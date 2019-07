Un rumbo equivocado

Las políticas públicas del desarrollo urbano de Mérida siguen supeditadas a los intereses del sector inmobiliario.— Por compactar, “se está destruyendo a la ciudad existente”

Para nadie es un secreto que la escasa planificación urbanística ha convertido a Mérida en una ciudad extensa, fragmentada, con todo lo que esto implica. Y de acuerdo con tres voces autorizadas, las soluciones que se pretenden aplicar, lejos de propiciar su reordenamiento, están engordando la lista de sus problemas y comprometiendo más su futuro.

Mérida se encamina a perder la calidad de vida que la distingue y de la que sus habitantes se sienten orgullosos, porque los valores, las tradicionales formas de crecer y de vivir en que se basa ese atributo están siendo destruidas por un modelo de “planificación” que va por la dirección equivocada, advierten el arquitecto Fernando Alcocer Ávila, el maestro Jorge Bolio Osés y el doctor Marco Tulio Peraza Guzmán.

Mala planeación

Para empezar, la herramienta con que se busca “planificar, ordenar y regular las acciones de crecimiento” de la ciudad —el Programa de Desarrollo Urbano (PDU)— se hizo francamente mal, sin una estructura legal que lo soporte, asegura Alcocer Ávila, expresidente del Colegio de Arquitectos.

El PDU, explica, tiene escaso valor jurídico porque no es un reglamento, no es una ley —el municipio no legisla—, sino un compendio de disposiciones administrativas, un instrumento que debe ser normativo para el gobierno e instructivo para el ciudadano.

“Hoy, presume la Dirección de Desarrollo, tenemos reglas más claras, pero estas normas no tienen legalidad porque el PDU nunca cumplió el mandato del Cabildo, que ordenó su entrada en vigor después de la segunda publicación en el Diario Oficial del Estado, lo cual sólo se hizo una vez”.

Además, el PDU es confuso y contradictorio, opina el profesional, que pone como ejemplo de esas discordancias el conflicto en el fraccionamiento Villas del Sol, donde, como hemos informado ampliamente, los vecinos demandaron a la Dirección de Desarrollo Urbano por conceder de manera ilegal, según sostienen, los permisos para la construcción de un complejo habitacional de 72 departamentos.

El colmo, según el arquitecto Alcocer Ávila, es que el juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida desechó esa demanda argumentando que no hay interés jurídico de los vecinos.

“La traducción de ese fallo es que sólo puede denunciar el interesado, es decir, el juez deja sin efecto todo el sistema de planeación, todos los programas y todas las normas en materia de ordenar la ciudad, porque nadie tiene derecho a cuestionar lo que un dueño haga en su propiedad. Entonces, ¿de qué sirve un programa para ordenar una ciudad si nadie puede decir nada?”.

El PDU reivindica problemas verdaderos —como la necesidad de densificar la ciudad, hacerla más compacta—, pero se equivoca peligrosamente en sus disposiciones, agrega el arquitecto. “Compactar, sí, ¿pero cómo? ¿A qué precio?”.

El Arqto. Alcocer recuerda que el director del Implan ha dicho que lo recomendable es que hoy en Mérida “donde vive uno, vivan dos”, pero no habla de aumentar el equipamiento urbano ni la infraestructura, “lo que nos da a entender que las dotaciones de agua potable y de energía eléctrica, que apenas son suficientes, se van a repartir entre muchas más personas. Quitar a unos para darle a otros… Eso se llama comunismo”.

Esos decretos, añade, incluso afectan la calidad de vida. “Y esto es otra enorme falla del PDU: no tiene un componente social”.

Sectores privilegiados

Para el sociólogo Bolio Osés, maestro en Urbanismo, excatedrático de la Facultad de Arquitectura de la UADY, el desarrollo urbano de Mérida está enfocado en apuntalar dos sectores privilegiados: el turismo y el mercado inmobiliario, que están registrando un notorio crecimiento.

“Esos dos sectores están en el modelo de ciudad que desde la base económica están buscando los gobiernos estatal y municipal. En ese sentido, las políticas públicas, en este caso la planeación urbana, están subordinadas a este propósito”, considera.

