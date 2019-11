La UNTA critica los recortes en el dinero del campo

La representación en Yucatán de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) califica de “puñalada trapera” el recorte del gobierno federal a los recursos para el campo, porque se atenta contra un sector que arrastra enormes rezagos.

En el caso de Yucatán dice que es también lamentable que en su propuesta del gasto de 2020 el gobierno del Estado reduzca el dinero para las actividades agropecuarias, aunque en menor medida que el gobierno federal.

La agrupación deplora que en medio de tantas carencias y necesidades en el campo y en las comunidades rurales se tomen decisiones equivocadas.

“La Cuarta Transformación está secuestrada por un grupo de oportunistas, vivales y truhanes que impiden que las cosas cambien. Todo sigue igual o peor que antes”, manifiesta Guillermo Cauich Durán, dirigente estatal de la Unión.

También critica que el gobierno de la Federación destine cuantiosas cantidades a programas asistencialistas que en realidad son estrategias electoreras, las cuales, contra lo que se pregona, no combaten la pobreza.

“Son como un ‘mejoral’, que alivia el dolor, pero no cura la enfermedad”, subraya el líder campesino.

Al referirse de nuevo al drástico recorte de dinero para el campo, Cauich Durán recalca que se trata de una “puñalada trapera” acordada por “los borregos diputados de Morena” y sus aliados, en detrimento de un sector clave para el crecimiento del país.

“Al desaparecer programas estratégicos como Procampo, Fomento Ganadero y otros que apoyan la comercialización de productos básicos no solo se elimina la canasta básica sino que vamos a depender más de las importaciones”, enfatiza. “Eso va a encarecer los productos alimenticios para los mexicanos”.

El dirigente añade que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido muchas promesas y con su actuación ha demostrado que se trata de “la misma gata, pero revolcada y quizá hasta mejorada”.

“Los siervos de la nación parecen más los cuervos de la nación porque no están haciendo buen uso del chaleco ni desempeñan bien la encomienda que les da el Presidente”, prosigue.

Guillermo Cauich estuvo al frente de una delegación yucateca en los plantones que se realizaron durante varios días en la capital del país para exigir al Congreso de la Unión, infructuosamente, que no se redujeran las partidas para el campo.

Durante la entrevista también expresa, entre otros, los siguientes conceptos:

—Hay muchas promesas del presidente López Obrador que aún no se cumplen. En la mayoría de las comunidades rurales ni siquiera se cuenta con servicios médicos de urgencia, no hay fuentes de empleo ni oportunidades de educación… Y no se diga del campo, que está abandonado, sin apoyos y sin programas que impulsen la producción.

—Hasta hoy el gobierno no toma en cuenta nuestras propuestas y el Presidente utiliza sus “mañaneras” para despotricar contra las organizaciones campesinas que exigen el respeto a sus derechos. A pesar de ello, seguiremos con firmeza, valor y coraje con nuestra petición de que se transformen las políticas públicas rurales para rescatar del abandono y del olvido al campo mexicano y al campo yucateco.

—No claudicaremos en nuestros derechos de manifestación y petición ante la embestida de este gobierno autoritario, prepotente y soberbio que padece de amnesia, pues ha olvidado las promesas de campaña de “primero los pobres” y “primero el campo”. Este último está malherido y maltrecho por la falta de recursos y créditos para reactivar la productividad y la producción de alimentos…

—Ya es tiempo de acabar con los discursos y las promesas de siempre, que solo son una pantomima. El pueblo no requiere solo de programas asistencialistas, de tarjetas que no resuelven los problemas de hambre, pobreza y desigualdad social.

Petición al Congreso

En cuanto a la propuesta de presupuesto del gobierno del Estado, que considera una reducción en Desarrollo Rural, el dirigente indica que su agrupación está analizando la posibilidad de hacer algún plantón en el Congreso local para pedir a los diputados y al propio Ejecutivo que construya políticas públicas propias, independientes de las estrategias de la Federación, porque al desaparecer los esquemas de concurrencia —aportaciones de los dos niveles de gobierno— los pequeños productores, ganaderos, apicultores y demás gente del sector no dispondrán de las ventanillas donde presentaban sus proyectos.

“Eso nos preocupa, porque en Yucatán dependemos de la Federación y en el área de desarrollo rural el gobierno del Estado sigue las mismas políticas de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata”, agrega. “A lo mejor no con los escándalos de ellos, pero la situación sigue. Por ejemplo, este año no se han pagado proyectos de concurrencia”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

