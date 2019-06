Un semestre a la deriva

Negativo balance de seis meses del gobierno federal

Para la analista financiera Maricarmen Cortés, los primeros seis meses del gobierno de la Cuarta Transformación han sido un desastre, la falta de lógica en las decisiones, la prisa y los caprichos han convertido al país en un “arbolito de Navidad”, atestado de focos rojos por donde se mire.

No hay un solo sector, un solo tema de la administración pública que esté yendo bien. Incluso en los que van más o menos, hay altibajos, señala la conductora de programas de radio y televisión especializados en finanzas, al hacer un corte de caja al cumplirse el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay muchos focos rojos: en salud, turismo, educación…, y de todo tiene culpa la corrupción. Se eliminan el Consejo de Promoción Turística de México y ProMéxico, pero no se crean mecanismos que los sustituyan, desaparece el programa de estancias infantiles, pero no hay nada en su lugar… ¿Su prioridad es combatir la corrupción?, pues que encuentre a los culpables, que los meta a la cárcel y corrija lo que deba ser corregido”.

Es preocupante, insiste, la falta de estructuras alternas para suplir lo que se está destruyendo: el proyecto de las Zonas Económicas Especiales era estratégico para el desarrollo y desapareció; en plena crisis del sargazo en Cancún fue borrado el Consejo de Promoción Turística de México. “Hemos visto cómo se han ido encendiendo las alarmas en todos los espacios… en Educación, por ejemplo, presenciamos cómo el bloqueo de 18 días de las vías férreas contribuyó a deteriorar aún más las expectativas económicas”.

Maricarmen insiste en su visión pesimista porque, dice, no ve un solo sector de la economía que vaya bien. “Si pudiéramos decir ‘el sector turismo tiene problemas, pero qué bien va la banca de desarrollo’, pero no”.

“Los proyectos prioritarios de infraestructura ni siquiera son rentables, Dos Bocas y el Tren Maya —y conste que me encantan los trenes y las ruinas mayas— son planes en los que se está gastando mucho y ni siquiera tienen los estudios de impacto ambiental”.

Ataques sin freno

Estos seis meses se han caracterizado también por los ataques constantes de López Obrador contra la prensa, agregó. “Yo no estoy en ninguna lista. Me pueden acusar de todo menos de haber recibido lana. Y le debe caer el veinte a López Obrador de que no todos los que lo criticamos somos corruptos, si tú dices ‘el tren maya es un mal proyecto’, desde el gobierno reviran que opinas así porque eres corrupto”.

Balance

A groso modo, la periodista enumera lo “bueno” y lo “malo” de la actual administración federal:

Entre lo bueno está que no hay un enfrentamiento abierto con el sector privado; el respeto a la autonomía del Banco de México, y la recompra de bonos del NAIM, “que tranquilizó los mercados tras la decisión espantosa de cancelar el aeropuerto de Texcoco”.

Más o menos

Entre lo que marcha con altibajos, menciona las finanzas públicas sanas, “algo bueno, pero que tiene como elemento negativo un lento ejercicio del gasto público, que está frenando la economía”.

El tipo de cambio se ha mantenido estable, prosigue, pero con altísimas tasas de interés, que inhiben el crecimiento”. Incluso el combate al huachicol tuvo su lado oscuro, al incrementarse el costo de la transportación del combustible.

Lo malo

En el rosario de cuestiones negativas, que inclinan la balanza de su lado, están, desde luego, las cancelaciones del NAIM y de las ZEE y la desaparición de ProMéxico y del CPTM, “medidas que han frenado la inversión”. Otro punto en contra es la obstinación por proyectos que amenazan con llevar a la ruina al país: el aeropuerto de Santa Lucía; la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En la lista de los sectores donde se han encendido las alarmas incluye al sector hacendario, a Pemex, a la CFE, “que no se da abasto y es incapaz de solucionar el problema de los apagones”; Salud, Turismo, Seguridad, Educación, Construcción, Laboral, entre los más importantes.

“López Obrador insiste en que estamos ‘requetebién’. Creo que no, los indicadores van a la baja y las expectativas son desalentadoras. Incluso sin los aranceles de Trump el país está en riesgo de recesión. Hacia allá vamos”.— Mario S. Durán Yabur

Elecciones

Ya es momento de pensar en lo que podría ocurrir en las elecciones de 2021.

A simple vista

“Una primera lectura indica que los resultados son un respiro para Morena, porque finalmente el PAN perdió un bastión en Baja California y tampoco pudo vencerlo en Puebla”, comenta la periodista Maricarmen Cortés.

A fondo

Sin embargo, continúa, un análisis a fondo indicaría que el gran ganador no fue ni Morena ni López Obrador, sino el abstencionismo. “Fue tremendo: el 77% de la gente no votó”.

El gran reto

El reto ahora es 2021, señala. “Ojalá se consiguiera más equilibrio en el poder o que si gana otra vez Morena lo haga con mayor porcentaje de participación, como lo hizo hace un año”.

Riesgo

“Ahora bien, si vuelve a ganar Morena, nos podríamos encontrar en un escenario todavía más radical que el de estos momentos, algo probable, porque los partidos de oposición están dormidos”.