Un fallo contra el Iepac “no afectará a las elecciones”

“No afecta al proceso en lo absoluto, aunque no tendríamos los recursos para pagarlo, pero primero están las elecciones ante cualquier cosa, eso es lo que necesitamos cumplir y lo vamos a cumplir, el proceso está por terminar”, afirmó anteayer María de Lourdes Rosas Moya, consejera electoral, en alusión al laudo laboral por unos 12 millones de pesos emitido recientemente contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).

La funcionaria negó que hubiese despedido a alguien cuando acababa de llegar a la presidencia del Iepac, “no despedí a nadie y no sé de dónde sale esa cantidad, hay un litigio se está viendo, pero yo no corrí a nadie”.

El sábado pasado informamos que un conflicto laboral que se pudo resolver con 50 mil pesos le costará ahora al Iepac por lo menos 12 millones de pesos, de acuerdo con un fallo del Tribunal Colegiado, por la demanda que presentó José Luis Alvarado Góngora por despido injustificado en 2014.

Recursos

Entrevistada al respecto al concluir el recorrido de las nuevas bodegas electorales del Estado, la consejera presidenta admitió que no tienen los recursos suficientes para pagar ese laudo laboral de 12 millones de pesos.

A pesar de eso, aseguró que este reclamo económico no afectaría de manera alguna a las elecciones del estado.

“No hay ninguna posibilidad de que afecte el proceso electoral un laudo de una persona que dice que se le corrió”, reiteró.

Al señalar que como parte de las medidas para garantizar el pago de la indemnización al trabajador demandante, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios acostumbra embargar las cuentas bancarias de los municipios, dependencias o instituciones demandadas, y al plantearle la posibilidad de que eso pueda ocurrir al Iepac, la consejera insistió en que de todas maneras no se afectaría al proceso.

“No puedo dar una resolución de algo, pero no hay riesgo, lo puedo confirmar, no puedo dar más información porque todavía se sigue el proceso, pero no afectará a las elecciones”, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Pendientes

Al parecer el pago del laudo contra el Iepac sería uno de los pendientes que deje la consejera presidenta a su sucesor, ya que su período en el cargo a concluye en septiembre próximo. También dejaría pendiente el juicio que llevan perdido por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 2018.