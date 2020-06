El vuelo particular, una “invitación”

Un viaje en avión de Vila Dosal “no costará al erario”

La escasa conectividad comercial aérea derivada de la pandemia detonó la decisión del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal de aceptar la “invitación” a trasladarse en un vuelo particular a la reunión de gobernadores del PAN, realizada el pasado 14 de junio en Dolores Hidalgo, Guanajuato, según informó ayer la oficina de comunicación social de su administración.

En un comunicado agrega que el viaje no representará “ningún costo presente ni futuro para las arcas estatales ni en alquiler, combustible u otro concepto”, y aprovechó para subrayar que, a diferencia de las administraciones desde la de Víctor Cervera Pacheco a la de Rolando Zapara Bello, que “contaban con un avión privado”, la actual administración lo devolvió.

El mandatario estatal asistió a la reunión de gobernadores en un Learjet 45 de la compañía Air Península Corp, que habría despegado del hangar de gobierno estatal, lo que confirmaron fuentes del aeropuerto. En el texto oficial no se dice quién dio prestada la aeronave ni a cambio de qué.

Consultado al respecto, Óscar Carrillo Maldonado, administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, comentó al reportero que al no ser un vuelo comercial no tenía información sobre el mismo y presumiblemente habría salido del hangar de gobierno, en el cual no tiene injerencia. Ayer, la oficina de la gerencia envío un comunicado para precisar que no tenía detalles de ese vuelo.

A las 2 de la tarde el tema era #trendingTopic en las redes sociales, donde, entre críticas y bromas, los usuarios manifestaron su descontento por el uso de aviones privados que hicieron mandatarios panistas.

En respuesta, el gobierno del Estado envió un comunicado en el que dice:

“Como parte de la política pública y personal de austeridad y control presupuestal, el Ejecutivo del Estado realiza los viajes necesarios propios de su encargo y para la promoción de Yucatán a través de alternativas de transporte que dependen de diversas circunstancias, como la conectividad.

“A diferencia de las administraciones estatales de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, quienes contaban con avión privado del gobierno del Estado, esta administración no cuenta con ningún avión privado para el traslado de funcionarios: fue devuelto a inicios de esta administración.

“Al estar atendiendo las diversas contingencias que el Estado ha sufrido durante los últimos tiempos, se recibió la invitación a participar en una importante reunión con otros gobernadores —a realizarse en Dolores Hidalgo, Guanajuato— para plantear opiniones sobre la necesidad de un nuevo pacto federal fiscal, más justo y democrático para los mexicanos. Lo que ahí se acordó y planteó busca mejorar la calidad de vida en los estados del país, reactivar la economía nacional, fomentar el empleo e incrementar los apoyos de la Federación a los estados.

“Esto implicó asistir a esa reunión cuidando ausentarse el menor tiempo posible para seguir atendiendo personalmente los asuntos locales.

“Por la escasa conectividad comercial aérea, se aceptó la invitación a trasladarse en un vuelo particular, el cual no representó ningún costo presente ni futuro para las arcas estatales ni en alquiler, combustible u otro concepto. Con la empresa que realizó la invitación no existe relación comercial o profesional por parte del Gobierno del Estado Yucatán”.— megamedia

El Ejecutivo del Estado, además de participar en esa importante reunión para la vida democrática del país, aprovechó la ocasión para describir ante sus colegas gobernadores la situación de desastre que las últimas tormentas tropicales causaron en el Estado, dañando a los ciudadanos más pobres por lo cual pidió su solidaridad y apoyo.

Como fruto de esa gestión ya han llegado a nuestro Estado apoyos de los gobiernos de los hermanos estados de Tamaulipas, Nayarit y Querétaro, y están por llegar también ayuda de Aguascalientes y Guanajuato, mismos que se están entregando a las comunidades más pobres afectadas por los temporales”.

