Un foro para aportar ideas

Instalan el pleno de un consejo de planeación estatal

Con amplia participación ciudadana y asesoría del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobernador Mauricio Vila Dosal instaló ayer el pleno del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán que tendrá como tarea principal elaborar el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable y evaluar las políticas públicas de este sexenio.

Ante más de 1,500 personas, entre alcaldes, funcionarios, diputados locales, dirigentes políticos, entre ellos el del PRI, Carlos Sobrino Argáez, representantes de las organizaciones civiles y ciudadanos invitados, el gobernador pidió a los integrantes del Copladey que recopilen las propuestas de los ciudadanos y autoridades de los 106 municipios e invitó a las organizaciones civiles, autoridades de los poderes judicial y legislativo y partidos políticos para que también abonen a esta tarea para que sea todo un éxito y el documento incluya las iniciativas y necesidades de todos los sectores.

Vila Dosal informó que del 15 de febrero al 1 de marzo próximos organizarán diferentes foros donde podrá participar cualquier ciudadano que tenga interés de aportar ideas para el mejoramiento y prosperidad de Yucatán.

Planeación

El coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, maestro Manuel Guadarrama Herrera, puso de relieve la importancia de la planeación en todo gobierno porque si no se hace en forma correcta hay desatención en algún sector. Y puso como ejemplo al gobierno de Rolando Zapata Bello que en 2017 redujo su gasto de inversión pública en un 77%. En su opinión, esto no habría ocurrido si hubiera planeado y presupuestado correctamente las acciones de gobierno.

“La correcta asignación de recursos públicos depende de un diagnóstico certero y de un proceso de planeación ordenado”, dijo el representante el IMCO. “La planeación involucra un ejercicio de rendición de cuentas, de informar los avances de cada uno de los objetivos y de las prioridades del gobierno. Hoy Yucatán se perfila como una entidad federativa con un estado de derecho sólido, un gobierno con una buena gestión y políticas innovadoras que abonan a su competitividad. Y en este sentido, el rol de la sociedad civil organizada permitirá que la acción voluntaria de miles de personas contribuyan a mejorar la competitividad y cambiar el entorno de forma positiva y duradera”.— Joaquín Chan Caamal

Ofreció el apoyo total del IMCO al gobierno de Vila Dosal y de enriquecer el debate público, proporcionar evidencias, herramientas y datos que generen mayores oportunidades de prosperidad para los yucatecos.

“Desafortunadamente aún existen gobiernos que no entienden que gobernar no es lo mismo que administrar. Gobernar implica tomar en cuenta a todos los componentes del estado y actuar en su conjunto, en pocas palabras, que todos los ciudadanos también nos ocupemos de lo público”, recalcó. “Hoy el gobierno de Yucatán entiende la importancia de involucrar a todos los actores públicos y privados para construir alianzas y conjugar esfuerzos para el bien común. La importancia de la planeación radica en que cada una de sus fases terminan impactando la vida de los yucatecos. Por ejemplo, si no se planea correctamente no habrá presupuesto para garantizar el ejercicio de cada uno de los derechos, como la agenda 2030 por ejemplo. En este sentido hay que recordar que la diferencia entre una mera promesa y un derecho es un presupuesto de por medio, una mala planeación impacta en todos los sentidos”.

Lo mismo ocurrió con la directora del Programa de Reducción de la Pobreza del PNUD, Cinthia Valdés Galicia, quien destacó que el gobierno de Vila Dosal es de los pocos que han dado voz y voto a las organizaciones de la sociedad civil, basa su eje de gobierno acciones de la agenda 2030 y tiene un enfoque de derechos humanos sostenible.

“El PNUD dará asesoría al gobierno, lo ayudará al diseño de políticas públicas, al desarrollo sostenible, a la capacitación de funcionarios y planeación de estrategias para el combate a la pobreza”, anunció.

Vila Dosal hizo un recuento de su estrategia de combate a la pobreza, a la llegada de empresas que invertirán más de $5,500 millones y la reducción de tarifas al transporte público lo que generó la mayor ovación espontánea para él en sus cuatro meses de gobierno.