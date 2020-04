Consejos desde China

Un yucateco que vive en ese país narra experiencia

En la noche más oscura, los habitantes de China se unieron en una sola voz: “¡Jia You!”, para mostrarle al personal médico, de seguridad y todos aquellos de empresas esenciales en el combate al coronavirus, que estaban con ellos, que les deseaban la mejor de las suertes y que esto también iba a pasar

Pero sólo hasta pasados 79 días en China vieron la luz, y a decir de Néstor Manuel Sulu Canul, un yucateco avecindado en aquel país desde hace 17 años, con la luz también llegaron muchas enseñanzas que a los mexicanos les hace falta aprender.

Nacido en Cholul, Néstor estudió en la Facultad de Matemáticas de la Uady y, recién egresado, decidió buscar suerte en una transnacional que le abrió las puertas. Así llegó a la India y luego a China, país que lo atrapó por su cultura, sus tradiciones y la capacidad de negocios que brinda a los emprendedores.

CEO de una compañía que comercia con bicicletas eléctricas y director de una escuela de enseñanza del idioma español, Néstor asegura que los grandes aliados del pueblo chino fueron la tecnología, los hábitos y la información.

“China es una nación que se abrió hace relativamente poco tiempo al mundo, pero cuando lo hizo ya tenía consigo un historial de innovaciones tecnológicas. En un país donde el internet es gratis y los datos se usan para todo, no fue difícil cambiar el comercio “normal” por el digital”, señaló el yucateco, quien incluso asegura que las transacciones bancarias en ese país oriental son por celular o digital.

Néstor comenta que en China hasta el transportarse en taxi se paga con el celular, la gente no usa efectivo.

“Esto hace que sea más fácil rastrear a alguien y fue precisamente esto lo que ayudó a determinar cómo se produjeron los contagios e implementar estrategias para frenarlos”.

Crear hábitos fue el segundo paso. Al principio, como en todos los países, la gente vació los almacenes de comida, implementos de limpieza y máscaras, pero después todo se normalizó.

“La gente siguió las órdenes del gobierno para evitar los contagios. Se aisló, mejoró sus hábitos de higiene y permaneció atento a las instrucciones cuando por alguna razón salían a la calle”, recuerda.

El tercer paso, la información. A diferencia de países como México donde existen muchas FakeNews, en China la gente evitaba esa información y compartía memes o vídeos que alegraban sus días de encierro o les permitían acceder a nuevos conocimientos.

Un caso de éxito fueron las clases de español digitales, pues la gente incrementó su deseo de aprender este idioma y la matrícula de estudiantes aumentó.

Sulu Canul recuerda que la gente salía a los balcones de sus casas, a determinada hora, a aplaudir, cantar o gritar el “Jia you” al personal médico y de seguridad, pero la calidad de la información era tal que la policía les informó que al hacer eso provocaban la caída de gotas de saliva a los departamentos inferiores (en China los conjuntos habitacionales son verticales) y con ello provocaban que el virus avanzara.

“Hoy lo recuerdo como una anécdota graciosa que no pasó a más por la velocidad de la información que nos permitió saber que era un foco de contagio”, añade.

Cuestionado sobre los consejos que daría a los yucatecos, Néstor es muy tajante. Son 4 sugerencias.

1.- #QuédateEnCasa

Muchos piensan que si no salen a trabajar, no tendrán para comer mañama, pero lo cierto es que si salen hoy, podrían no estar vivos mañana. “La riqueza se puede recuperar”, la vida no.

2.- Usa cubrebocas

No importa si son de tela, quirúrgicas, lo importante es que uses cubrebocas y, si puedes usar máscara, es mucho mejor. La distancia no es suficiente, lo malo de esta enfermedad es que no sabemos quiénes están infectados o si nosotros lo estamos. Hay que ayudarnos.

3.- Lávate las manos

No importa el número de veces, házlo con frecuencia y usa jabón antibacterial.

4.- No visites a parientes.

Habrá tiempo de ver a la gente, de reunirse y de celebrar. Hoy lo más importante es la distancia. En dos meses no vi a mi hija, pero se que fue por su salud. Cuida a los que amas.

China Cambios debido a la pandemia

Algunos apuntes de hechos que marcaron el aislamiento de los ciudadanos chinos

Jia You

Se pronuncia “Dja yo” y literalmente significa échale gasolina, pero al usarlo como grito de júbilo significa “Vamos” ó “échale ganas”; es muy similar al “Vamos México” ó “Sí se puede”.

Número de la muerte

En China el 4 es un número asociado con la muerte, pero tras los hechos registrados en el país, tomaron el 4/4 (4 de abril) como una fecha para homenajear a los caídos en la pandemia. Ese día, el país entero se detuvo para rendir tributo a sus muertos.

Tecnología amiga

Ante el aislamiento social, los habitantes de China usaron la tecnología como su amiga, tanto para compartir consejos de “supervivencia al encierro” como para compartir noticias e innovar en sus negocios.

El futuro de México

Matemático de profesión, asegura que, con los números de contagios que arroja México, la semana más dura sería del 13 al 19 de abril.

