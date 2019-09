Llaman a que sea un delito

Un grupo femenil busca erradicar la violencia política

La coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano, Jéssica Ortega de la Cruz, hizo un llamado para que la violencia política sea tipificada como delito y lamentó que hoy día ni siquiera haya una sanción.

Entrevista durante la inauguración del seminario “Feminismos en movimiento: La agenda feminista y los derechos humanos de las mujeres”, ayer en el hotel Fiesta Americana, Jéssica Ortega indicó que es necesario erradicar ese tipo de violencia.

“Hoy no hay ni siquiera una sanción de que te vamos a quitar una candidatura o si eres reincidente no volverás participar en el ámbito político, no la hay, y me parece que ya el país lo requiere, y las mujeres que participamos en la política lo necesitamos”.

Luego resaltó que la violencia política es “el pan nuestro” en los procesos electorales, pero que afortunadamente en Movimiento Ciudadano se han dado pocos casos, como el ocurrido en Caborca, Sonora, en 2018, contra Patty Azcagorta candidata a la alcaldía.

“Ha habido hasta muertes de mujeres que han participado, como en Morelos, donde una presidenta municipal, tomando protesta, la asesinaron. Hay un alto índice de violencia política hacia las mujeres y no nada más en el tema de la agresión física o de las redes. La violencia se manifiesta de muchas maneras: el tema de que los propios proyectos políticos no les generen las condiciones para que participen o las mandan a municipios donde no hay condiciones para ganar”.

Por eso, añadió, es importante que haya más mujeres que dirijan los movimientos políticos.

Sobre el seminario, Jéssica Ortega indicó que Mujeres en Movimiento recorre todo el país para capacitar y platicar con ellas de cuáles son sus derechos políticos y cómo seguir incidiendo en la política.— Iván Canul Ek

“Hemos recorrido gran parte del territorio mexicano y es una gran responsabilidad que tenemos todas las mujeres de Movimiento Ciudadano. Nosotros lo único que hacemos es darles herramientas a las mujeres para que en los siguientes procesos electorales puedan salir, participar y que podamos cambiar el rumbo de este estado”.

También dijo que con todas las reformas que se han hecho en el Congreso de la Unión respaldadas por el Senado de la República ha habido avance contundente en cuanto a la participación.

“El tema de la paridad total ha sido un tema que sacudió a nuestro país y que nos genera más responsabilidad a quienes estamos en el ámbito político.

La funcionaria tuvo a su cargo la declaratoria inaugural del seminario, tras lo cual dio inicio el taller a cargo de la doctora Adriana Celis Bandala, quien entre otros temas explicó qué es el feminismo en realidad y las malas interpretaciones en torno a él.

También aclaró que el feminismo no busca que las mujeres sean iguales a los hombres, sino igualdad de derechos y oportunidades ante la ley.

