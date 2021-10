“Un golpe político”

Antonio Patrón Laviada, dispuesto a ser investigado

Francisco Antonio Patrón Laviada, hermano de la recién electa secretaria general del PAN, negó que forme parte de alguna compañía offshore creada para comprar un yate de lujo, como aseguró Quinto Elemento Lab, la organización independiente de periodistas que redactó varios de los reportajes basado en los “Pandora Papers”.

En los documentos que manejó esa organización estoy seguro, dice, que en ninguno de ellos aparece mi nombre, pero lo usaron para golpear a mi hermana Cecilia Patrón, casi al mismo tiempo que ella asumía su nuevo cargo en Acción Nacional.

El lunes, el Diario publicó un artículo tomado de Aristegui Noticias, que a su vez recoge la información de Quinto Elemento Lab en la que se menciona a Antonio Patrón.

Entre otras cosas, ese texto señala que en 2013 esta persona se hizo cargo de pagar unas cuotas al despacho Trident Trust Company Limited, de Islas Vírgenes Británicas, (un paraíso de las empresas “offshore”), encargado de registrar y mantener el registro de la compañía Sea Matic Ltd.

Este negocio, explica el reporte periodístico, lo creó el empresario yucateco José Antonio Loret de Mola Gómory el 27 de junio 2007, con el fin de comprar el yate “On the Sly”, de 16 metros de largo, “con un valor de 3.4 millones de dólares”.

Según ese reporte, el 13 de marzo de 2013, Loret de Mola renunció a la compañía y en su lugar quedó, como propietaria, María Julieta López Semerena, quien en los registros de Trident Trust declara tener la misma dirección residencial en Mérida que Antonio Patrón Laviada.

También dice que ambas personas “tuvieron participaciones en la firma Autos y Camiones Itzaes de la Península, SA de CV.”

En entrevista, Antonio Patrón confirma que Loret de Mola Gómory creó la empresa Sea Matic Ltd, en 2007, como medio para adquirir el barco “On the Sly”, en un 1.2 millones de dólares, y no en 3.4 millones de dólares como asegura la publicación periodística.

“Ese yate, además, no era nuevo cuando lo compró Loret de Mola. Su año de construcción data de 2003 y su precio original ascendía a un millón 950 mil dólares”, dice Patrón Laviada.

“Comprar un yate así, mediante una compañía ‘offshore’, no es un delito, es algo legal. Así están todos los barcos que hay”.

Añadió que el 8 de junio de 2011, su esposa María Julieta López Semerena, compró el yate “On the Sly” al Sr. Loret de Mola, en 700,000 dólares, a plazos. Inicialmente se le pagó un adelanto del 33 por ciento de esa cantidad y el resto se liquidó en varios pagos mensuales.

Precio final

La operación se hizo cuando el dólar estaba a 11.19 pesos, (es decir, el precio final de la compra habría sido de siete millones 833 mil pesos).

Por lo demás, dice, el precio actual de ese yate es de 300,000 dólares.

“Lo que me molesta”, afirma Patrón Laviada, “es que esa operación la hizo María Julieta López Semerena. En ningún documento aparece mi nombre, entonces, ¿por qué ponerlo?”

“La única explicación es que lo hicieron para dañar a mi familia y perjudicar a mi hermana Cecilia”.

Según el entrevistado, en 2013, cuando se terminó de pagar el saldo del barco, su anterior propietario lo escrituró a nombre de la Sra. López Semerena, quien por ese hecho pasó a ser la propietaria de la compañía Sea Matic Ltd.

Respecto a la información de que en el momento de la operación, la compradora compartía el mismo domicilio residencial que Patrón Laviada, él lo acepta. “Es mi esposa” y añade que en diciembre de 2011 le vendió la empresa de autos y camiones.

“Yo fui quien le pidió a mi hermana que salga a decir que me investiguen. Que lo hagan con todo lo mío y con lo de mi esposa, pero no se vale que la metan a ella. La información, casualmente, salió un día después de que Cecilia tomó posesión como secretaria general del PAN”.

“Lo que se publicó es una calumnia a mi persona”, señaló. “Solo metieron a mi esposa para atacar a mi familia, !qué casualidad¡”

Patrón Laviada dijo estar dispuesto a que investiguen lo que sea de él y pidió: “a ver si también meten algo a mi cuenta”.— HERNÁN CASARES CÁMARA.