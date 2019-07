Un “Forky” mexicano

Se viraliza en las redes por vender a famosa figura

Al “filo” del mediodía, en el cruce de las avenidas Jacinto Canek y Mérida 2000, Ulises Alvarado Alvarado camina por los camellones y entre los autos al detenerse. Lleva una madera blanca y prendidos de ella hay 12 tenedores de plástico adornados con ojos, boca azul, pelo y brazos rojos que despiertan la curiosidad de los conductores.

Los niños de inmediato reconocen la figura representada en los trinchantes: se trata de “Forky”, personaje de la nueva película “Toy Story 4”, compañero de Woody, Buzz Lightyear y el señor Cara de Papa.

Verlo y pedirlo es solo una acción, y si el semáforo cambia el padre o madre de familia dan la vuelta para regresar por la figura.

Un tutorial de YouTube “prendió el foco” y el ingenio del joven chiapaneco. Tras conseguir un tenedor de plástico, limpiapipas, plastilina, ojitos y cucharitas de madera fabricó su versión de “Forky” para comercializarla en las calles a 25 pesos, mucho menos que en los mil pesos en que se vende la figura original.

Ulises platica que aparte de piñatas es la primera figura que hace, aunque lleva más de 10 años en la calle junto con unos amigos, buscando qué ofrecer.

“Empecé a vender en la calle desde que tenía 12 años, he ido a Tabasco, luego bajé a Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida y Quintana Roo, así viajo junto con unos amigos buscando artículos que sean vendibles”.

Reside en Mérida desde hace 10 años, pero sigue viajando por la Península vendiendo diversos productos.

“Vine porque es un poco difícil en Chiapas, casi no hay trabajo y no se gana bien, no estudié por motivos de mis papás, casi no había recursos y solo llegué hasta el quinto de primaria, no la terminé, sí me gustaría seguir estudiando, pero igual hay gastos y no hay suficientes recursos para seguir adelante”, comentó el joven de 27 años de edad.

Ulises vende accesorios para celulares, mesitas, antes vendía fichas de Telcel cuando salieron, fue así como se le ocurrió fabricar sus propios artículos y le dio vida a su imitación de “Forky”.

“Si sé que algo se venderá en la calle, saco 10 ó 15 primero para probar y si jala hago más”, platicó el emprendedor ambulante.— Luis Iván Alpuche Escalante

Artesanía “Toy Story 4”

El “Forky” de Ulises nació en Campeche hace una semana, ahí vendió como 10 piezas.

Redes sociales

En Mérida ya vendió más de 150 piezas y se hizo viral en internet.

Materiales

“Inicialmente pedía $35, pero en Facebook subieron que $25 y lo empecé a vender a ese precio, así se quedó, lleva plastilina, los ojitos, la cuchara, fieltro y las patitas de madera, todo lo compro por mayoreo y me salen como en $7 u $8 cada uno”, dijo.

Doble uso

“El juguete es para los niños, pero también se puede pegar en los coches como adorno; se llama ‘Forky’, es de ‘Toy Story’, la película solo la he visto por pedacitos”, comentó Ulises, para continuar su venta al ser requerido por el conductor de un auto.