Urge aprobar reformas

Temen un alza de agresiones para personal de salud

Aunque se esperaba su aprobación ayer, en sesión plenaria, del dictamen de la reforma al Código Penal para penalizar agresiones a personal médico, y otros más emitidos desde hace más de una semana en comisiones del Congreso local, no se realizó tal reunión legislativa.

La razón: los diputados se encontraban enfrascados en la discusión sobre la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien solicita autorización del Congreso para contratar un crédito por 1,728 millones de pesos.

Por la tarde se supo que se citó hoy a los diputados para una sesión plenaria.

María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, informó que desde abril pasado enviaron un escrito al Congreso, primero, y luego al gobernador, solicitando que se apliquen medidas que garanticen la seguridad y el respeto del personal médico, que se considere sobre todo “que también somos personas vulnerables como todos”, y que los protejan de las agresiones de las que se han vuelto objeto.

La profesional señaló que en toda la República se dan agresiones al personal médico, ahora con más frecuencia por la contingencia, “aquí no tan agresivos como en otros lugares, pero es constante, en ocasiones hasta solo por tener la bata puesta cuando salimos piensan que estamos contaminados”.

María Elena González se dijo agradecida por la respuesta que le dieron los diputados al atender su petición y saben que ya están por aprobarse las reformas al Código Penal que les darían más protección, así que solo esperan que sea lo más pronto posible, “antes de que las agresiones en Yucatán sean más graves como ya se da en otras partes del país”.

“La verdad no pensé que me hicieran caso tan rápido, dicen que ya están por aprobarlo, eso ayudará a frenar las agresiones y no se llegue a niveles como en otros lados, donde ya hay golpeados, secuestrados y asesinados... cuando escucho eso, lo primero que pienso es en los pasantes de Medicina que están en municipios del interior del Estado, donde hay más agresiones, y en aquellos médicos que al salir cansados de la terapia intensiva o largas jornadas tengan que enfrentar las agresiones”, comentó la profesional.

La doctora insistió en que urge, más ahora cuando aumentan los casos de contagio y muertes, lo que deja más agresiones hacia el personal médico. “No entienden que no es nuestra culpa, al contrario, luchamos por evitar las muertes, pero muchas veces no está en nuestras manos.— David Domínguez M.

Antecedentes

El día 7 pasado legisladores dictaminaron en Comisiones reformas al Código Penal.

Severas penas

Las reformas incluyen severas penas a quienes agredan a personal médico. Las sanciones aumentarán hasta en una mitad más de las penas establecidas cuando la agresión contra personal médico se realice durante una crisis sanitaria como la actual.

Algunas penas

Cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro su vida y tarden en sanar hasta quince días, se impondrán a quien las infiera de 1 a 3 años de prisión o de 50 a 200 días-multa, y de 50 a 100 días de labor comunitaria.