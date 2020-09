Una labor a favor de la vida

Vigila agrupación nuevos recursos sobre el aborto

Distintas organizaciones y movimientos provida trabajamos día tras día para defender y garantizar los derechos humanos fundamentales para todos los mexicanos, que hoy a través de distintos movimientos ideológicos buscan restringirse o limitarse, señala Alejandra Yáñez Rubio, vocera de la agrupación Con Participación Sureste.

Garantizar el derecho a la vida de toda persona, en todas sus etapas de desarrollo, es la base del trabajo que hacemos en todo el país, ya que no se puede ejercer el respeto a la dignidad de la persona si no defendemos al más vulnerable, agrega en un comunicado.

Nuestro trabajo no se limita a la defensa de la vida del ser humano en el vientre materno, hemos colaborado y seguiremos uniendo esfuerzos para proteger a la niñez, a las mujeres que viven un embarazo inesperado, a la mujer violentada, a los adultos mayores y las familias en desamparo, indica.

“Sabemos que distintas organizaciones feministas tramitaron dos amparos en Veracruz, como parte de un litigio estratégico que busca imponer la despenalización nacional del aborto. Los grupos feministas no tienen los votos necesarios para lograr sus reformas en los congresos locales”, indica.

“Ante la falta de capacidad real para impulsar sus reformas legales, están recurriendo al trámite de amparos para lograr que la Corte emita una resolución en favor de la despenalización del aborto”.

“Sabemos que en Veracruz no hubo omisión legislativa. La iniciativa del aborto, que fue propuesta por la bancada de Morena en la legislatura pasada, fue desechada en una sesión que tuvo quórum legal a finales de septiembre de 2017. Hoy sabemos de un segundo amparo, del cual, estaremos atentos para darle seguimiento y difusión, con apego a la norma jurídica”.

“ Defendemos un derecho humano y lo defenderemos de manera laica”.

“Como sociedad civil organizada, estaremos informando a la población del desarrollo de ambos amparos.

“Respecto al amparo en revisión 636/2019, reconocemos que el pasado 29 de julio del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, argumentaron con precisión distintas realidades jurídicas: no hubo omisión legislativa, no hay un mandato expreso para permitir un activismo judicial (que la Corte no cuenta con facultades para legislar), y que es improcedente el amparo, ya que el reclamo fue una supuesta omisión legislativa, no la inconstitucionalidad de la norma”.

“Vemos con agrado, algunos de los argumentos vertidos sobre la lamentable propuesta del ministro José Luis González Alcántara Carrancá. No prevaleció la ideología, se respetó el marco jurídico”.

“Nuestro compromiso es velar por el cabal cumplimiento del marco normativo, con apego a los tratados internacionales. Por esta razón, seguiremos con detalle y compromiso el actuar de la SCJN”.

“Es de interés de todos los mexicanos que los verdaderos derechos humanos sean garantizados, sin que impere una ideología que viole e impida el goce de los derechos de todos los mexicanos. No se debe discriminar a la persona con razón en su tamaño, edad, salud o situación socio económica”.

