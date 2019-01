Un “modelo fallido” patente

No prevén pronto fin al fenómeno de los migrantes

Las caravanas de migrantes que salen de Honduras no se detendrán porque es una nueva forma de protesta transnacional, es el rechazo al modelo económico extractivo que ya colapsó a ese país, señaló ayer en esta ciudad la doctora Ana Ortega Flores durante la plática “La Caravana de la Libertad: caso Honduras” en el marco de las actividades del Mérida Fest.

A su decir, el golpe de estado de 2009 en ese país centroamericano empeoró la situación en vez de mejorarla y las caravanas se han convertido en una forma de expresión, de protesta y de buscar nueva vida de quienes sufren la pobreza que genera el sistema político hondureño.

“Las condiciones estructurales violentas en el gobierno se mezclan con la violencia extrema de la inseguridad y con el fracaso del modelo económico, y eso hace que la gente salga huyendo”, expresó.

“Ya no es una migración como se daba hace décadas, es una expulsión. Más que ir en busca del sueño americano, que no existe por la política discriminatoria en Estados Unidos, los migrantes hondureños huyen de la pesadilla que viven en su país”.

La doctora en estudios migratorios Ana Ortega, de formación jesuita, es representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Habló del tema ante alumnos y personal directivo de la Escuela Modelo, en el que estuvo el rector de la universidad, Carlos Sauri Duch.

En ese marco reveló que el fenómeno de las caravanas migratorias que se vieron en 2018 y en estos momentos es una nueva forma de afrontar los peligros en su ruta de desplazamiento, es una forma de protección conjunta, una forma de llamar la atención del mundo para que miren al gobierno que no trabaja para las mayorías, sino por las minorías.

Estudio

Por ejemplo, dijo, reciente estudio arrojó que el 72% de los ocho millones de habitantes de Honduras vive en pobreza y un pequeño grupo político se enriquece de manera escandalosa e impune.

Además, al gobierno hondureño le conviene la migración de sus habitantes porque generan divisas para ese país mediante el envío de remesas de dólares.

“Lo perverso del gobierno es que no crea las condiciones para una mejor vida porque las remesas de los excluidos representa el 20% del Producto Interno Bruto y es seis veces mayor que las inversiones”, señaló. “La migración es una válvula de escape para la población. Prefieren huir para no tener una vida controlada por el gobierno”.

La doctora afirmó que la primera responsabilidad de este fenómeno social es Honduras y es quien debe dar solución, no esperar que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tenga empatía por esta gente “porque eso es pedir peras al olmo”.

Se necesita un cambio de modelo económico y un nuevo gobierno con otra visión, y para ello la sociedad de Honduras debe movilizarse y participar con mayor interés en la política electoral, expuso.

De hecho, consideró que, a excepción de Costa Rica, todos los países de Centroamérica expresan mediante la migración su molestia por el fracasado modelo económico y por ello surgen las caravanas al país donde pueden mejorar sus condiciones de vida.

También destacó que en los reportes de prensa se ve el sufrimiento dramático de los migrantes centroamericanos, la ruta tan peligrosa que llevan, el rechazo de Estados Unidos y el racismo extremo que sufren. Y todo esto por obtener un empleo digno.

“México no corre riesgos por permitir el tránsito por el tamaño de su geografía, población y su economía. No creo que esas 10,000 personas sean un riesgo si nos basamos en los hechos objetivos”, dijo. “Lo que crea el rechazo en México es el discurso antimigrante pobre, no del migrante con dinero porque ése sí consume”.

En la primera caravana que pasó por México vio la cara humana y solidaria de los mexicanos, y eso habla muy bien de la sociedad mexicana, pero también hubo brotes racistas y es triste porque son pueblos hermanos.— Joaquín Chan C.