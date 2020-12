“Uno tiene que adaptarse”, dicen vendedores de Mérida en Domingo

Aplican un plan piloto a programa del Ayuntamiento

Para la reanudación del programa Mérida en Domingo se le dividió en dos días para que los 185 oferentes inscritos en puedan participar.

La mitad estará sábados y la otra mitad el domingo, ambos días de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Esta medida, también fue bien vista por los comerciantes, como María Rosa González, quien señaló que mientras siga la pandemia uno tiene que adaptarse. “Hay que aprender a vivir con esta pandemia, cuidarnos y protegernos”.

Encierro

La mujer, quien vende adornos y accesorios que ella misma teje y borda, reconoció estar feliz de que se reanude el programa “pues la verdad se siente horrible estar encerrada y no salir a ningún lado a trabajar”.

Y es que, dijo, ella como muchas compañeras, sale a vender no por gusto sino por necesidad. “Es mi caso, mi esposo es más grande que yo, y con lo que vendo completo lo que él me da, y muchas compañeras estamos en la misma situación”.

A Carmen González, quien tiene un puesto de pulseras, collares de cuero, tejido y cuentas, también le pareció buena la idea de que el programa se realice dos días. — Iván Canul Ek

Programa División

Una parte de los comerciantes de Mérida en Domingo se instaló ayer en la Plaza Grande.

Medida

“Está bien porque así no se aglomera la gente en los puestos, a parte no todos los compañeros pueden venir. Además, nos va a intercalar unos vamos a estar primero sábados y luego domingos para estar parejos. Lo que no queremos es que se aglomere la gente para que no haya más contagios y podamos trabajar normalmente”, dijo Carmen González, comerciante del programa Mérida em Domingo.