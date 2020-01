Una nueva protesta de salud a las puertas del Palacio de Gobierno

Pide personal de la SSY viáticos y plazas laborales

Ayer empleados activos de la Secretaría de Salud estatal realizaron una manifestación en las puertas del Palacio de Gobierno.

Alfredo Vázquez comentó que la manifestación se debe a que no se les han asignado sus uniformes como normalmente se realiza, de igual forma exigen “los gastos de camino” , así como el concepto 30.

Vázquez comentó que el concepto 30 se refiere a los días que les son otorgados a los trabajadores después de realizar la fumigación, esto para que se puedan desintoxicar y los “gastos de camino” son los viáticos cuando les toca trabajar en las comunidades.

También se mencionó que parte de los trabajadores se quedaron haciendo guardia en las oficinas de los Servicios Coordinados de Salud, ubicadas en el barrio de Santiago, mientras la mayoría estaba en las puertas de Palacio de Gobierno, esperando a que les dieran una resolución.

Enfermería

En la manifestación también estaba presente un grupo de enfermeras que pide que se les otorgue su plaza en enfermería, ya que desde que ingresaron hace cinco años fueron basificados como técnicos en salud.

Otros comentaron que el secretario de Salud los había estado evadiendo desde el lunes pasado, y que solo quieren que sus peticiones sean escuchas y les puedan dar una pronta solución.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Yucatán en un comunicado precisó que los recursos del concepto 30 y de los gastos de camino que solicitan trabajadores de la sección 68 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss) son de origen federal, por lo que la disponibilidad de los mismos está sujeta a la Federación.

La dependencia estatal informó que en conjunto con la dirigencia de la sección 68 del Sntss se trabaja la gestión del pago de estas prestaciones y reiteró que éstas serán cubiertas una vez que la autoridad federal envíe los recursos al estado.

El 15 de enero pasado se sostuvo una reunión con el secretario general de esa instancia, Juan Alfredo Aké Pérez, y delegados de una comitiva.

Sobre el asunto de los uniformes de la base trabajadora, la SSY trabaja en esa solicitud para proporcionar ese apoyo a los empleados lo más pronto posible. En cuanto al equipo de protección, se informó que ya se han hecho entrega de los mismos desde el pasado 5 de diciembre.

Respecto a la flota vehicular cabe mencionar que data de administraciones pasadas y en la presente administración estatal, que apenas lleva un año, no es posible sustituirla, no obstante, se está trabajando en las gestiones.— Ilse Noh C.

La SSY reitera su disposición a mantener abiertas las líneas de comunicación con la dirigencia sindical, para informar acerca de los avances que se vayan obteniendo en beneficio de la base trabajadora.

Síguenos en Google Noticias