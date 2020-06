Uniprint presenta nuevos productos afines a necesidades por la pandemia

La empresa yucateca Uniprint, compañía que forma parte de Grupo Megamedia, lanza al mercado cuatro líneas de productos ad hoc a las tendencias sanitarias y ecológicas de la nueva normalidad que se vive en Yucatán y el país.

Son tres nuevos productos que cumplen las nuevas disposiciones de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán, que entró en vigor el viernes pasado, y la promoción de la nueva cultura de higiene para la prevención e información sobre el coronavirus que está apegado a los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del gobierno federal que se aplica en esta etapa de la reactivación económica.

El otro producto no es nuevo, tiene dos años en el mercado educativo particular, pero ahora tiene innovaciones importantes enfocadas a proporcionar información sobre el coronavirus, una enfermedad que está causando graves estragos económicos, de salud y muertes en el mundo, por lo tanto el contenido que tiene la agenda es de valiosa utilidad.

Los gerentes general y de ventas de Uniprint, Fernando Mena Álvarez y Carlos López López, y el aliado comercial de la empresa, Jorge Acosta Guzmán, presentaron los nuevos productos diseñados especialmente para los sectores empresarial y escolar, y ya están a la venta en paquetes, en forma individual y en grandes volúmenes en Yucatán, la Península y demás estados del sureste.

Los interesados en conocer estos cuatro productos y cotizar al mayoreo y menudeo pueden comunicarse al teléfono 942-22-22 extensión 1353, al correo electrónico carlos.lopez@megamedia.com.mx y en la cuenta de Facebook: uniprint-grupomegamedia.

Los tres directivos entrevistados explicaron las características de los cuatro productos de Uniprint y destacaron que surgen ante las nuevas exigencias normativas en salud, el área de alimentos y la importancia que la comunidad educativa tenga información veraz y oficial sobre lo que es la pandemia del Covid-19 y su forma de prevenir el contagio.

Acosta Guzmán explicó en qué consiste el primer producto nuevo. Es una serie de 13 infografías de tamaños 40 por 60 centímetros y de 60 por 90 con gráficas y textos sobre los protocolos sanitarios para evitar los contagios de trabajadores y en el interior de las empresas. Son carteles impresos a colores nítidos, de fácil comprensión, visualización y de alta durabilidad por el material con el que se fabrica; incluso, se puede mover de un lugar a otro en forma constante sin que los carteles sufran daño.

Mena Álvarez habló sobre el conjunto de manteletas o mantel individual de papel biodegradable de calidad y ecológico con diseños genéricos en cuatro modelos para escoger o con un diseño particular de acuerdo con el interés de la empresa que quiera promocionar su marca, difundir algún mensaje o destacar el platillo estrella en este mantel de papel. La manteleta sirve para asentar los alimentos servidos en el restaurante en forma individual para evitar el contacto con la mesa del establecimiento como una forma de higiene.

El otro producto también dirigido al sector restaurantero, explicó el C.P. Mena Álvarez, son las charolas de cartón desechables elaboradas con material ecológico biodegradable y resistente, para servir en forma individual hamburguesas, hot dog, papas a la francesa, crepas, nachos, churros o para el uso que quiera darle el restaurantero.

Y el cuarto y último producto de esta línea ad hoc son libretas o cuadernos institucionales y agenda escolar fabricados especialmente para los colegios privados de todos los niveles educativos, con diseños personificados para las escuelas que las adquieran, con papel de alta calidad, pasta dura a color, rayado o cuadros bien definidos y claros para la buena escritura, con costura y engomado de alta resistencia.

Acosta Guzmán, que colabora desde hace años con Uniprint para la mejora continua y diseños de productos vanguardistas, dijo que las infografías sobre los protocolos de seguridad sanitaria están apegadas al lineamiento técnico de la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y el IMSS.

Estas infografías están disponibles en las páginas de esas dependencias federales, pero son gráficas pequeñas y tienen mucha explicación en texto, lo que hace difícil su comprensión y entendimiento para la gente. Entonces, el equipo de Uniprint se puso a trabajar en el diseño de un cartel visual de fácil comprensión y que de manera más clara, precisa y efectiva todo mundo lo entienda, aplique y respete.

Una vez que logró su objetivo con base a las disposiciones oficiales lo magnificó en infografías de suma utilidad para las empresas yucatecas, peninsulares y del sureste.

Son una serie de 13 infografías tipo carteles de colores con explicación sencilla sobre los protocolos sanitarios como el uso correcto de cubrebocas,

cómo lavarse las manos, cómo estornudar correctamente, proceso de desinfección, medidas para la recepción de trabajadores, proveedores, entre otras recomendaciones.