En consecuencia, tanto el PDU como las prácticas de gestión que están ejecutando la Dirección de Desarrollo Urbano y el Implan están también articuladas en torno a esa finalidad, añade.

Inicialmente, el PDU se planteó definir qué modelo de ciudad queríamos, por lo que en su punto de partida el programa actual se propuso ser participativo, democrático. “Es verdad que adoptó muchas de las pautas del nuevo urbanismo, cosas positivas como favorecer la recuperación del espacio público y su importancia en la vida urbana y tratar de organizar el tema de la movilidad, un tema en el que, aun cuando el municipio no tiene las injerencias que la ley confiere, está haciendo lo que se puede”.

Pero con respecto al modelo de ciudad, las cosas son diferentes. Al maestro Bolio Osés no se le olvida cómo, en la presentación del proceso para construir el PDU, el Dr. Edgardo Bolio Arceo, director del Implan, empleó la metáfora de un automóvil: dijo que un auto consiste de diferentes partes y que lo importante no es sólo que las piezas funcionen, sino que el vehículo siga el rumbo correcto. “Y aquí es donde yo creo que, usando apropiadamente la metáfora, al doctor Bolio se le olvidó decirnos quién conduce el automóvil. Y el chofer definitivamente no son las autoridades, sino un conjunto de intereses anudado al ‘éxito’ de Mérida, éxito entre comillas porque esta búsqueda desesperada de ránkings y distinciones ¿en qué beneficia al ciudadano común? No lo veo muy claro”.

Lo que sí ve claro el experto es que esas “virtudes exaltadas de la ciudad” refuerzan las operaciones de esos dos sectores: turismo y crecimiento inmobiliario.

Hilar fino

Acerca del proceso de elaboración del PDU, el Mtro. Bolio Osés comenta que al principio hubo una gran socialización, pero en las etapas finales, en el momento en que se tejió fino, se redujo drásticamente la participación. “Hubo una sobrerrepresentación de los de siempre y muy poca influencia de la academia y las organizaciones ciudadanas. Estaban, como siempre, las cámaras empresariales, que están en todo y para cualquier cosa”.

“Entonces, en la definición de temas importantísimos, como la regulación del uso del suelo, que es el tema clave de un programa urbano, estuvieron muy pocos. Ahí, en el momento de precisar cuestiones como usos específicos y densidades dentro de la ciudad —o sea la zonificación secundaria— las cosas comenzaron a descomponerse”.

El investigador ve en todo esto una grave contradicción. “Primero, ¿el famoso discurso de la compactación se va a traducir en la demolición de la ciudad ya existente? Pues estamos mal, muy mal”, advierte. “Si la compactación no está haciendo nada para detener la expansión, sobre todo de los famosos lotes campestres en la periferia, estamos mal”.

O sea, por un lado están apostando por elevar intensamente la densidad en la ciudad existente, con consecuencias gravísimas como las que se están viviendo en colonias del Norte, dice, donde de pronto están apareciendo artefactos de 10 ó 12 pisos en el fraccionamiento Villas del Sol, en la avenida Cámara de Comercio y otros sitios, donde no están ocupando suelo vacante ni predios baldíos. “Están adquiriendo casas de mediana edad, demoliéndolas, fusionando predios y levantado este tipo de edificaciones, lo que considero una política totalmente equivocada, mal planteada”.

Por el otro lado se siguen otorgando con mucha liberalidad los permisos para el desarrollo de lotes campestres. “Lo más terrible es que no se está conteniendo la expansión, pero sí se está alterando la ciudad existente, se está afectado realmente lo que llaman algunos la identidad de la ciudad, el bienestar de la sociedad en términos de la convivencia a la que estamos acostumbrados”.

Mientras, con la infinidad de lotes baldíos —que hay por ejemplo en el Periférico Norte— no se hace nada, ahí están. Y son cientos de hectáreas. Entonces, pregunta, ¿por qué no se satura la ciudad aprovechando primero ese tipo de polígonos en lugar de estar afectando a las colonias ya existentes? “Eso es muy grave” (Continuará).— Mario S. Durán Yabur