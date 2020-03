Unidad, meta en la Canirac

Habla sobre cómo será su gestión el nuevo presidente

“Soy una persona transparente, empresario, me gustan las cosas derechas, cuentas claras, quiero darle esa seguridad a los socios de que en mí van a tener un aliado para velar por los intereses de los restauranteros”, así se definió Roberto G. Cantón Barroso, quien fue electo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Yucatán, para el período 2020-2021.

El nuevo dirigente dijo que no tiene compromisos con ninguna autoridad, ni con un partido político y mucho menos con algún personaje político.

“Vamos a estar rodeados de empresarios porque unidos hacemos fuerza, unidos podemos alzar la voz y hablarle de frente a quien se nos oponga con conocimiento de causa y con la fuerza que nos da la cámara”, agregó.

Gestión

G. Cantón Barroso dijo no querer entrar en detalles sobre sus proyectos sino hasta después que se haga el cambio de estafeta oficial, que serías pasado el Tianguis Turístico, pero anticipó que su gestión será de mucha actividad, pues Yucatán recibe a 15,000 familias al año, es decir, más de 1,000 por mes.

“Muchos restaurantes vienen con esas 1,000 familias y la industria va a crecer mucho más, como lo ha estado haciendo. Es la segunda industria que más emplea y que más crecimiento registra en los últimos años”.

Destacó que se debe tener la atención en los socios y en la industria y a eso se enfocará.

También indicó que buscará que todas esas nuevas empresas que llegan encuentren una cámara abierta y sepan por dónde ir.

“Nosotros ya tenemos el camino trazado y por falta de conocimiento, cuando uno llega a abrir un nuevo negocio no conoce a nadie, te topas con pared y el camino puede llegar a ser muy difícil. Por ello nuestro trabajo es acercarnos a esos nuevos negocios, decirles que la cámara puede ayudarlos a fortalecer sus negocios y ahorrarles procesos”, indicó.

El nuevo dirigente tiene 39 años de edad, es casado, tiene dos hijas, una de ocho y la otra de uno; su padre es yucateco y su madre originaria de Ciudad de México.

“Soy yucahuach”, platicó a Diario de Yucatán sonriendo. “Nací en la Ciudad de México e inmediatamente me trajeron aquí, nací ahí por capricho de mi madre que le gustaba ir a Ciudad de México, pero toda mi familia paterna es de aquí. Estudié mi primaria en el Colegio Montejo, mis padres se separan y nos vamos de nuevo a la capital, estudio ahí preparatoria, parte de la universidad y otra parte en Estados Unidos”, dijo.

El empresario regresó hace seis años para abrir el restaurante Bistrola 57 con su socio y hermano.— Luis Iván Alpuche Escalante

“Soy una persona transparente, me gustan las cosas derechas, cuentas claras, quiero darle esa seguridad a los socios de que en mí van a tener un aliado para velar por los intereses de los restauranteros”, aseguró.

En una palabra, ¿cómo te describes?

“Entusiasta podría ser. Necio también podría ser, porque cuando me propongo un objetivo o meta no paro hasta lograrla. A veces peco de necio y a mí me ha resultado”, comentó el entrevistado.

Síguenos en Google Noticias