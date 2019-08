Un “proyecto destructivo”

Rechazan parque fotovoltaico en la zona de Oxcum

Representantes de organizaciones indígenas, ciudadanas, académicas y sociales expresaron su rechazo al parque fotovoltaico Oxcum-Umán, que suministraría energía a la Cervecería Yucateca de Grupo Modelo, por considerarlo “sumamente destructivo”.

En rueda de prensa que ofrecieron ayer en un hotel del Centro, indicaron que el proyecto, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya evalúa, supondría la deforestación de 270 hectáreas de selva tropical.

“El desmonte tendría varios efectos ambientales”, señaló Emilio de los Ríos, profesor investigador de la Unidad Académica Sisal de la UNAM.

También dijo que además de las 270 se deforestarían otras 40 hectáreas para las líneas de transmisión de electricidad.

La zona es hábitat de varias especies, incluyendo algunas amenazadas o en peligro de extinción como el viejo de monte, perico pecho sucio, iguana cola espinosa, tortuga mojina, pavo de monte y boa constrictor.

El investigador aclaró que no se oponen a la energía fotovoltaica pero que, a diferencia de otras energías renovables, ésta no tiene por qué concentrarse en un solo sitio.

“Una planta donde hay un millón y medio de paneles esparcidos por el territorio no producirá menos electricidad que si están juntos. No hay necesidad de hacer una planta tan grande a costa del medio ambiente”.

Gustavo Adolfo Monforte Méndez, de Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Mérida, resaltó que el proyecto no debe aprobarse pues, además del peligro para las especies, la desforestación aceleraría la intrusión salina al manto freático, se dañaría la biodiversidad y se fragmentaría el hábitat.

El guía certificado Alberto Rodríguez Pisté indicó que es mentira que proyectos como el parque fotovoltaico sean para el progreso.

“No es cierto. Sin naturaleza, sin agua y sin monte vamos a estar muy mal”.

“No es válido reducir el cambio climático, generando otro cambio climático”, dijo Alfonso Munguía Gil, investigador del Instituto Tecnológico de Mérida, al destacar que este tipo de proyectos no es viable en esa zona y que hay otros lugares donde podría estar sin afectación.

De hecho Rodrigo Migoya, director de la asociación Niños y Crías, señaló que una opción, en lugar de talar 270 hectáreas de monte, sería que los paneles se trasladen a los techos de plantas industriales ya construidos en dicha zona.— Iván Canul

Quejas

Varios sectores de la sociedad expresaron su inconformidad con la obra en Oxcum-Umán.

“No es energía verde”

Flavio Ayuso López, parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíinbal”, resaltó que no cree que proyectos “que se hacen llamar de energías verdes, pero que de verdes no tienen nada, aporten un beneficio para la sociedad y el medio ambiente. La asamblea es muy clara en este sentido, no está de acuerdo con que estos proyectos se lleven de manera amañada donde se busca más un interés económico que ecológico”.

Nulo bien social

Emily Talbot, de Mundo y Conciencia, A. C., lamentó que la Semarnat esté a punto de aprobar algo que no es para uso residencial ni para beneficio de las comunidades cercanas, sino para una cervecería.