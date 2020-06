“Urge el apoyo federal”: Coparmex Mérida

“AMLO escucha, entiende, pero no quiere hacer nada”

Yucatán está en una situación complicada por la crisis de la pandemia y las lluvias de la tormenta tropical y no hay apoyo del gobierno federal, es una situación complicada por toda el agua que cayó, necesitamos la solidaridad de la Federación, necesitamos que se comprometa con nuestro estado, si no tenemos el apoyo federal no vamos a salir adelante, manifestó el presidente de la Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz durante la presentación de una nueva iniciativa del Consejo Nacional del sindicato patronal mexicano.

Ponce Díaz afirmó que Yucatán, y en particular los socios de Coparmex, hacen un gran esfuerzo para mantener las empresas y no dar de baja a los trabajadores. “Todos saben que en estos momentos es difícil que una empresa salga adelante en estas condiciones, por el pago de impuestos, y el gobierno federal no está haciendo nada para salvar los empleos y las empresas”.

“Nosotros los patrones hacemos un esfuerzo impresionante, no es correcto en un país democrático la falta de apoyo”, indicó. “Lo está haciendo mal la Federación en esta pandemia y con sus recortes no tiene recursos para atender los daños que ocasionen los huracanes. Nosotros tenemos que subsanar dando despensas a la gente afectada, exigimos que el gobierno federal haga su parte. Yucatán ya empezó la “ola uno” de reactivación y se hizo contra el semáforo nacional porque desconocen que aquí hay una tendencia de disminución. No solo no hay un apoyo, sino que también nos están perjudicando en esta epidemia y no atienden los problemas de hambre de la población”.

Sin confrontaciones

Descartó que en Yucatán haya alguna confrontación social por la falta de respuesta del gobierno federal ante las necesidades de la población, pero aseguró que “AMLO sí escucha, sí entiende, pero no quiere hacer nada porque su plan es otro, pero mientras está afectando a los trabajadores, a la gente productiva y no ayuda a sacar adelante al Estado y eso no se puede tolerar, y por ello Coparmex realiza propuestas para que la información baje a todos y se sepa la realidad”.

Dijo que ahora el empleo formal disminuyó en Yucatán y la economía yucateca se sostiene en las microempresas, en prestación de servicios profesionales y no industriales, y por ello el costo laboral y económico es mayor en el Estado.

En una parte de la rueda de prensa virtual intervino el director de Coparmex Mérida, Eduardo Espinosa Corona, quien respondió que si en esta nueva propuesta el presidente López Obrador no hace caso, seguirán impulsando propuestas de buena fe, y precisó que Coparmex “no busca la confrontación, sino la unión y que el país se levante. Si hay oídos sordos de la Federación, Coparmex buscará nuevas alianzas con otras agrupaciones para que hagan que las propuestas sean más fuertes”.

Respecto a la nueva iniciativa llamada “#RemediosSolidarios”, se informó que tiene la finalidad de proteger y mantener los empleos en México ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Tres propuestas

La nueva iniciativa la presentó la directiva nacional de Coparmex al presidente Andrés Manuel López Obrador y en forma simultánea se difundió por medio de una rueda de prensa virtual en cada estado donde tiene presencia el sindicato patronal empresarial. Básicamente consiste en tres propuestas concretas:

1) Remedio #SalarioSolidario, vacuna para proteger al empleo. Es una forma de subsidio que ya se aplica en 54 países para proteger el empleo. El gobierno paga una parte del salario del trabajador que gana de 1 a 3 salarios mínimos para garantizar el pago del 100% del salario y el patrón paga de 33% a 50%. Quienes ganen más de 3 salarios mínimos recibirán una parte proporcional. Este salario solidario abarcaría abril, mayo y junio que es el período de confinamiento, y julio y agosto que es la etapa de recuperación gradual. Esta estrategia puede evitar el despido de miles de trabajadores a causa del cierre o falta de liquidez de las empresas.

2) Remedio #SeguroSolidario, la terapia intensiva para la pérdida de empleo. Es un apoyo de un salario mínimo general $3,696.6 por seis meses como máximo para todos los trabajadores formales que perdieron su empleo durante el 15 de marzo al 30 de septiembre. El apoyo se retira cuando el trabajador obtiene otro empleo.

3) Remedio #BonoSolidario, energizante para crear trabajos. Es un incentivo a la contratación de empleo formal, con el fin de recuperar la pérdida de empleos formales en los últimos meses. Consiste en una contribución del gobierno federal equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado por tres meses. El patrón se comprometerá a contratos de mínimo seis meses.— Joaquín Chan Caamal

Iniciativa Consideraciones de Coparmex nacional

El gobierno federal tiene los recursos para financiar estas propuestas, opina Coparmex.

“Porcentaje mínimo”

El organismo patronal nacional considera lo anterior porque “es un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto del país, de 0.7%, 0.1% y 0.025%, respectivamente, y para ello propone contratar una deuda pública para apoyar la protección de empleos o cancelar obras no esenciales como el aeropuerto de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas o el Tren Maya.