“Un referente” en seguridad pública

Destacan trabajo de corporaciones para lograr la paz

Yucatán y particularmente la ciudad de Mérida destacan en el país por su seguridad, tanto la entidad como su capital figuran dentro del 20% del territorio nacional donde el crimen organizado aún no tiene presencia, aseguró Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, quien estuvo unas horas en esta ciudad por un evento interno de su empresa “Multisistemas de Seguridad Industrial”.

Al lamentar que algunos hechos violentos se han suscitado, Desfassiaux indicó que lo único cierto es que Yucatán y Mérida son espacios donde el crimen organizado aún no tiene presencia.

En este sentido, dijo, varios factores han sido determinantes, además de los aspectos culturales e identidad que caracteriza a los yucatecos, las policías estatal y de Mérida están haciendo bien su trabajo y eso cierra la entidad a la presencia de grupos delincuenciales, que tienen asolado el 80% del país pese a los esfuerzos de la Guardia Nacional.

Alejandro Desfassiaux llegó a Mérida poco antes de las 10:30 horas. Su presencia en la capital yucateca fue para realizar personalmente la entrega de una casa nueva y totalmente amueblada a Edwin Israel Paz Gómez, técnico en Seguridad Privada con nueve años de labor al servicio de la firma MSI en esta ciudad.

El señor fue uno de los tres ganadores en México de un sorteo anual que llevó al cabo la empresa entre el personal con más años de servicio para recompensar el desempeño de su capital humano.

Es la primera vez en casi 35 años y más de 30 casas entregadas que una de ellas se da en Yucatán.

La casa que recibió el señor Paz Gómez se ubica en Paseos de Caucel II, en Mérida. Además de las llaves, recibió escrituras y se anticipó que mensualmente recibiría un apoyo económico para la manutención de la misma. Edwin Israel está casado y tiene tres hijas.

Durante el día, previamente el licenciado Desfassiaux había entregado la primera de las tres casas sorteadas a sus respectivos ganadores en Morelos y en la última parte de su viaje entregó la tercera en el Estado de México.

Al hablar de la seguridad en el ámbito federal, comentó que la falta de compromiso, capacitación y equipamiento es un grave problema que debe atenderse; además, falta que el sistema de justicia sea eficiente al juzgar y condenar a los criminales capturados, y que se cumplan con los protocolos sobre los cuales se basa la labor policíaca y judicial.

Después insistió en la necesidad de la conformación de un mando único encabezado por la Guardia Nacional, para la mejor coordinación de las fuerzas de seguridad en los estados más afectados por la violencia y el crimen.

Entonces abundó en el ejemplo que son Yucatán y Mérida en materia de seguridad, una entidad y una ciudad cuyas fuerzas policíacas están haciendo bien su trabajo respaldadas por la identidad y las características culturales de la población yucateca.

Posteriormente el licenciado se refirió al tema de las empresas de seguridad privada en el país: a pesar de que existe una legislación sobre la operación de las empresas que ofrecen servicios de seguridad y vigilancia, el 90% opera al margen de ella.

Esto, expuso, se traduce por un lado en empresas que no vigilan los procesos de selección de su personal en lo que se refiere a confianza, estudios, antecedentes penales, perfil psicológico, etcétera; no capacitan a su personal o le proveen el mínimo de herramientas con que deben dotarse para realizar su labor, pagan salarios muy bajos por jornadas muy largas, no les ofrecen seguridad social ni prestaciones de ley.

Por el otro lado, todo lo anterior les permite ofrecer sus servicios a precios muy por debajo de lo que cobran las empresas de seguridad que cumplen a cabalidad con la legislación.

El problema se torna grave cuando gobiernos y empresas contratan los servicios de seguridad privada más baratos, están contratando gente que se convierte en un problema, que no cubre las expectativas o los estándares mínimos de lo que se espera de un servicio de vigilancia y seguridad privada.

El entrevistado pidió a gobiernos y empresas tener mucho cuidado al momento de seleccionar compañías que cumplan con estas tareas, pues lo barato sale muy caro.

Multisistemas de Seguridad Industrial, con casi 35 años de presencia en el sector, tiene una plantilla de 9,000 personas en todo el país y de 250 en Yucatán, a la par que cumple con los requisitos de la propia legislación para operación de estas empresas.— Emanuel Rincón Becerra

Evento Seguridad

Se entrevistó al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada en su visita a Mérida.

Coludidos

La Guardia Nacional es un esfuerzo del gobierno federal para combatir el crimen organizado, señaló. Sin embargo, la misión se torna muy complicada cuando sus 90 mil efectivos tienen que lidiar además con 400 mil elementos de corporaciones policíacas estatales y municipales que están coludidos con cerca de dos millones de criminales organizados que operan en el país.