“Son 13 infografías de dos tamaños, divididas en 3 bloques: promoción de la salud, protección de la salud y retorno al trabajo”, explicó Acosta Guzmán.

“Dentro de la promoción de la salud hay algo importante como es culturalizar a los colaboradores para que realmente implementen los

procedimientos porque si no se informan y no cumplen los acuerdo de los protocolos como la forma de recibir a la gente, la toma de temperatura, la desinfección de las manos, si esto no se hace correctamente, no se está haciendo gran cosa en la prevención del coronavirus”.

“La idea es que las empresas tengan estos procedimientos de manera fácil y accesible y Uniprint ya tiene disponibles carteles sobre los protocolos en tamaños de 40 por 60 y 60 por 90 centímetros. Si el cliente lo desea se pueden ampliar a mayor tamaño. La serie de infografías está a precio muy accesible, en la compra de paquetes y volúmenes hay descuentos si compras la serie completa”, señaló. “Tenemos la lista de todos los protocolos en gráficas que contienen los lineamientos como los principios rectores de promoción de la salud, el retorno exitoso al trabajo, la culturalización para que los colaboradores sepan con veracidad qué es el covid, cómo lavarse la mano, la práctica de etiqueta respiratoria sobre cómo estornudar y desechar el pañuelo, limpieza extrema del lugar de trabajo y la desinfección de áreas de trabajo”.

Acosta Guzmán explicó que el segundo pilar de estas infografías de protocolos es sobre protección de la salud, seguridad e higiene en el trabajo, dentro de ellas está cómo guardar la sana distancia en salas de juntas, oficinas y elevadores, el uso correcto del cubrebocas, cómo desecharlo o lavarlo, el control de ingreso, egreso y atención de proveedores, la prevención de contagios en la empresa, uso de equipo de protección personal y cuándo y en qué momento se debe de usar lentes y máscara protectoras.

También está la infografía sobre el retorno al trabajo que es muy importante porque los colaboradores deben de tener mayor conciencia en acatar estos nuevos procedimientos porque a veces hay resistencia al cambio y esa resistencia a veces cuesta implementar las cosas nuevas o puede poner en riesgo la reactivación de la empresa.

Otro cartel es sobre código de ética de no discriminación, es una infografía muy importante en estos tiempos en que las agresiones a personal de la salud y las personas que padecieron covid es real. Hay otra infografía sobre el protocolo de protección de brotes y protección a la población vulnerable.

“Las infografías que produce Uniprint son un material didáctico educativo”, reiteró el aliado comercial. “Si lees el protocolo oficial es puro texto y se presta a la interpretación. Lo que está haciendo Uniprint es producir un material visual muy atractivo para que sea más fácil la comunicación de esos protocolos. Ese es el poder de las infografías, comunican y enseñan en forma sencilla la nueva reglamentación que por obligación las empresas tienen que tener en lugares visibles para todos entiendan esta nueva modalidad y realidad”.

Dijo que la serie de 13 infografías de Uniprint sobre los protocolos sanitarios es como el agua. Así como hay agua gratuita de la llave, así hay agua purificada embotellada que tiene un valor agregado. Ese ejemplo es lo mismo con las infografías, éstas tienen un valor agregado por su diseño, por su material, la conceptualización de la información y sus gráficas para que la gente lo entienda, ese es el valor que ofrecen las infografías y la empresa yucateca de Grupo Megamedia.

La serie de 13 infografías se puede comprar en paquetes a precio especial, puede duplicar o triplicar alguna en especial, y se vende en forma de volúmenes o individual.

Las infografías son del material de cartulina sulfatada de 16 puntos, con barniz UV brillante, medidas de 40 por 60 y 60 por 90 centímetros que son muy buen tamaño para su mejor visualización hasta de lejos. La cartulina sulfatada es de alta resistencia y garantiza mayor durabilidad, por lo que el cartel puede adherirse en forma constante de un lugar a otro y conservará su buen estado y colores.

El gerente general de Uniprint explicó el segundo producto que lanza al mercado esta empresa. Se trata de las manteletas o individuales de papel. Salen al mercado a raíz de la reapertura de los restaurantes en esta fase de la “ola 1” dispuesta por el gobierno del Estado, por el cumplimiento de la nueva reglamentación sanitaria que promueve la higiene en cada establecimiento y el cuidado de los clientes, y la nueva norma de eliminar el uso del plástico para un mejor cuidado del medio ambiente.

