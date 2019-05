Un investigador ofrece tips para los exámenes finales

Ideas para la recta final

El ciclo escolar 2018-2019 entra en su última etapa: tiempo de exámenes, trabajos finales y de dar el “último tirón”; algunos buscarán promedios de excelencia y otros, librarla “de panzazo”, dependiendo de su desempeño a lo largo del curso.

El maestro Carlos Rosainz Castillo, investigador de la Universidad Veracruzana, comparte algunos consejos que pueden ser de utilidad para los alumnos de todos los niveles, a fin de que tengan un óptimo desempeño en los exámenes finales.

Rosainz Castillo participó en la investigación “Medición Independiente de Aprendizaje”, cuyos resultados se dieron a conocer ayer y de lo cual damos cuenta en nota aparte.

“La forma de evaluar ha cambiado de ayer a hoy, lo que ha permitido una visión más justa y objetiva del desempeño del alumno” explica. “Antaño todo se definía en el examen final: un alumno regular tenía posibilidades de alcanzar un resultado aceptable, una buena nota en el examen final para pasar de grado, pero quienes tuvieron problemas a lo largo del curso muchas veces no corrían con la misma suerte, o quizás sí, obteniendo una nota mínima para ser promovido; el examen final no era objetivo.

“Hoy día los maestros han estructurado una forma más justa de evaluar, más acorde con el desempeño del alumno en el curso: casi siempre el examen o trabajo final sólo representa el 20% de la calificación global, restando con ello presión al alumno, quien suma puntos por otras cualidades: asistencia, participación, tareas entregadas, etcétera.

“No hay una fórmula mágica para salvar un curso si no se le echan ganas a lo largo del mismo; muchos osados se la ‘rifan’ en un alarde de memoria y dejan todo a la prueba final, pero en el fondo memorizar no es sinónimo de saber.

“Desde hoy, planea tus tiempos para el último tirón del curso, dale tiempo al estudio, sí, pero abre espacios para el esparcimiento y el recreo; no te mates a machacar y machacar, como si no hubiera mañana, si no abres una pausa para despejar la mente; muchas horas de estudiar sin pausa no garantizan conocimiento ni un buen desempeño.

“Los apuntes del curso son básicos, te dan nociones de los temas que habrán de venir en la prueba, no importa tanto que tus apuntes estén incompletos o ilegibles, en la era de la tecnología basta saber qué temas vendrán en el examen, acceder a internet, meterte a un tutorial y profundizar en el mismo; es una ventaja que no teníamos quienes no nos tocó este maravilloso recurso.

“Llega descansado y relajado a los exámenes; si repasaste bien y en forma, no tendrás problema alguno” concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

Fin de curso escolar Consejos para estudiar bien

Más recomendaciones para prepararse para la recta final del curso escolar 2018-2019.

Ráfagas cortas

Haz que los ratos de estudio no superen los 30 minutos, ya que mostramos bastante más facilidad para asimilar información que nos llega en ráfagas cortas y repetidas que en una sola, larga y tediosa. De lo que se trata es de mantener el cerebro al 100% en cada momento.

No a la memorización literal

Haz tuya la información que contienen los textos. Relaciónala con episodios de tu vida, reformúlala con tus propias palabras y usa ejemplos que conoces. Así alcanzarás el aprendizaje significativo que necesitas, más resistente que el que se basa en la memorización. Por cierto, nada como dormir bien.