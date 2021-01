Una situación “insostenible”

Anticipan que si no les dejan abrir habría quiebras

Economía

Los banqueteros reportan pérdidas de $783 millones a $1,500 millones en un año

Entre $783 millones y $1,500 millones ya perdieron en casi un año de inactividad las empresas banqueteras y afines al giro de eventos sociales, fiestas y festejos en la entidad, sector que aporta aproximadamente el 2% del PIB de Yucatán, revelaron sus representantes, quienes advirtieron que la situación ya se tornó insostenible e incluso se habla de la quiebra de las mismas si no se reactiva este sector antes de un mes.

Según cálculos de los banqueteros, que este miércoles ofrecieron una rueda de prensa para presentar su posicionamiento ante la situación que han venido padeciendo, tan sólo en el segmento de “Bodas de Destino”, aquellas que se contratan para Yucatán en el ámbito nacional o del extranjero, en lo que va de la pandemia ya se dejaron de realizar unos 300 eventos, lo que representa una pérdida para la entidad superior a 787 millones de pesos.

Sin embargo, la industria banquetera y de festejos también tienen convenciones, xv años, bautizos, graduaciones y otras actividades que, sumadas a las bodas locales y al segmento nupcial de destino ya citado, estaría arrojando una pérdida global de unos 1,500 millones de pesos.

A nombre de los empresarios banqueteros y de las empresas afines al segmento de eventos sociales y festejos, Lefty Alejandro Camino, Adolfo Maldonado Peniche, Ángel Espinosa Ojeda, Dianella Reyes Cardeña y Badel Gómez Nechar ofrecieron un balance de lo que ha significado para esta industria la inactividad derivada de las medidas implementadas por la autoridad para prevenir los contagios por el Covid 19, medidas que aseguran no cuestionan y respaldan, pero advierten que si no les ofrecen alternativas las consecuencias serían muy graves, pues no sólo estarían propiciando la quiebra del sector en menos de un mes, sino que dejarían sin ingresos a un importante sector de la población que depende de estas actividades, eso sin contar con el deterioro a la imagen de Yucatán como destino para dichas actividades, algo que tomó años consolidar a la entidad.— Emanuel Rincón Becerra

Pérdida global

Los banqueteros recordaron que la industria banquetera y de festejos también tiene el segmento de convenciones, xv años, bautizos, graduaciones y otras actividades que, sumadas a las bodas locales y al segmento nupcial de destino que ya perdió más de 787 millones de pesos, estaría arrojando una pérdida global de unos 1,500 millones de pesos.