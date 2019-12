Urge analizar bien el dictamen sobre el uso de cannabis

Pide participación

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín exhortó a la sociedad yucateca a participar en el análisis sobre si se debe de aprobar o no el consumo recreativo de la cannabis en México, tema que discutirán los legisladores en febrero próximo.

El legislador expuso los motivos por el cual se opone a la propuesta original del proyecto legislativo:

Yucatán es el cuarto lugar nacional en adicciones y el segundo en crecimiento de las adicciones, y la propuesta que turnaron al Senado para su debate es que se pueda consumir la mariguana a partir de los 18 años. La propuesta permitirá que las personas puedan consumir cannabis en su casa, en lugares autorizados ex profeso, que consuman en lugares donde no haya menores de edad y ni embarazadas, que puedan cultivar hasta cuatro plantas de cannabis o puedan formar una empresa para cultivarla con la autorización de un instituto que se crearía para controlar todo este tema.

Distribución y venta

También podrían distribuir cannabis o poner un expendio de mariguana, todo esto sujeto a ciertas reglas. “Todos los impuestos y derechos que cobre el gobierno federal por este concepto deberían irse al Sector Salud para atender las adicciones, pero no, se irán a la ‘licuadora’ de la Secretaría de Hacienda, y ese dinero generado por la mariguana servirá para cualquier cosa”, explicó Ramírez Marín.

“Esta es la realidad que afronta la legalización de la mariguana en México”, afirmó el diputado.

Ramírez Marín señaló que, además de la gravedad de los temas del suicidio, la violencia contra las mujeres y el abuso infantil, donde Yucatán es líder nacional, particularmente considera muy grave el tema de las drogas. “Piensen en el coctel que estamos haciendo aquí en Yucatán, la frustración, la molestia de la vejación y el abuso, la pobreza que limita tus oportunidades y el acceso inmediato a las drogas”, enfatizó. “Sé más ahora de este tema porque en febrero vamos a decidir uno de los temas fundamentales que pueden cambiar las conductas de la gente, como lo es la legalización o no del consumo del cannabis. Realmente me preocupa el futuro de las próximas generaciones”. “Es un tema bien complicado, y ¿saben qué?, hasta hoy se ha abordado con la misma ligereza del tema de la patria potestad porque la mayoría en el Senado (Morena) es la que lleva el ritmo de las consultas y la minoría estamos interesados en los temas políticos, que si el recorte al presupuesto, que si el recorte a los partidos, que el T-MEC… pero en las leyes que van a cambiar conductas muy poco están interesados de verdad”, externó.

El senador priista hizo un llamado a los asistentes al Desayuno de la Amistad, organizado por el profesor Rubén Calderón Cecilio, para que se sumen a la discusión y opinen de este tema, “que alcaldes, el presidente del PRI local, los líderes campesinos, obreros, ejidales, académicos e intelectuales hagan un examen serio sobre qué es lo que desearían respecto a las drogas. Si dicen sí, la mariguana será la puerta para dar el salto a otras drogas más peligrosas, como ha ocurrido en otros países donde tienen liberado el consumo de la canabis”.

“No solo veamos y juzguemos a los gobiernos, veamos la parte que sí nos toca hacer a nosotros como sociedad. No dejemos de hacer que se escuche nuestra opinión, porque son temas que nos pueden cambiar el día a día”, señaló.

“Me he llevado muchas sorpresas en estas consultas que estoy haciendo en estos días para conocer la opinión de la sociedad yucateca; una de ellas es ver cómo las madres de familia son las que más atención prestan al tema, ver cómo el sector salud y los profesionales de la salud no han sido consultados y escuchar cómo en la exposición de motivos, los promotores de la legalización de la cannabis difunden una serie de beneficios, argumentan que hasta el cambio climático se beneficiará, que se solucionará la pobreza”.

“Una vez le dije a mi compañero senador responsable de la Comisión de Justicia, una persona muy preparada, Julio Menchaca, de Hidalgo: ‘Mare Julio, eso es como decían las abuelitas, con mariguana y alcohol te curas todo’”, recordó.

Ramírez Marín insistió que la discusión de la autorización del consumo legal de la mariguana es de vital trascendencia y la sociedad no debe dejar que la sombra de la competencia electoral, ni la neblina del debate de los partidos y de los políticos se cuelen en este tema de las drogas, que de verdad afectará a la sociedad. La responsabilidad, subrayó, es de todos, no solo de los legis-ladores.

“Es un año de retos, sobre todo para los yucatecos, y veremos qué tan capaces somos de sostener esta sociedad que nos ha sostenido a nosotros, esta sociedad donde hemos crecido y que nos encanta”, recalcó.

“Tenemos que ver que tan capaces somos de hacer que estas raíces que se volvieron tejidos fuertes se mantengan y puedan efectivamente sostener a las próximas generaciones. Estoy pensando en un futuro con oportunidades que ahora no tiene la gente”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Consideraciones

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín habla del análisis sobre la mariguana.

No cubre muchas cosas”

“Me señalan como un legislador que se opone a la legalización del consumo recreativo de la cannabis, pero no es así. Yo estoy contra el dictamen porque no cubre muchas cosas, empezando con resolver el tema del combate a las adicciones y del tema de salud”, agregó el legislador del tricolor.

Dudas reales

Puso como ejemplo los comentarios que le hicieron profesionales de la salud de Yucatán durante una reunión. “Oiga senador, si ahorita no tengo medicina para la epilepsia, ¿cómo voy a tener medicina para atender un choque sicótico por consumo de mariguana?, ¿con quién voy a atender a ese paciente, si ahorita no me doy abasto para la influenza y el dengue?, ¿dónde voy a atender las sobredosis o intoxicaciones por combinación de mariguana con alcohol o algún otro estupefaciente?”.

