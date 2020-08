Una conductora se ''vuela'' un alto y causa aparatoso choque

Un auto impacta un camión y casi derriba semáforo

Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento de un accidente entre un autobús y un vehículo Spark ocurrido ayer por la mañana en pleno Centro Histórico de Mérida, arrojando solo daños materiales.

Se averiguó en el lugar que una mujer manejaba el compacto sobre la calle 57 y al llegar al cruzamiento con la 62 notó que el semáforo estaba apagado, pero no vio el disco de alto instalado para regular la vialidad porque el departamento de ingeniería de tránsito de la Policía Municipal realiza algunas reparaciones en la zona.

A pesar de que el semáforo no tenía luces, la mujer no se detuvo e invadió el paso de un autobús de la ruta Tapetes que iba por la calle 62 con preferencia de paso; el camión golpeó al Spark y éste se proyectó hacia un semáforo que derribó parcialmente junto con el disco de alto que la guiadora no vio.

La Policía llegó al sitio del accidente, así como peritos de esa corporación. Las partes involucradas llegarían a un acuerdo de pago de daños por medio de sus aseguradoras.— Gabriel Chan Uicab

De un vistazo

Otro accidente

Ayer por la mañana un taxista transitaba por la calle 8 de la colonia Mayapán e intentó atravesar la avenida Circuito Colonias, ganándole el paso a un Neón guiado por una trabajadora de un hospital. El Neón golpeó al taxi y lo proyectó hacia el muro de un predio. Los vehículos quedaron atravesados entre la banqueta y la vía de rodamiento, con daños en ambos autos. No hubo heridos.