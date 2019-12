Un trago amargo que a nadie le gusta

Diversas ideas ante la necesidad de más recursos

Aunque los cuatro invitados al foro son divergentes en sus opiniones y sugerencias, todos coinciden en que a nadie, ni a personas ni a empresas, les agrada pagar impuestos.

El doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador del CIR “Hideyo Noguchi”, Unidad de Ciencias Sociales, de la Uady, afirma que quizás los nuevos impuestos se justifiquen o no, pero la administración estatal debería hallar un mecanismo adecuado de cobro que sea más equitativo para la población de Yucatán, y va más allá en sus propuestas con ese fin.

“Hay que extender la base tributaria, la captación de más contribuyentes, no más impuestos ni más dinero a los que ya pagan”, subraya el académico.

“La mitad de los habitantes del Estado no paga más gravámenes de los que ya existen, pero no olvidemos que en una parte de esos recursos hay una trampa, ya que van destinados al gobierno federal, y muchas de esas recaudaciones terminarán no retornando a Yucatán, incluso si crece el padrón tributario”.

El sociólogo añade que hay que buscar un mecanismo tributario inmediato, directo para aprovechar lo que ya se tiene, ya que en el país se cuentan más de 30 impuestos vigentes, como los impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta; a los alcoholes y cervezas; al tabaco y los cigarros y hasta a los juegos de azar, lo que demuestra que más aranceles no parecer ser sinónimo de más desarrollo.

“El problema es cobrar los impuestos a todos, de manera equitativa, que no afecten como ahora a los que están más abajo en la escala social, que sean proporcionalmente equiparables. La idea de cobrar el 8% de impuesto por seguridad es por lo que dejó de aportar la Federación, que debe dar ese recurso, pero el problema ahora es del gobierno estatal, y se comprende, pero el conflicto está en si se indexa al recibo de la Comisión Federal de Electricidad”, ejemplifica.

“Con esa acción oficial, la sensación colectiva es que hay un aumento en el costo de la energía eléctrica, cuando todo mundo está luchando por bajar lo que se consume de la luz. La percepción general es que se pagará más por la luz, lo que no es así, pero sí creo que debe buscarse otro mecanismo de cobro de ese impuesto sobre seguridad. Lo que falló (en las autoridades) es la estrategia política para presentarlo y la idea de ‘colgarlo’ al recibo de la energía eléctrica”, puntualiza el doctor Ramírez Carrillo.

Para el empresario hotelero Carol Kolozs Fischer, las limitaciones que tiene el gobierno del Estado en cuestiones fiscales son “tremendas”, ya que se depende demasiado de la administración federal, y buscar una opción de agregar un impuesto más a la población es muy difícil.

“El punto más importante en el país, en el Estado es hacer crecer la economía, crear una dinámica económica de generar bienes en todo sentido, y con los recortes presupuestales federales, como en una casa, hay que analizar las finanzas y ver cómo manejarlas para tener una economía sana y que de alguna forma los impuestos que se pagan regresen para el bienestar de los ciudadanos”, considera el vicepresidente de Cultura de la Canaco.

Y advierte, basado en su experiencia de 13 años como residente en Yucatán, que “es increíble cómo estamos todos colgados de la seguridad en el Estado. Se habla de la seguridad en todo caso, en la construcción, el turismo, el comercio, todo depende de la seguridad que prevalece en la entidad”.

“Vivir en esta confianza, tener esta forma de vida es algo que se tiene que proteger a todo lo que da y a cualquier costo, porque todo depende de la seguridad. Estoy seguro que nadie quiere hacerle daño a Yucatán. Todos tenemos ideas, algunas válidas, otras no, pero hay que dialogar, hay que trabajar y consolidar las propuestas para el bien común”, considera el empresario hotelero y gastronómico.

Desde la posición oficial, la abogada María Fritz Sierra, secretaria de Gobierno, afirma que las medidas (fiscales) son para ser más eficientes y disminuir el gasto (corriente), hacer más con menos.

“Lo último que un gobierno quiere es aumentar las cargas fiscales a los contribuyentes, pero llega un momento en el que no hay manera de no hacerlo sin poner en riesgo la calidad de los servicios que se prestan. Ahí es cuando hay que tomar medidas que estanos conscientes son impopulares, pero responsables. Un gobierno fue electo para hacer lo posible por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para el bien común”, reitera la secretaria.

«Hago un llamado a los habitantes de Yucatán, que desde la trinchera donde estén sean un contrapeso constructivo para la sociedad. Aportemos, opinemos, propondremos y transformemos, pero nunca ser ese contrapeso de la oposición que dice no, no a todo”, apunta la abogada Fritz Sierra.

El ingeniero Raúl Aguilar Baqueiro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indica que para evitar aumentar gravámenes oficiales hace falta mucha voluntad política para eliminan trabas.

“Lastres como la informalidad, el ambulantaje, la evasión fiscal, la corrupción y opacidad si se eliminan no se recurrirían a otras cargas fiscales, y definitivamente el déficit que actualmente tiene el país podría solventarse”, señala el empresario constructor.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

“Hay que ampliar el padrón de contribuyentes y seguir trabajando como se hace en el Consejo Consultivo donde se da seguimiento a la transparencia, a la forma de cómo hacer un gasto eficiente y medible del gobierno. No consideramos ahora un nuevo endeudamiento y sí que sea una administración que adelgace cada día sus egresos. Así no se pensaría en otros gravámenes, hay que ser creativos y buscar soluciones, nuevos esquemas de inversión, porque el escenario nacional no cambiará, y el Presidente, en el rubro de seguridad, no destina los recursos a los organismos locales que atienden el 86% de los delitos del país”, concluye el también presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Yucatán.

