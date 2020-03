UnDíaPorTodas, nuevo movimiento a favor de la mujer el 9 de marzo

De manera paralela al paro de mujeres convocado para el próximo lunes surgió un nuevo movimiento: #UnDíaPorTodas (el 9 de marzo de 2020).



De acuerdo con la página en internet undiaportodas.org, el proyecto es impulsado por un grupo de organizaciones y personas que se unieron para responder a la inquietud social que se genera ante recientes hechos de violencia contra algunas mujeres.



“Nos damos cuenta de que enfrentamos algo que va más allá de unos hechos aislados. Creemos que es necesario hacer algo al respecto”.



Además, en un vídeo difundido en redes sociales la joven Alejandra Morales, vocera de #UnDíaPorTodas en Monterrey, explica que quieren seguridad y respeto para todas las mujeres.



¿Qué es y qué busca “Un día por todas”? Te lo explicamos en este video: lo que sí queremos, lo que no queremos, y qué exigimos a la sociedad y las autoridades. Conócenos en https://t.co/56LqsADNVr #UnDíaPorTodas pic.twitter.com/CghGmcxw9G — Un Día Por Todas (@UnDiaPorTodas) March 4, 2020

Destaca que no quieren que el evento del paro laboral del lunes los manipule o divida.



No a la violencia o el aborto

Subraya que quieren alzar la voz para sentirse seguras, “pero no queremos vandalismo, violencia o que se use la convocatoria para promover el aborto”.



Destaca que el objetivo es darle un espacio a todas las mujeres ante la convocatoria del paro.



“Que el 9 de marzo sirva para promover el respeto, la seguridad para las mujeres y para todos en cualquier etapa de la vida, antes o después de nacer”.



“Sí queremos sentirnos seguras dentro y fuera de la casa, ser respetadas, seguridad para nuestras familias…, pero no queremos violencia como medio para combatir la violencia contra la mujer”.



“No queremos vandalismo, no queremos que se use la causa como bandera para promover el aborto”, señala.

