“Un primer paso”

Dividir la justicia y la política, clave anticorrupción

“Un paso necesario para combatir la corrupción con éxito es que las instituciones de administración, procuración e impartición de justicia sean imparciales, sean independientes y que no estén al servicio de nadie en particular”, advirtió José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Entrevistado en el marco de un evento del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), dijo que por ello es necesario vigilar que a esas instituciones lleguen las personas con la capacidad, los conocimientos, la honorabilidad y con la independencia requerida.

Acompañado de Graciela Alejandra Torres Garma, presidenta del SEAY, precisó que si llegan personas muy allegadas a los políticos, esas instituciones no servirán para el propósito con que fueron creadas, pues una labor del sistema es convencer y cuando haya un nombramiento a modo se tiene que repudiar, incluso hacer acciones legales contra esos nombramientos.

“El día de hoy, como sistema estatal y nacional anticorrupción, estamos apoyando un esfuerzo que está haciendo Zacatecas para ampararse contra el nombramiento del auditor superior porque es un nombramiento indebido”, dijo.

Según indicó, el Poder Judicial ya les dio la razón, en el sentido de que no se deben aceptar nombramientos si no tienen la idoneidad que marca la ley; eso quiere decir que haya imparcialidad, la independencia de criterio para que no hagan lo que digan los políticos.

También dijo que la lucha no será rápida, ni esperaran resultados impresionantes a corto plazo. Se darán y se están dando y hay avances muy importantes, en primer lugar porque el Poder Judicial Federal está consciente en que las instituciones de sistemas estatales tienen que dirigir las personas idóneas, lo que hará paulatinamente que las cosas funcionen.

López Presa indicó que ahora se está en un proceso de cambio, siempre se ha estado en la lógica de que las instituciones no tienen la confianza de la población y el primer paso es tener confianza en las instituciones como órganos imparciales que no están politizados.

“Este es el primer paso que hay que dar, separar a la justicia de la política, la política no puede invadir a la justicia”, dijo.

Luego destacó que la corrupción a afecta más a las personas más débiles de la sociedad, a las que menos recursos tienen porque en un régimen corrupto, si se tiene dinero se compra la justicia, si se tienen influencias se compra la justicia y se obtienen favores especiales.

“Tenemos que llegar a una situación donde no hayan favores especiales para nadie, que todos somos iguales ante los servicios públicos y ante la ley y la justicia y por lo mismo, este cambio a quien más va a beneficiar es al estatus más humilde de la sociedad”, apuntó el presidente del SNA.— Luis Alpuche Escalante

Comentó que será un proceso paulatino en donde como sociedad y como medios se debe debemos expandir el mensaje y lograr separar la política de la justicia, y la justicia dejarla en las manos de los profesionales, de los más capacitados en hacer labores de justicia en fiscalías, auditorias, tribunales, en poderes judiciales.

“La sociedad debe proteger a estas instituciones para que logren hacer su trabajo imparcial, estamos lejos de eso, pero ya empezamos”, aseguró el entrevistado.

Sobre en qué estado se están haciendo mejor las cosas, López Presa dijo no contar con elementos suficientes para calificar.

“Sé que en este estado están haciendo las cosas mejor, que hay mayor conciencia social, que hay mayor participación, mayor organización y esto es un avance, pero no es suficiente porque si estamos partiendo desde muy abajo, entonces sin importar que a Yucatán le va bien, claro que le puede ir mucho mejor”, puntualizó.