“Las manteletas son desechables, de uso de una sola vez y las hay de diseño genérico propio de la empresa, con 4 modelos a escoger. Tienen un tamaño de 28 por 43 centímetros, que es el más común que se maneja en el sector restaurantero, y son de papel bond ecológico.— Joaquín Chan Caamal

Además de los diseños genéricos, los compradores puede pedir la impresión de estos individuales con el logotipo de su empresa, de alguna marca en particular, de algún platillo estrella, con algún menú en especial y hasta podrían publicitar a algún proveedor que los patrocine o algún anuncio de temporada.

En este segmento de mantel individual de papel ecológico, Uniprint también ofrece la impresión de menús de restaurantes en tamaño carta o a gusto del cliente.

“Todas las manteletas individuales son de material biodegradable, el papel cumple la nueva ley de regulación ecológica, la ley de la higiene y protege al medio ambiente”, subrayó Mena Álvarez.

“Otra de las líneas que estamos sacando al mercado son las charolas desechables biodegradables y ecológicas”, expuso. “Tenemos varios modelos para diferentes tipos de alimentos como hamburguesas, hot dog, ensaladas, crepas, papas, tortas, y están elaboradas de acuerdo a las porciones de los restauranteros. Las características que tienen estas cajas de cartón biodegradable es que son amigables con el medio ambiente y en el fondo tienen una lámina que evita el escurrimiento del jugo de los alimentos. Manejamos dos líneas de charolas, las genéricas que son alrededor de 13 modelos que tenemos definido en base a lo que más se consume en Yucatán y también el cliente puede personalizar sus charolas de comida con su logotipo y nombre de la empresa”.

Mena Álvarez destacó que con estos productos de material ecológico y necesario para el sector restaurantero, Uniprint ayuda para que la gente tengan conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo el restaurantero proyecta una buena imagen al usar productos que son amigables con el medio ambiente y promociona su negocio con estas charolas si desea.

La línea genérica de estos contenedores de cartón biodegradable ya están disponible para el sector restaurantero, se venden por lotes y paquetes y en caso que el cliente quiera un diseño especial para su restaurante se programa una fecha de entrega porque deben fabricar el pedido especial.

“El empresario tiene una gama de productos para que mejoren la calidad de su servicio y entrega de alimentos, cumplen con las leyes y se anticipan a la desaparición del unicel del mercado”, enfatizó el directivo.

La cuarta y última línea de productos nuevos que lanza Uniprint al mercado son los cuadernos escolares institucionales que está diseñado para las escuelas particulares de todos los niveles educativos, desde educación básica hasta profesional. Las libretas tienen las medidas comerciales que se utilizan en las escuelas, son de formato profesional, hay de estilo italiano a rayas y libretas estándar a cuadros. Son fabricados totalmente en las instalaciones de Uniprint, hay de diferentes colores, son de pasta dura, hojas de papel bond grueso lo que hace que tengan mayor resistencia en su uso en la escritura o dibujo. Los hay cocidos con hilo de alta resistencia, pegados con cintas de distintos colores y tipo espiral. Se pueden personalizar por materias, grados y la portada puede llevar el emblema del colegio para identificar dónde estudia el alumno o alumna. En esta línea escolar, Uniprint produce agendas escolares con un calendario que inicia de agosto a agosto de acuerdo al calendario escolar oficial y cada año le agregan un contenido de interés para los estudiantes y maestros. En este año el contenido de la agenda escolar será sobre el Covid-19 y los protocolos sanitarios para evitar el contagio. Además de la línea de cuadernos institucional y la agenda, Uniprint también ofrece a los colegios privados cuadernos de dibujo y bloques para apuntes.

Carlos López informó que en este año esta línea de libretas, agenda y block de notas se vende únicamente en las escuelas privadas de Yucatán, la Península y el sureste, pero ya trabajan en un acuerdo comercial para expandir su venta en librerías y papelerías.

Los directivos informaron que estos cuatro productos ya están disponibles para su venta y tienen suficiente material en sus bodegas, pero si hay alguna compra de gran volumen cuentan con la capacidad técnica y materiales para la maquila en Uniprint.

Otros productos que maquila en grandes volúmenes Uniprint son volantes publicitarios, folders, libros, danglers o stoppers, posters, postales, colgantes, revistas, equiquetas adhesivas, block de notas o recetarios, abanicos, hojas membretadas, agendas, cuponeras, cajas, trípticos, mapas, menús, calendarios, dípticos, polidípticos, preciadores, catálogos, pop, engrapado, hot melt, suaje, engargolado, aplicación de barniz a registro, hot stamping, laminado, engomado e impresión de mantas publicitarias.

