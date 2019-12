“Una veladora por cada agravio”

“El pueblo pasará factura en 2021”, dicen inconformes

Por cada agravio al pueblo, una veladora a la entrada del Palacio de Gobierno. Así, la primera se encendió por el alza a los impuestos, la segunda, por despidos injustificados; la tercera, por el reemplacamiento… y así continuaron: por los recortes a las pensiones de jubilados del Isstey, por los ejidatarios despojados de sus tierras, por “la traición al pueblo de parte de los diputados”…

Encono, frustración, molestia, alrededor de 200 ciudadanos protestaron ayer por la mañana frente al Palacio de Gobierno.

“Poca sensibilidad”

Los ciudadanos, sin filiación partidista según aseguraron, cerraron la calle 61, frente al recinto del Poder Ejecutivo del Estado, y se manifestaron “por la poca sensibilidad y el mal manejo de la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal”, así como “por la traicionera forma de actuar de 22 diputados que aprobaron el paquete fiscal para Yucatán a ejercerse en el 2020”.

Representantes de jubilados del Isstey, maestros, transportistas, amas de casa y personas en general se sumaron a la protesta y al grito de ¡fuera, fuera! Exigían la renuncia del gobernador y de los diputados, quienes “se han olvidado por completo de las necesidades del pueblo” y los han “condenado a pagar arteros impuestos carentes de fundamento legal y una proporcionalidad que no es acorde con el perfil del tributario”.

El llamado fue a seguir organizando protestas y a ampararse contra los nuevos impuestos, y advirtieron que en 2021 el pueblo pasará la factura a las autoridades y diputados por su falta de empatía con la gente.

Cerca de las 10:30 horas el grupo cerró la calle 61 con 60. Con un altavoz, y usando como tarima la batea de una camioneta, uno a uno se fueron turnando los oradores para hablar “de los agravios de los que ha sido blanco el pueblo por parte del gobierno del Estado y diputados”.

Jesús González Cupul, de “Docentes Unidos Luchando en Yucatán”, enumeró las inconformidades por los cuales se hizo la protesta y simultáneamente se fueron encendiendo veladoras a las puertas del Palacio: más impuestos, reemplacamiento, descuentos a las pensiones de los jubilados del Isstey, despidos injustificados, retrasos en pagos, etcétera.

“¡Qué regalo nos están dando el gobernador y los 22 diputados que aprobaron el paquete fiscal!”, dijo indignado el orador, quien consideró que por vergüenza los diputados deberían renunciar, pues se han comportado como traidores del pueblo al que juraron defender.

Villevaldo Pech Moo indicó que este año el presupuesto estatal fue de 31 mil millones de pesos, pero el 2020 será de 33 mil millones y aseguró que el gobernador miente cuando dice que el presupuesto disminuyó.

“En vez de cargar al pueblo con más y mayores impuestos, ¿por qué no se ponen a trabajar en vez de estar viajando por todos lados? sean más austeros, eficientes, el problema no es la falta de dinero, sino que ahora hay recursos a los que el gobierno del Estado ya no puede meterles mano porque son apoyos directos para quienes los necesitan”, explicó.

“Entre líneas”

Ely Sosa, de “Movimiento Hormiga”, lamentó que el pueblo no leyera entre líneas el verdadero lema de campaña de Mauricio Vila: “’Yucatán merece más’”, se decía, pero no leímos a tiempo que merecía más y mayores impuestos”, subrayó, y en forma sarcástica agradeció al titular del Ejecutivo estatal “su pobre actuación cuando se trata de defender al pueblo y ser empático con sus necesidades”.

“En 2021 el pueblo les va a pasar la factura a los traidores, porque aquí vamos a estar siempre recordándole al pueblo quién subió los impuestos o creó otros nuevos”, añadió.— Emanuel Rincón Becerra

“Avalancha de amparos”

Miguel Ángel Martínez, de “Mexicanos Unidos A.C.”, exigió a las autoridades dar marcha atrás con los impuestos, al gobernador y los diputados su renuncia ante la incapacidad que tiene de gobernar y legislar, y advirtió de “una avalancha de amparos promovidos por la ciudadanía contra los arteros impuestos que pretenden cobrarse”.

Un minuto de aplausos

Como homenaje, pidió un minuto de aplausos en memoria de Gilberto Balam Pereira, luchador social recién fallecido.

Síguenos en Google Noticias