Una profesión que sí deja clara huella

La arquitectura no es para todos ni para cualquiera

Para Alfonso Nápoles Salazar, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la arquitectura es una carrera que conlleva una responsabilidad muy fuerte, pues es de las pocas que dejan huella a través del tiempo.

“Dejar una huella nuestra como arquitectos sobre la Tierra es una responsabilidad que muchos aún no entienden y que espero que los jóvenes comprendan bien, porque la arquitectura simplemente es eso: el paso del hombre sobre la Tierra”, señala el catedrático.

Maestro en arquitectura por la UNAM, Nápoles Salazar fue invitado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab para impartir hoy a las 7 de la noche la cátedra prima “La arquitectura, una profesión PARA/CON la vida”.

Entrevistado al respecto, el maestro comparte que la arquitectura es una carrera muy singular, apasionante y de las pocas, o la única que deja huella a través del tiempo: “Uno puede descubrir cómo ha sido la evolución de las sociedades humanas al ver cómo ha sido la evolución de los edificios que esa sociedad ha construido. Es realmente una responsabilidad sumamente fuerte para lo cual uno debe estar muy bien preparado”.

Añade que es una profe sión maravillosa que los alumnos debieran entender como tal, vivirla y gozarla. “Tenemos que hacer lo necesario para que en todas las escuelas de arquitectura los alumnos descubran que la materia fundamental es Proyectos”.

Y es que, dice, es la asignatura en el que a uno le enseñan a diseñar. Y es tan fundamental para él, que asegura que si en las escuelas solo impartieran esa y construcción bien dados ya se tendrían arquitectos. Sin embargo, aclara que también es necesario que el alumno tenga madera de arquitecto.

Reflexión

Nápoles Salazar también se da el tiempo de recomendar a los alumnos preguntarse qué se requiere para ser un buen arquitecto antes de inscribirse a la carrera. “Yo pienso que debería haber un examen de selección porque no todos pueden ser arquitectos”, indica, para luego hacer una analogía con el fútbol en el que no todos los que saben jugar llegan a ser futbolistas profesionales.

Por ello, dice, es necesario propiciar en las escuelas el talento y que cada día mejore el nivel del estudiantado en general y que los alumnos no sufran en la carrera por no tener talento.

Acerca de cuán bueno o malo es que la carrera sea una de las más demandadas por los jóvenes, Nápoles Salazar es claro: “Es demandada, pero no todos los que la demanden serán como los futbolistas profesionales… la arquitectura no se perjudica, desgraciadamente quienes se perjudican son ellos y a mí me da mucha pena porque en muchas ocasiones en algunas escuelas hay muchos muchachos ilusionados en ser arquitectos porque en ninguna de las carreras tradicionales se ven reflejados”.

Señala que de pronto se emocionan con arquitectura porque suena mejor que médico, abogado veterinario y porque la ven como una carrera especial, en la que se gana mucho dinero. “Quien sabe quién les ha infundido esas historias, porque nada de eso es cierto”.

Aclara que tampoco es una de las carreras artísticas como muchos piensan. “Tiene sus visos artísticos, pero yo, como algunos colegas, opinamos que la arquitectura no obstante que está dentro de las bellas artes, no es un arte”.— Jorge Iván Canul Ek

Y es que, dice, contrario a un pintor, escultor o dramaturgo que tienen libertad al hacer, crear, ese no es el caso del arquitecto que para diseñar un edificio, una escuela o una casa tiene que cumplir ciertos lineamientos, como un espacio, un presupuesto, un cliente y hasta una necesidad.

“El arquitecto depende de todo: del medio natural, del medio urbano, de recursos económicos, de normas y reglamentos de la zona, de quién habitará. Como arquitecto, uno no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que hacer lo que debe hacer. Ese es el reto”.

