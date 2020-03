Una aspiración legítima

Raúl Paz Alonzo sueña con ser el alcalde de Mérida

En el verano de 2014, Raúl Paz Alonzo se perfilaba como favorito a la alcaldía de Mérida —estaba a nada de ser candidato del PAN— cuando un incidente torció las cosas.

Seis años después, el hoy senador de la República va en busca de una segunda oportunidad. Sabe de la trascendencia nacional que tiene su tarea como legislador y de lo que puede hacer por Yucatán estando ahí, pero la realidad, admite, es que su anhelo de siempre ha sido gobernar la capital del Estado.

Se trata de una ilusión legítima, dice, y como reivindicación usa una frase de Carlos Castillo Peraza: “Todos los políticos quieren ser alcaldes de su pueblo”.

Otra razón, agrega, es que nunca ha tenido la oportunidad de ejercer un cargo ejecutivo, pese a que está seguro de reunir todo lo que se requiere para hacerlo.

El expresidente estatal del PAN considera además que ser alcalde tiene un atractivo especial: su cercanía con la gente. “Es la política pública con efectos a más corto plazo, cuando un presidente municipal hace bien su trabajo, logra impactar positivamente en la vida de muchas personas”.

Un político maduro

Paz Alonzo siente que está en el mejor momento de su carrera. Se considera un político maduro, con conocimientos y experiencia. “He aprendido de mis errores. Y ese bagaje me permite pensar que si logro ser alcalde podré llevar a Mérida, a la que todos admiramos y queremos, a ser una gran ciudad, un foco económico y de inversión como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, pero evitando caer en los excesos que ahí se han cometido, esto es, cuidando nuestras tradiciones, nuestra identidad cultural, nuestro modo de vivir”.

Quiere ser alcalde, insiste, aunque en la contienda por la representación panista estaría también su ex esposa, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada. “No se trata de enfrentarse a nadie. Yo pondré sobre la mesa lo que puedo aportar y que en mi opinión —eso lo dirá finalmente el partido, hay muchos instrumentos para saberlo— le garantiza al PAN retener la presidencia municipal de Mérida”.

El senador afirma que en su carrera ha dejado de manifiesto que cuando no reúne las características o las condiciones no favorecen sus pretensiones, se repliega y se suma a lo construido.

“Por eso digo que no veo esto como una contienda ni contra ella ni contra cualquiera que se manifieste después”, señala.

“Y hay que dejar bien claro que nunca haré nada que perjudique a la ciudad, al PAN y menos a la mamá de mi hija, con la que construí muchas cosas y a la que aprecio, respeto y admiro”.

Respecto al alcalde actual, Renán Barrera Concha, comenta que, hasta donde sabe, no tiene en mente la reelección. “De hecho, leí que Renán declaró al Diario que le gustaría ir por la gubernatura del Estado en 2024. Y en mi opinión tiene que buscarla, ya fue dos veces alcalde, ha sido diputado local, delegado del PAN y cuenta con una enorme experiencia. Obviamente es una buena carta”.

Franqueza

En visita a este periódico, Paz Alonzo defiende su decisión de hacer públicas sus aspiraciones, adelantándose a los tiempos electorales. “Lo hice porque creo que la política ha cambiado. Esa simulación de ‘estoy aquí, pero los tiempos dirán’, es de otras épocas. Digo abiertamente que es algo que anhelo, que me gustaría mucho”.

Y esa “franqueza”, reconoce, le ha traído no pocos problemas, aunque prefiere no llamarlos así, sino aprendizajes. “Soy terco, en el buen sentido de la palabra. En mi casa me enseñaron a luchar por lo que uno quiere, sin causar daño a los demás. Me gusta entregarme a lo que creo, sobre todo cuando siento que puedo aportar a la causa”.

Apoyo del partido

También dice que se siente capaz de construir el apoyo suficiente para obtener la representación de su partido en las elecciones de 2021… pero tampoco se aferra. “He aprendido que el desapego hace que las cosas fluyan mejor. Lo anhelo, daré el 100%, pero si no me alcanza, ni modo. Seguiré buscándolo en otras ocasiones, porque este sueño no es catarro que pase, que se quite”.

Moches y Montana

Y acerca del sonado caso de los moches en que fue involucrado hace unos años, dice que tiene la conciencia tranquila porque pidió a sus acusadores que probaran lo dicho, como estaban obligados, y no pudieron hacerlo. “En 18 años de carrera, me han señalado por dos cosas: por los moches y por una ‘fiesta’, y las dos forman parte de mi aprendizaje”.

Alto precio

“El error de la fiesta de Puerto Vallarta lo pagué bastante caro, con mucho dolor, mucho sufrimiento, sobre todo en lo que más duele, que es la familia. Es un capítulo cerrado para mí”.

Y en el caso de los moches, la acusación no tenía bases porque, para empezar, indica, “los legisladores no manejamos recursos públicos. Fue eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, la intención era afectarme. Dice un refrán que en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero. Estoy seguro de que buscaron sin encontrar. Ojalá tuviera yo millones de pesos, claro ganados honradamente”.

Paz repite que a esos dos hechos se les venció la fecha de caducidad, aunque hay quienes insisten en ellos. “Uno fue una acusación fabricada con la única intención de golpearme; el otro, un error admitido por el que pagué con creces. Me siento tranquilo”.

Sin compromisos

Como punto final de la conversación, asegura que es el político yucateco con menos compromisos con grupos de poder.

“Desde luego que le debo a muchas personas: soy lo que soy por mis papás, mi familia, por mucha gente que me ha ayudado, pero únicamente en ese sentido. He tratado de hacer las cosas solo, por mí mismo, algo que incluso también pudo haber sido un error”, concluye.— Megamedia

Raúl Paz Semblanza

El senador panista Raúl Paz Alonzo nació en Mérida el 21 de febrero de 1976

Formación

Estudió la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm). Cuenta con diplomados en Planeación Estratégica y Liderazgo por el Itesm, así como un diplomado en Alta Dirección por la Universidad de Harvard.

Senador

En el Senado es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante de las comisiones de Energía, Seguridad Pública y Turismo.

Trayectoria

En 2012 fue diputado federal por el Distrito IV de Yucatán, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. En mayo de 2015 fue designado diputado local plurinominal por el Comité Directivo Estatal del PAN y coordinador de la bancada en el Congreso local.

Presidente del PAN

En julio de 2015 se convirtió en líder estatal del PAN en Yucatán.

