no es una decisión unilateral de la empresa o del empleador, hay que realizar una consulta para tener un escenario predecible y todo lo relacionado lo veremos en el módulo del taller”.

El especialista advierte que este taller servirá para encausar esta información sobre el impacto que tendrá la ley laboral reformada en las empresas, analizar los escenarios principales basados en los 500 artículos modificados, de un total de 1,110 que tiene la ley federal del trabajo, y la inclusión de los 28 artículos transitorios que son muy precisos y que deben conocer tanto los empresarios, directivos y titulares de las unidades jurídicas de las empresas. Esto para que no sufran sorpresas durante la implementación.— Joaquín Chan Caamal