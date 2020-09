Un sueño irrealizable

La frágil situación de la economía, otro obstáculo para que López Obrador pueda cumplir el compromiso de no aumentar los precios de las gasolinas más allá de la inflación.— Subsidio

La promesa de mantener a raya las continuas alzas del precio de la gasolina —la meta es no rebasar la tasa de inflación— no la pudo cumplir López Obrador en la primera mitad de 2019, cuando los aumentos mensuales anualizados (esto es, observados cada mes, pero comparados con el mismo período del año anterior) fueron en promedio del 10%, muy lejos de lo ofrecido.

Para el segundo semestre, prosigue Álvaro Cano Escalante su análisis sobre el mercado de los carburantes en el país, con un mayor margen de maniobra gracias a que los precios internacionales se estabilizaron, los incrementos se moderaron un poco, 6% en promedio, pero aún así fueron de más del doble que la inflación, que finalizó en 2.83%.

El gobierno federal retomó entonces el subsidio, que se había suspendido en 2017, para tratar de frenar un poco la escalada, recuerda.

En los primeros meses de este año el panorama cambió radicalmente. La pandemia de coronavirus paralizó al país y en el ámbito internacional el mercado se inundó de petróleo, lo que provocó lo nunca visto: los precios no sólo se desplomaron, sino que en algunas regiones —como la Costa del Golfo, que México toma como referencia— se volvieron negativos.

El abaratamiento de la gasolina en EE.UU. le quitó presión al mercado mexicano. Fue cuando bajaron los precios en México, aunque no en los niveles observados en el país vecino.

“Pero nada fue por decisión de López Obrador, ni siquiera por cuestiones de mercado: lisa y llanamente bajó el precio referente, que, como hemos visto, es el componente de mayor peso en la fórmula que fija lo que pagamos los consumidores”.

Adiós al subsidio

El nuevo contexto dio al gobierno federal la oportunidad de retirar el subsidio y cobrar completo el IEPS, como sigue haciéndolo hasta la fecha. Puede porque, pese a que el precio de referencia ha vuelto a subir, no llega aún a los niveles de antes.

En lo que llevamos del año, la tendencia alcista de los combustibles está por debajo de la inflación. “Ahora sí, pero como dije antes, no es por decisión de nadie, es resultado de una fórmula matemática”.

Ahora bien, es bola cantada que los precios empezarán a subir de nuevo, señala. Su comportamiento dependerá sobre todo de lo que pase con la reapertura económica. “Si la recuperación es sostenida podríamos esperar, tanto en México como en EE.UU., mayor demanda de combustible y, por ende, una subida de los precios”.

En consecuencia, dice, las alzas por debajo de la línea de inflación que vemos ahora comenzarán a no ser tan favorables y será cada vez más difícil que López Obrador cumpla su promesa.

Un escenario distinto

En tal caso, una primera reacción sería recurrir de nuevo al estímulo fiscal… “Sin embargo, las condiciones de las finanzas públicas no son las mismas que hace un año, cuando los ingresos fiscales daban al gobierno un mayor margen de maniobra, ya que no necesitaba con tanta urgencia recaudar completo el IEPS a las gasolinas”.

El escenario actual es más complicado, insiste el catedrático de la Uady. En lo que llevamos de 2020 las recaudaciones han sido menores que en el mismo período de 2019. Hasta julio pasado, los ingresos totales del gobierno habían caído —4.7%, debido principalmente al desplome de las ventas de petróleo.

En el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR), aunque no ha disminuido su crecimiento es poco significativo, de apenas un 1.2%, destaca. El IVA en cambio, que es un gravamen diferente porque se cobra por las actividades de compraventa, registró una contracción de —3.7% en términos reales en el primer semestre.

“Y lo mismo pasa con el IEPS, que ha sido siempre un tanque de oxígeno para el gobierno federal. Esta vez no será así: registra hasta julio una reducción del —3.5% en términos reales. Y específicamente el de gasolinas ha caído —1.9%. En este entorno, aplicar el subsidio tendrá un costo mayor para el gobierno”.

Una de dos…

Pongamos que la presidencia insiste en aplicar el subsidio para mantener viva la promesa, dice. “No estaría mal, pero impediría alcanzar otros objetivos propuestos para este año, como la meta del saldo presupuestario, que el Ejecutivo pensaba que fuera superavitario y luego en las cámaras se decidió que fuera levemente deficitario… Bueno, ya ni siquiera ese déficit ligero podríamos alcanzar, según admitió hace unos días el secretario de Hacienda”.

Además, el subsidio representa menos dinero para los grandes proyectos de López Obrador: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la ruta transístmica, etcétera.

“Y a todo esto se suma lo que el secretario de Hacienda ya adelantó, que el Presupuesto de 2021 será el más reducido de los últimos tiempos. El subsidio a las gasolinas implicaría un sacrificio enorme de recursos”.

Lo más probable, considera el economista, es que el gobierno opte por no aplicar el estímulo fiscal para no perder ingresos y acompañar la medida con discursos optimistas que, desde luego, no impedirán que el precio de la gasolina continúe subiendo. “No digo que el litro pasará de un día a otro de 20 a 26 pesos, pero sí que las alzas serán mayores que la inflación”.

O sea, todo lo ganado con la caída de los precios internacionales podría perderse a finales del año, advierte. “La perspectiva no parece optimista porque el gobierno agotó las reservas económicas que tenía e incluso ya echó mano de los fideicomisos públicos”.

"Ya no hay más, lo poco disponible está comprometido en los proyectos prioritarios y es difícil encontrar otras fuentes inmediatas de dinero. Es una pena, pero no veo cómo López Obrador pueda cumplir su promesa", finaliza Cano.

Gasolinas Datos

Datos sobre el mercado de los combustibles y los precios de las gasolinas en el país:

“Abusivos”

De acuerdo con López Obrador, el margen de ganancia de los gasolineros es del 25%: compran el litro de combustible a $16 y lo revenden hasta en $20, lo que el presidente considera un abuso.

Comparación

Desde hace mucho, el precio de la gasolina en México ha estado muy encima de lo que cuesta en EE.UU., alrededor de un 30%.

Desbalance

En promedio, los mexicanos pagan por litro de gasolina casi $5 más que los estadounidenses, pese a que su poder adquisitivo es significativamente menor.

¿Competencia?

Existen 12,232 estaciones de servicio en México, 29% de las cuales opera bajo marcas distintas a Pemex.