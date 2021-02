Un proyecto “racista”

Más testimonios de rechazo al plan del Tren Maya

Valiana Aguilar, activista maya que defiende el territorio donde cruzará el Tren Maya, afirma que este proyecto del gobierno federal no es nada inocente y rechazó que se quiera el bienestar de las comunidades.

La activista dijo que con el disfraz de reordenamiento territorial se realiza un plan de despojo de tierras en el estado de Yucatán y el sureste mexicano.

“El Tren Maya atenta contra las comunidades indígenas y los derechos de sus habitantes mayas”, señaló en una rueda de prensa celebrada en días pasados.

En esa conferencia de prensa, como informamos, los asesores jurídicos de los colectivos Múuch Xíinbal y Chunn T’aan informaron que ganaron tres amparos más contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Valiana Aguilar dijo que las comunidades no quieren el Tren Maya porque no dejará beneficios tangibles a los habitantes y por ello lo impone a la fuerza el gobierno federal por medio de Fonatur.

“El proyecto tiene una visión racista, esclavista y violatoria de las leyes”, recalcó. “Está impactando el medio ambiente porque vemos cómo destruyen los montes y además están propiciando la contaminación del manto freático”.

También indicó que el proyecto estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador está creando división en el aspecto social y comunitario.

“¿Qué impacto sufriremos cuando lleguen 40 millones de turistas? Van a propiciar mayor violencia contra las mujeres y la población”, indicó la activista.

“Hay que ver qué está pasando en Cancún, en Playa del Carmen”, indicó.

“Detrás de ese reordenamiento territorial hay despojo de tierras para grandes proyectos de inversión, como mega parques eólicos, granjas porcícolas, siembra de productos transgénicos, devastación del medio ambiente. Por eso nos amparamos”, aseveró.

“Nosotros no dejaremos de vivir en las comunidades indígenas y estamos defendiendo nuestro territorio y el tipo de vida que queremos”, añadió Valiana.

“Estamos en nuestro territorio y nosotros decidimos qué es lo que queremos; no queremos que decidan otros, como lo hacen Fonatur, los gobiernos y los partidos políticos. Nosotros debemos decidir qué aceptamos y qué no”, recalcó.

Las tradiciones

“La tierra no se vende ni se renta; la cultura, nuestras tradiciones y nuestra lengua nativa son nuestras y no estamos dispuestos a dejar que no las quiten”.

Hubo otros testimonios, como los de Gregorio Hau, Guadalupe Chan y José Koyoc, quienes se manifestaron en el mismo sentido y culpan de estas violaciones a Fonatur, desarrollador del Tren Maya.— Joaquín Chan Caamal

Tren Maya No lo quieren

La batalla legal contra el Tren Maya continúa en la régión.Suspensiones

En días pasados las organizaciones mayas Múuch Xíinbal y Chuun T’aan y sus asesores jurídicos consiguieron tres nuevas suspensiones de los trabajos de construcción del Tren Maya en el tramo 3 de Yucatán. Las concedió el Juzgado 4o. de Distrito.