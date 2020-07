“Urge que se haga algo...”

Botaneros piden al gobierno que les deje trabajar

En Yucatán ahora “si no morimos por la pandemia, morimos de hambre”, “señor gobernador, de corazón le pido que escuche las palabras de esta gente, ya no tienen para vivir”. Estas fueron las palabras de “Mamá Genny” (Genny Falla Aguilar), ganadora del segundo lugar del programa “Masterchef 2018”, quien a pesar de su edad ayer acompañó a un grupo de restauranteros.

“No podemos más con las deudas, los pagos, si no morimos por coronavirus moriremos de hambre, necesitamos el apoyo del gobierno o por lo menos déjenos trabajar, los restaurantes botaneros, que dan de comer a meseros, cocineros, comediantes y músicos, necesitan reactivarse o cerrarán en definitiva muchos de ellos”, expresó Edgar Miranda Morales, de “El Mesón Yucateco”.

El grupo también pidió que los dejen trabajar sobre todo sábados y domingos —los cuales son sus días fuertes de venta—, y que no les apliquen la “ley seca”.

Asimismo, aclararon que son independientes, no pertenecen a la Canirac o alguna otra cámara empresarial, pero que son muchos sufriendo por la pandemia.

Reunidos en el citado restaurante, en el Periférico oriente, un grupo de restauranteros autodenominados botaneros ofreció una conferencia de prensa.

El comediante y chef “Johnny Cantarell” habló por sus compañeros que se dedican a la comedia y a la cocina, y pidió al gobierno del Estado que “se fije en nosotros”, “nos tire un salvavidas” “o al menos que nos dejen trabajar”.

Luego hizo notar que muchas personas dependen de esos negocios que hoy están cerrados, como los “tuchos”, y otros establecimientos similares, donde hoy sus empleados no tienen para comer, se está desbaratando la economía de este sector.

“Nuestros negocios van en picada, el movimiento bajó en un 90% nuestras ventas, algunos hemos tenido que vender propiedades para no dejar de pagar o apoyar en algo a nuestros empleados, además de los gastos de luz, agua, seguro social, renta del local y otros, que a pesar de estar cerrados tenemos que pagar”, expresó Miranda Morales.

Mario May Herrera, del restaurante “Nicté-Ha” —en los bajos del Palacio de Gobierno— dijo que hasta turísticamente están mal, el poco turismo nacional e internacional ya no encuentra opciones en el Centro Histórico, todo está cerrado, y dentro de lo poco que pueden funcionar cuando les piden cerveza para acompañar la comida se les debe negar. “No nos dejan trabajar bien, prácticamente no nos dejan trabajar”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Lo peor es que en muchos negocios los medidores de luz se encuentran dentro del establecimiento y al pasar los de la Comisión Federal de Electricidad, por estar cerrado el negocio, hacen sus estimaciones como si estuvieran funcionando, les aplican cobros mucho mayores que los consumos, por eso pedimos que al menos nos dejen trabajar”, indicó.

Fernando May, propietario del restaurante “El Rey del Camarón”, exclamó que se sienten abandonados, les empieza a ganar la desesperación, por eso “le pedimos al señor gobernador que nos eche la mano, ojalá estableciera estrategias que los ayude a salir adelante”.

Mónica Martínez, del “Mesón Yucateco del Sur”, manifestó que comprenden la gravedad de la situación que se vive por el coronavirus, “pero ojalá nos comprendieran también, no podemos estar con que hoy nos dejan abrir un rato y mañana ya no podemos abrir, o que hoy si podemos vender cervezas y luego nos vuelven a aplicar la ‘ley seca’, no se puede trabajar así”.

“No vemos un programa bien definido, muchos ya no podemos tendremos que cerrar definitivamente”.

La empresaria añadió que a pesar de gastar miles de pesos para cumplir las medidas sanitarias, en garantizar un servicio con seguridad tanto para los clientes como para el personal, al final no los dejan trabajar, que es lo peor, ya ni con el 25% de clientes como dijeron.

“Mamá Genny” puntualizó que “los gastos siguen, se están comiendo los negocios, si no los dejan trabajar se van a morir ya no por el coronavirus, sino de hambre, no tienen para pagar a los empleados, señor gobernador, de corazón le pido que escuche las palabras de esta gente, ya no tienen para vivir, Dios lo bendiga”.

De un vistazo

Mensaje

La triunfadora del programa “Masterchef 2018” se solidarizó con empresarios y trabajadores de los restaurantes botaneros y, pese a su edad, los acompañó para pedirle al gobierno que se fije en ellos y les conceda opciones para salir adelante.

Problema económico

“Muchos llegan a la semana con solo 200 pesos porque la situación está muy mala, y qué familia puede vivir con 200 pesos semanales, es muy difícil, se van a morir de hambre, urge que se haga algo”, añadió.