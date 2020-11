Una diputada de Morena denuncia violencia política

Visos de fractura

La nueva ley contra el cáncer de mama, que ayer se aprobó en la sesión plenaria del Congreso, establece estudios gratuitos para las mujeres, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, atención psicológica, rehabilitación y prótesis, si lo requiere.

Sobre todo atención médica oportuna, porque en la actualidad el 70% de las detecciones tiene un avance o está en fase de metástasis que lo convierte en difícil de curar, detalló el doctor Manuel Díaz Suárez, diputado del PAN, en la tribuna del Poder Legislativo.

Por su parte Silvia López Escoffié, legisladora de MC, quien roció desinfectante al micrófono cada vez que fue a la tribuna por temor al coronavirus, afirmó que la detección oportuna del cáncer mamario es clave para salvar vidas y por ello el Congreso dota de un marco legal que dé certeza y trate de manera integral a las mujeres que sospechen que tienen esta enfermedad o quieran prevenirlo.

Esta iniciativa, recordó, la presentó el 27 de noviembre de 2019 porque Yucatán ocupaba el primer lugar en cáncer de mama en el país. La única modificación importante es que se retiró el capítulo del presupuesto para la atención del cáncer por las dificultades financieras del Ejecutivo estatal.

El punto de asuntos generales fue el más prolongado, por la amplia exposición de los diputados inscritos y la polémica de los temas. Por ejemplo, Víctor Merari Sánchez Roca centró su posicionamiento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por distorsionar los hechos en sus mensajes y por lo que calificó de desastroso el manejo de la pandemia y la economía y el presupuesto nacional, lo que exhibe sus prioridades y apetitos personales por encima del interés nacional.

Antiviral

“Resulta irrisorio, ridículo y preocupante que no haya una sola letra dedicada en el Presupuesto de Egresos para 2021 para la compra del antiviral más preciado en el mundo”, recalcó.

“El presupuesto para compra de vacunas es el mismo del año en curso, dos mil millones de pesos. No contempla la inversión supletoria que debería hacerse el año próximo para proteger a la población frente al coronavirus. Debió hacer una previsión de alrededor de 36 mil millones de pesos”.

Al respecto Miguel Candila Noh, de Morena, le respondió al panista, negando las acusaciones.

Lo que sorprendió a los diputados fue la acusación que realizó la morenista Leticia Euán Miss, contra sus compañeros diputados y la directiva de su partido en Yucatán, en especial contra el presidente Mario Mex Albornoz y el secretario, Eleonai Contreras.

A su decir, se negaron a dar información sobre el dinero que recibe la fracción parlamentaria, las personas contratadas por el partido que cobran su sueldo del presupuesto del Congreso y porque cometen contra ella violencia política y de género desde que asumió el cargo.

Recursos

La legisladora pidió por oficio a la mesa directiva un reporte del dinero que recibió su fracción parlamentaria en 2018, 2019 y de enero a octubre de 2020, y si ha comprobado sus gastos.

Rápidamente respondieron los diputados de Morena Fátima Perera Salazar, Miguel Candila Noh y Luis Hermenegildo Loeza, quienes negaron las acusaciones porque —dijeron— son respetuosos de sus votos y posicionamientos.

“No voy a permitir que manchen mi nombre porque jamás cometería violencia política y de género. Nos pidió que firmemos una solicitud de información, pero le dije que no, porque no nos compete, hay oficinas y los recursos se pueden consultar de manera sencilla en internet”, señaló Fátima Perera. “Le digo a la compañera que la ropa sucia se lava en casa y las diferencias internas no se tratan en una tribuna que tiene fines legislativos”.

Candila Noh precisó que él en lo particular no recibe dinero extra como coordinador de la fracción de Morena y representante del partido. Si el Congreso da dinero extra a los coordinadores de bancada, sería grave. “A mí no me dan nada”, remató.

Protesta

Antes de la sesión, alrededor de 30 profesores del programa Tiempo Completo hicieron una protesta a las puertas del Congreso para demandar a los diputados su intervención para que le paguen los 10 días que les adeudan del calendario escolar anterior y lo que resta de septiembre a diciembre.

Un grupo de profesores se reunió con los integrantes de la Comisión de Educación, en la sesión el diputado Luis María Aguilar Castillo presentó un punto de acuerdo para que el Congreso local gire un exhorto al gobierno federal para que suministre los recursos de esa deuda y otro exhorto a la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, para que realice las gestiones ante la autoridad federal y se cumpla el pago.

Al respecto, el gobierno del Estado informó que el gobierno federal no ha transferido los recursos acordados para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a pesar de que la Secretaría de Educación estatal ha cumplido en tiempo las solicitudes requeridas para obtenerlos. Son 8 millones 850 mil pesos para el pago de 10 días hábiles, del 5 al 19 de junio, precisó.

La titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, señaló que históricamente la transferencia del recurso tarda meses, pero los docentes no sentían esa afectación porque el gobierno estatal hacía un esfuerzo extraordinario para pagarles con recursos propios y luego los recuperaba, pero ahora “no estamos en las mismas condiciones”.

La próxima sesión ordinaria será el jueves 26, a las 11 de la mañana. La sesión de ayer fue programada a las 11 horas, pero comenzó con dos horas y 13 minutos de retraso, lo que ocasionó que los reporteros, fotógrafos y camarógrafos esperaran más de dos horas y media porque son obligados a llegar con mucha anticipación para ganar un lugar en la sala de sesiones, cuyo cupo está limitado a 50 personas, contando a los 25 diputados, sus asistentes y personal del departamento jurídico. Ayer no hubo cupo para el reportero del Diario.— Joaquín Chan Caamal

Propuestas Poder Legislativo

En la sesión plenaria de ayer en el Congreso estatal se presentaron cuatro iniciativas.

Iniciativas

Una de ellas es de Silvia López Escoffié para que la autoridad pague el daño que sufra un particular en la prestación de algún servicio municipal o estatal; otra es de María Teresa Moisés Escalante relativa a la protección y reparación de daños de las víctimas del estado; una más es de la presidenta de la mesa directiva Janice Escobedo Salazar para la creación del Parlamento Juvenil con 25 jóvenes para que aporten propuestas de su sector y contribuyan con políticas públicas que abonen a un mejor desarrollo del estado; y la de Milagros Romero Bastarrachea sobre la Orquesta Sinfónica de Yucatán.