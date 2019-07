Piden demostrar que sí funcionala anticorrupción

El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción tiene una oportunidad de oro para demostrar, con las nuevas denuncias en la Vicefiscalía Especializada Anticorrupción, que sí funciona y puede dar resultados pronto, dijo Juan pablo Galicia Nahuatt, consultor y analista político en medios.

De lo contrario, agregó, le darán más armas al presidente de la República para que desaparezca esos dos organismos.

“Recuerden que les tiene el ojo puesto y quiere desaparecerlos”, señaló.

Entrevistado sobre el caso de más de 20 exalcaldes denunciados por irregularidades y daños al erario que dejarán de ser sujetos de investigación porque prescribieron las demandas, Galicia Nahuatt, quien es politólogo y catedrático de la Universidad Modelo, opinó que en términos globales, sobre todo “me parece lamentable la señal que se mande, que este tipo de delitos en lugar de encontrar a las personas que eran investigadas, se dejan de perseguir porque prescriben, porque la autoridad se tardó tanto tiempo que caducó, se dejó morir o se están dejando morir”.

“Entiendo que las nuevas denuncias o las que se presentan a partir de 2017 competen a otro proceso, pero el daño por el que se denunció a las anteriores ya nos fregó a todos, ya no habrá quien pueda resarcir los recursos mal empleados, solo quedan las nuevas demandas que atañen a la Vicefiscalía Especializada y lo que le pueda corresponder a la Fiscalía”, comentó.

“En pocas palabras, sí reinó la impunidad, sobre todo si hay funcionarios que fueron acusados y hoy están en funciones —se ha mencionado por lo menos a la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, y el alcalde de Yaxcabá, Sansón Israel Palma Santos—; la señal es que la libraron, son impunes y, lo peor, no se sabrá si son culpables o no porque no se les procesó, no concluyó”, puntualizó.

Se supone que los sistemas estaban para velar por la legalidad —continuó—, que no ocurran esos daños al patrimonio municipal, y que si suceden se castigue a los responsables y no vuelvan a ejercer el cargo, pero hoy vemos a algunos que sí están ejerciendo.

El analista político señaló que ahora sólo hay que esperar de la actual Vicefiscalía Especializada un actuar más expedito.

Entre los últimos denunciados hay exalcaldes de varios partidos, “(la Vicefiscalía) no se puede dar el lujo de prestarse a un escenario que deje el margen para presumir que protegen a alguien de uno y otro partido”.

Entrevistado, recordó que la Auditoría Superior del Estado (ASEY), que pertenece al Congreso del Estado, hoy controlado o con mayoría del PRI, ya hizo la parte que le corresponde, que es denunciar. Ahora le toca a la Vicefiscalía actuar.

Estas nuevas denuncias son la oportunidad de oro para en el sistema estatal anticorrupción se pueda demostrar que son efectivos, que sí funcionan y dan resultados, sobre todo después del proceso ríspido de un nombramiento que causó escándalo —el de José Luis Villamil Urzaiz como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, puntualizó.

Galicia Nahuatt recordó que se piensa en el ámbito federal que estos sistemas anticorrupción no funcionan: “El Presidente tiene la mira puesta sobre estos órganos autónomos, en el sentido de que no dan resultados, y esta es la oportunidad para demostrar lo contrario, o le darían la razón y el pretexto para que desde el gobierno federal los desaparezca, luego de tanto trabajo que le dio a la sociedad para lograrlos”.— David Domínguez Massa

Exalcaldes Denuncias

Dos exalcaldes que hoy día son ediles en funciones tenían denuncias en su contra.

Tinum

De los denunciados que actualmente son de nuevo autoridad municipal destaca Natalia Mis Mex, quien desde la primera vez que fue alcaldesa panista de Tinum fue acusada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) en dos ocasiones.

Nunca rindió cuentas

La primera denuncia fue por alrededor de 20 millones de pesos, y la segunda por 4.120,716 pesos, y principalmente porque en sus tres años de administración nunca rindió cuentas. Natalia Mis es alcaldesa por Nueva Alianza.

Yaxcabá

Otro denunciado, que hoy es alcalde de Yaxcabá, es Sansón Israel Palma Santos, quien la primera vez que fue alcalde la ASEY lo denunció como responsable de un daño patrimonial al municipio por 2.768,630 pesos, en ambas ocasiones fue postulado y ganó la alcaldía por el PRI.