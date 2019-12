Una lesionada, el saldo de un accidente entre una moto y un auto

MÉRIDA.- Este jueves por la tarde se registró un accidente entre una motocicleta y un auto, sobre la vía Kanasín – Mérida.

“Yo no tuve la culpa, el me choco. No tuve la culpa…”, dijo una y otra vez una guiadora a quien le atribuyeron un accidente de transito.



“Iba normal, me quise estacionar y el señor de la moto me choco”, fue otra de las expresiones que se escucharon en el lugar del percance, en el camino de Kanasín a Mérida, cerca del Periférico.



Un perito de la SSP y el motociclista aludido reprobaban la opinión de la guiadora.



El accidente fue en las primeras horas de la tarde, cuando ambos protagonistas enfilaban hacia Mérida.



El motociclista derrapo por el impacto y sufrió probable fractura del brazo derecho.



“El coche tiene seguro, pero ella no acepta su culpa”, comento el motociclista quien en el lugar del choque recibió atención paramedicos.- Megamedia

